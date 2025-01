Nagy öröm a jordániai Jézus megkeresztelkedése templom felszentelése

A jordániai apostoli nuncius, Giovanni Pietro Dal Toso érsek bemutatta a vatikáni médiának annak az új templomnak a történetét és jelentőségét, amelyet Jézus megkeresztelkedése helyén emeltek, és amelyet Parolin bíboros január 10-én szentel föl.

Gedő Ágnes - Vatikán

Al-Magtaszban található az új római katolikus templom, amelyet Jézus megkeresztelkedése tiszteletére építettek egy olyan területen, amely a 90-es évek közepéig katonai zóna volt. Azokban az években P. Michele Piccirillo elismert ferences régész – aki jelentős munkát végzett Jordániában, Szíriában, Palesztinában és Izraelben – megtalálta azt a helyet, ami nagy valószínűséggel egyezik a János evangéliumában leírt „Jordánon túli Betániával”, ahol Jézust megkeresztelték. A hely azonosítását több tényező is alátámasztja: három bizánci templom található a környéken; az első zarándokok tanúságtétele (köztük a IV. századi Egeria szentföldi zarándoklata); a tény, hogy a helyi forrás és egy kápolna is Keresztelő János nevét viseli; a Madaba mozaiktérkép Jordániában, ami az V. században Al-Magtaszban ábrázolja Betániát. Ezen túl pedig bibliai utalások is jelentőssé teszik a helyszínt, itt található például Illés hegye, ahol a hagyomány szerint Illés fölment az égbe, és ne feledjük, hogy Jézus Keresztelő Jánost Illésnek hívta.

Kapcsolódó cikk 07/01/2025 Jordánia: Parolin bíboros felszenteli a Jézus Megkeresztelkedése templomot Ferenc pápa küldötteként a vatikáni bíboros államtitkár vezeti január 10-én az ünnepségeket, és felszenteli a Jordán folyó partján 15 éven át épült templomot.

XVI. Benedek pápa tette le a templom alapkövét

A jordán királyi ház a kezdetektől szívén viselte Al-Magtasz sorsát, és úgy döntött, hogy bizottságot állít föl a szent hely kezelésére. Mivel Jordániában is különböző rítusú keresztények élnek, valamennyire bíztak egy területet, hogy ott gyakorolják hitüket. A jeruzsálemi latin pátriárkátus is kapott gondozásába egy területet, amelyen 2009-ben szentföldi zarándoklata során XVI. Benedek pápa helyezte el az épülő templom alapkövét. Az építkezés meglehetősen elhúzódott, azért is, mert egy nagy épületről van szó, amely legalább ezer ember befogadására alkalmas. A templom létrejöttéhez jelentősen hozzájárult Nadim Muaser jordán római katolikus adakozó, aki így akart emléket állítani hirtelen elhunyt fiának. A templomot a pátriárkátus a Megtestesült Ige Intézetére bízta, amely egy férfi és egy női szemlélődő közösséggel van jelen a területen. Ferenc pápa is, miként korábban szent II. János Pál fölkereste Jézus megkeresztelkedésének helyszínét.

25 éve zarándoklatok helyszíne

Az új templom felszentelését Ferenc pápa Pietro Parolin bíborosra bízta, aki pápai legátusként január 10-én több ezer, Jordániából és azon túlról érkező ember jelenlétében végzi majd el a szertartást. Nagyon jelentős helyről van szó – mutatott rá az apostoli nuncius -, hiszen a zarándokok megújíthatják keresztségük kegyelmét és így Krisztushoz való tartozásukat. Ezen a helyen mondta Keresztelő János Jézusról: „Íme, Isten Báránya”. Éppen a mostani szentévben, 25 évvel azután, hogy megkezdődtek a zarándoklatok Al-Magtaszba, a zarándokok találkozhatnak azzal az Istennel, aki Krisztusban „elvette a világ bűneit”, amint a templom új oltárán látható felirat is hirdeti. Ezért tehát örömteli pillanat ez a jordániai helyi egyház, de egyben az egész világegyház számára is – zárja gondolatait Giovanni Pietro Dal Toso érsek, jordániai apostoli nuncius.