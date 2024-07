Luis Martínez Peñaloza atya

A pápa jókívánságai a mexikói Martínez Peñaloza atyának: 100 éves és 75 éve pap

A Szentlélek Misszionáriusai Kongregáció szerzetes tagja augusztus 29-én tölti be századik életévét. Szolgálatát Latin-Amerikában és Európában végezte, kedvessége miatt szerették az emberek, és gyóntatóként különösen nagyra becsülték, emellett elismert zenész, ma is zongorázik. A kettős évfordulójára Ferenc pápa is elküldte jókívánságait.

Tiziana Campisi / Somogyi Viktória – Vatikán Luis Martínez Peñaloza atyát, a Szentlélek Misszionáriusai Kongregáció mexikói tagját, aki július 24-én ünnepelte pappá szentelésének 75. évfordulóját, és augusztus 29-én ünnepli 100. születésnapját, Ferenc pápa is jókívánságaival köszöntötte. A pápa áldását küldte a szerzetesnek, amellyel elkíséri őt a kettős jubileum megünneplésében. Szűz Mária anyai oltalmára bízta, akit a Szentlélek misszionáriusai a Magányos Szűzanyának hívnak. Latin-Amerikában és Európában szerzett tapasztalatok Moreliában született, az 1917-es anti-katolikus politikai alkotmányból eredő vallási üldöztetések idején. Luis kisfiúként találkozott Félix de Jesús Rougier atyával, a Szentlélek Misszionáriusainak alapítójával, aki ma már tiszteletre méltó címmel rendelkezik, és az immár Boldog Concepción Cabrerával, aki a „Kereszt művei” alapítója. Első szerzetesi fogadalmát 1941. szeptember 15-én, örökfogadalmát pedig öt évvel később tette le. 1949. július 24-én szentelte pappá Mexikó akkori érseke, Luis María Martínez, miután a római Angelicumban teológiai diplomát szerzett. Szolgálatát Latin-Amerikában és Európában végezte, mint tanár, spirituális igazgató, szakrális zeneszerző és többszólamú kórusvezető. Megbecsült gyóntató és zongoraművész Luis atyát nagyra értékelik a kiengesztelődés szentsége kiszolgáltatásának során tanúsított kedvességéért és irgalmasságáért, amely a szerzetesi kongregációjának is sajátos karizmája. Luis atya mindig is a szeretet civilizációjának és az életről való gondoskodásnak szentelte magát. A világi, a megszentelt és a papi életre szóló keresztény hivatás gondozása során évtizedeken át elősegítette a Kereszt apostolkodása és a Jézus Szent Szívével kötött Szeretetszövetség ifjúsági csoportjainak képzését. Lelki kísérésének köszönhetően ezrek találták meg Krisztusban életük középpontját. Luis atya szülővárosának ikonja, amely a zeneszerzők és a szakrális zene előadóinak bölcsője. Tizenegy éve azonban a pueblai idős papok közösségében él, ahol továbbra is zongorázik, és sokan elismerik a zene művészi tolmácsolásában kiemelkedő tulajdonságait is.