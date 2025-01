2024-ben 13 misszionáriust öltek meg

A Pápai Missziós Művek által gondozott jelentés szerint a világ különböző részein az elmúlt évben nyolc papot és öt világi misszionáriust öltek meg.

Vertse Márta - Vatikán

Tizenhárom ember, aki véráldozatot hozott hitéért. Papok, szerzetesek és világi hívők, akik a föld távoli szegleteiben lelkipásztori szolgálatot végeztek, gyakran csendben, távol a reflektorok fényétől. Odaadással és egyszerűséggel hirdették az evangéliumot, apostoli munkájukkal továbbadták a szentségek és a szeretet ajándékát.

A Fides missziós hírügynökség jelentése

A jelentés, amelyet minden évben közzétesz a Pápai Missziós Művek szerve, a Fides missziós hírügynökség, most is ismerteti a világszerte meggyilkolt misszionáriusok és lelkipásztori munkatársak történetét. Az Evangelizációs Dikasztériumhoz tartozó hírügynökség figyelemmel kíséri mindazokat, akik hitükért, az egyházat szolgálva adták életüket. Szélesebbre tárja a misszionárius fogalmát és nyilván tartja mindazokat a katolikusokat, akik valamilyen módon részt vettek a lelkipásztori munkában és az egyházi tevékenységben, és akik erőszakos halált haltak, még ha nem is pontosan „a hit iránti gyűlöletből”. Ezért a jelentés nem használja a „mártír, vértanú” kifejezést, kivéve annak etimológiai, „tanúságtevő” jelentésében, hogy ne befolyásolja az esetleges kanonicáziós folyamatokat, amelyekben az Egyház néhányukról véleményt nyilváníthat – tájékoztat róla a jelentés.

Az erőszak térképe

A Fides hírügynökség által ellenőrzött adatok szerint 2024-ben nyolc papot és öt világi embert öltek meg a világon. Közülük hatan Afrikában, öten pedig Amerikában vesztették életüket, két olyan kontinensen, amelyek az elmúlt években „felváltva álltak e tragikus lista élén” – mutat rá a jelentés. Afrikában két papot gyilkoltak meg Dél-Afrikában és egyet Kamerunban, egy katekétát és egy önkéntest Burkina Fasóban, egy világi hívőt pedig a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Az amerikai kontinensen egy papot Kolumbiában, egyet Ecuadorban, egyet Mexikóban öltek meg. Világi híveket is lelőttek: egy plébániai munkatársat Brazíliában, egy laikust Hondurasban. Európa is szerepel a listán: Spanyolországban Juan Antonio Llorentét, a Szeplőtelen Fogantatás ferences szerzetesét meggyilkolták Gilet település kolostorában, ahol élt. Lengyelországban a 72 éves Lech Lachowicz atya vesztette életét. Egy férfi támadta meg, baltával felfegyverkezve tört be a plébániára. 2024-ben Ázsiában nem öltek meg misszionáriust, de a hatalmas kontinensen több olyan ország is van, ahol a lelkipásztori munkatársak életüket kockáztatták vagy súlyosan megsérültek konfliktusok, zavargások, bűncselekmények miatt.

Missziós elkötelezettség

A Fides missziós hírügynökség által közzétett és ellenőrzött információk alapján az áldozatok életrajzai a mindennapi életről tanúskodnak, amelyet gyakran erőszak, nyomor, elnyomás és bizonytalanság jellemez. Ilyen Juan Antonio López, a Truijllo-i egyházmegye szociális pasztorációjának koordinátora és a hondurasi átfogó ökológiai pasztoráció alapító tagja, a társadalmi igazságosság iránti elkötelezettségéről ismert személy, „aki keresztény hitéből merített erőt és bátorságot” – olvashatjuk a jelentésben. López feljelentette a tokoai önkormányzat tagjai és a szervezett bűnözés közötti állítólagos kapcsolatokat. Az ő meggyilkolása része Hondurasban az emberi jogok védelmezői elleni egyre nagyobb elnyomásnak. Ferenc pápa a szeptember 22-i Úrangyala elimádkozása alkalmával hangsúlyozta az igazságosságért kiállók védelmének fontosságát, akik „a szegények és a föld kiáltására válaszolva a közjóért dolgoznak”.

Az ezredforduló kezdete óta 608 a vértanúk száma

A 2024-ben megölt tizenhárom áldozattal együtt összesen 608 azoknak a misszionáriusoknak és lelkipásztori munkatársaknak a száma, akik 2000 óta életüket adták – írja jelentésében a Fides missziós hírügynökség. „Ezek a fivérek és nővérek talán kudarcnak tűnhetnek, de ma már látjuk, hogy ez nem így van. Most is, mint akkor, valójában áldozatuk elhalni látszó magva, kicsírázik, gyümölcsöt terem, mert Isten rajtuk keresztül továbbra is csodákat tesz, megváltoztatja a szíveket és üdvözíti az embereket” - emlékeztetett rá Ferenc pápa 2023. december 26-án, Szent István, az első keresztény vértanú liturgikus ünnepén.