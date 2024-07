A pápa a ministránsokhoz: Jézussal álljatok konkrétan közel a szenvedőkhöz és az utolsókhoz

Ferenc pápa kedden Európa különböző országaiból érkezett ministránsokkal találkozott a Szent Péter téren, a Coetus internationalis ministrantium (CIM) 13. zarándoklatán. A fiatalok fohászkodtak a világ békéjéért a hívek könyörgése során, amelyek között egy magyarul is elhangzott. 1200 magyar fiatal vett részt a római zarándoklaton.

Tiziana Campisi / Somogyi Viktória – Vatikán

A látvány Ferenc pápát is megérintette, aki a Bernini által tervezett oszlopsorok által körbe ölelt, fiúkkal és lányokkal teli teret látva felkiáltott: „A Szent Péter tér mindig szép, de veletek még szebb! Köszönöm! Köszönöm, hogy eljöttetek Rómába”. A pápa szavai ahhoz a több mint 50 ezer ministránshoz szóltak, akik 20 különböző európai országból, közöttük Magyarországról érkeztek az olasz fővárosba. A Kárpát-medencéből közel 1200 magyar ministráns, ötven lelkipásztor és öt püspök képviselte nemzetünket a XIII. Nemzetközi Ministránszarándoklaton, amelyet július 29. és augusztus 3. között tartanak az Örök Városban. A kísérőik, a püspökök és a papok jelenlétével együtt a Vatikáni Csendőrség becslése szerint 70 ezren vettek részt a rendezvényen. A fiatalok pólójukkal, transzparensekkel, zászlókkal, kendőkkel, kalapokkal és esernyőkkel igyekeztek árnyékot találni a forró júliusi napsütésben kedden délután, ahogy a nap a végéhez közeledett. Rengeteg színnel töltötték meg a vatikáni bazilika előtti lépcsősort és az előtte lévő nagy teret. A Coetus internationalis ministrantium (CIM), az egyházmegyei felelősöket és a ministránsok lelkipásztori gondozásában résztvevőket tömörítő egyesület 13. nemzetközi zarándoklatra hívta egybe a fiatalokat. A kezdeményezés idén a „Veled” mottót választotta. „Számomra e két szó mindent elmond, és teret hagy a keresésnek, a lehetséges jelentések megtalálásának – hangsúlyozta Ferenc pápa, és elismételte a téma kifejezését németül „Mit dir”, amely a legtöbb résztvevő nyelve, valamint angolul „With you”, és franciául „Avec vous”, „Veled. Ez egy olyan kifejezés, amely magában foglalja életünk titkát, a szeretet misztériumát.”

Összefoglaló Ferenc pápa és a Nemzetközi Ministráns Zarándoklat fiataljai találkozójáról

A ministránsok nagy közösségében

A fiatal ministránsok már a kora délutáni óráktól várták a pápa érkezését. 16 órakor kezdődött a találkozó, dalokkal és különféle programokkal, majd Jean-Claude Hollerich bíboros, luxemburgi érsek és a CIM elnöke mondott köszöntő beszédet, valamint több püspök tartott elmélkedést, amelyek között zenei betétek szerepeltek. Ferenc pápa nem sokkal este fél hat után érkezett a Szent Péter térre. A pápamobilon öt ministránssal járta körbe a Szent Péter teret és a Via della Conciliazione-t, a térhez vezető széles utat, ahol több ezer zarándok várta. A pápa mintegy fél órát szentelt a fiatalok nagy serege köszöntésének, integetett és rájuk mosolygott, amikor elhaladt közöttük nyitott pápamobilján. A bazilika előtti emelvényhez érve néhány fiatal kezet fogott a Szentatyával.

Ferenc pápa a ministránsok képviselőivel a pápamobilon

Hollerich bíboros köszöntője

Hollerich luxemburgi bíboros, a CIM elnöke köszöntötte Ferenc pápát. Kifejtette a ministránsok zarándoklata mottójának értelmét: „elsősorban Krisztusra utal, mert az oltárszolgálat során Hozzá közeledünk sajátos módon”. „A „Veled” téma egyben azt is jelenti, hogy közelebb kerülünk egymáshoz” – folytatta, kifejtve, hogy „a Krisztussal való különleges kötelék révén igaz barátság születik a ministránsok között”. Viszont „csak akkor vagyunk igazi barátok, ha kinyújtjuk kezünket azok felé, akik nehézségekkel küzdenek társadalmunkban: a szegények, az üldözöttek, az elnyomottak, a hajléktalanok, a munkanélküliek, a menekültek, a hazátlanok, valamint mindazok a gyerekek és fiatalok felé, akik zaklatások áldozatai és egyedül érzik magukat”. Hollerich bíboros köszöntő szavai után megkezdődött az esti ima, és meggyújtottak egy nagy füstölőt, amelybe néhány ministráns tömjén darabkákat öntött. Amint illatozni kezdett a tömjén, a négy lábú szerkezetre rögzített nagy füstölő hintázni kezdett, emlékeztetve arra a gesztusra, amelyet a ministránsok gyakran tesznek a liturgikus szertartások alkalmával.

A hatalmas füstölő a ministráns zarándoklaton a Szent Péter téren

A szentáldozásban Jézus velünk van

Ferenc pápa az Evangélium felolvasása után fordult a gyerekekhez. Beszédében a ministránsoknak „a liturgiában végzett szolgálatának tapasztalataira” helyezte a hangsúlyt, ahol „ennek a „Veled” élménynek a főszereplője Isten”. A pápa emlékeztetett Jézus szavaira: „Ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük'”. Mindez „legteljesebben a szentmisében valósul meg”, ahol „a „Veled” valóságos jelenlétté, Isten konkrét jelenlétévé válik Krisztus testében és vérében”. Egy misztérium az, amit „a pap minden nap a kezében lát megtörténni”. „Ti is látjátok ezt, amikor az oltárnál szolgáltok” – mutatott rá a pápa a ministránsoknak. „Amikor a szentáldozáshoz járulunk, megtapasztalhatjuk, hogy Jézus „velünk van” lelkileg és testileg is. Azt mondja neked: „Veled vagyok”, de nem szavakkal, hanem azzal a gesztussal, a szeretet cselekedetével, ami az Eucharisztia.”

A különböző országokból érkezett ministránsok Ferenc pápa körül

Szeretni, mint Krisztus, másokkal új módon

A szentáldozásban, mivel Jézus „velünk van, mi is igazán vele lehetünk”. Ez a lényeg Ferenc pápa számára. A „veled”, amit másoknak adhatunk. Így teljesülhet a parancsolata: „Szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket”. És akkor, ha az ember szívében és testében őrzi Isten e misztériumát, képessé válik arra, hogy másokkal új módon legyen együtt. „Te is - hála Jézusnak, mindig és csak neki köszönheted - te is mondhatod másoknak, hogy „veled vagyok”, de nem szavakkal, hanem tettekkel, gesztusokkal, szívvel, konkrét közelséggel. Ne felejtsétek el a konkrét közelséget: együtt sírni a síróval, örvendezni az örvendőkkel, ítéletek nélkül, előítéletek nélkül, bezártság nélkül, kirekesztés nélkül” – nyomatékosította a pápa. A Krisztushoz hasonló szeretet arra késztet, hogy közeledjünk azokhoz, akik nem szimpatikusok, az idegenekhez, azokhoz, akik nem értenek meg minket, azokhoz, akiknek más a hitük, mint a miénk – zárta beszédét a pápa. Megköszönte a ministránsoknak, hogy eljöttek Rómába zarándokolni, „megosztani az örömet”, hogy Jézus szeretetének szolgái lehetünk, és jó utat kívánt nekik Vele.

Ferenc pápa szól a ministránsokhoz

Imádság magyarul is

Ferenc pápa meghallgatása után a ministránsok románul, németül, franciául, magyarul és portugálul mondták el imáikat, és kérték Istent, hogy az Egyház „továbbra is menedék és a remény helye legyen minden ember számára”, könyörögtek az Úrhoz „Európa és a világ békéjéért” és azért, hogy „a népek és vezetőik megértsék: az igazi békét csak az együttműködésben és a kölcsönös tiszteletben lehet megtalálni”. A magyar nyelvű könyörgés így hangzott:

„A ministránsvezetőkért, fiatal káplánokért, hitoktatónőkért és hitoktatókért, a plébániák lelkipásztori munkatársaiért: Jó Istenünk, kérünk téged mindazokért, akik az egyházadban szolgálnak – különösen a ministránsvezetőkért, fiatal káplánokért, hitoktatónőkért és hitoktatókért, valamint a plébániák lelkipásztori munkatársaiért. Veled mindig őrizzék meg szolgálatuk iránti lelkesedésüket és tüzüket, és soha ne hagyják kialudni a remény és szeretet fényét.”

Az utolsó imát Hollerich bíboros mondta, aki a Mennyei Atyához könyörgött, hogy minden zarándokútra induló gyermek „találja meg az erőt, hogy elvigye az Evangélium üzenetét a mindennapi életébe, a világosságot és a reményt pedig közösségeikbe”. A rendezvény végén Ferenc pápa megáldotta a fiatalokat és tolószékében ülve még megállt több fiatalt üdvözölni. Volt, aki ajándékokat adott a pápának, volt, aki áldást, dedikációt vagy autogramot kért tőle. Ferenc pápa nem riadt vissza semmilyen kéréstől, viccelődött velük, pár szót váltott néhányukkal. Amikor elhagyta a Szent Péter teret és visszatért a Szent Márta-házba, az ünneplő ministránsok örömteli éneke kísérte.