Ablak a világra: Vatikáni újságírásról tartottak szemináriumot a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolán

Andrea Gagliarducci olasz Vatikán-szakértő újságíró október 8-11. között a PPHF rektora, Kovács Gusztáv meghívására négynapos angol nyelvű szemináriumot tartott a katolikus újságírásról Religious Journalism – címmel. A Catholic News Agency és az ACI Stampa munkatársa rendszeresen a pápa kíséretében utazó újságírók között van, ezért számos kulisszatitkot osztott meg az érdeklődő hallgatókkal. A kurzusról és a főiskola nemzetközi kapcsolatairól beszélgettünk Kovács Gusztáv rektorral.

A négynapos szeminárium témája maga a Vatikán volt, ezen belül is a vatikáni és általában véve az egyházi újságírás fortélyai. Ez olyan érdekes és izgalmas téma, ami kötődik a Vatikáni Rádióhoz is, hiszen mi is ennek a valóságnak a részei vagyunk. Hogyan született az ötlet, hogy egy ilyen kurzust meghirdessenek?

Számunkra Róma és a Vatikán kiemelt fontosságú: mindig szívesen látogatunk el az egyház szívébe. 2023-ban az Európai Teológiai Társasággal jártunk a Vatikánban; meglátogattuk a különböző intézményeket, ahol nagyon barátságosan fogadtak minket. A végén különleges élményben volt részünk, hiszen találkozhattunk a Szentatyával is – éppen a budapesti látogatása előtt történt ez. Az audiencia végén különvezették a társaság tagjait, és akkor megjelent a Szentatya. Zavaromban csak annyit tudtam mondani, hogy Kovács Gusztáv vagyok Magyarországról, mire ő rám mosolygott és nagyon közvetlenül annyit mondott: „Jövő héten megyek hozzátok”. Szerettük volna ezt a nagyon jó élményt kicsit közelebb hozni a hallgatókhoz is. Ebben kapóra jött egy találkozás, ami egy másik külföldi konferencián történt: találkoztunk Andrea Gagliarducci vatikáni újságíróval, aki nagyon pozitívan nyilatkozott Magyarországról. Sokat beszélgettünk, és nagy örömünkre fél évvel később eljött a Pécsi Hittudományi Főiskolára.

Kulisszatitkok a vatikáni újságírás történetéből

A négynapos szeminárium célja az volt, hogy bemutassa a vatikáni újságírás születését, történetét fejlődését, illetve rávilágítson a világi és az egyházi sajtó közötti eltérésekre.

Pécs nincs közel Rómához, mégis nagyon fontos mindaz, ami ott történik, ezért szerettük volna közelebb hozni a hallgatóinkhoz. Andrea Gagliarducci nagyon közvetlen ember, és úgy építette föl az előadásait, hogy a hallgatók személyes tapasztalatot szerezhessenek a munkájáról. Emellett pedig a teológia történetébe is belekóstolhattak általa: például a Humanae vitae-k. enciklika megjelenése kapcsán azt mesélte el, hogyan tudósítottak 1968-ban az újságok, ezen belül is a Vatikán a fontos pápai dokumentumról. Így egyszerre teológiatörténetet és újságírástörténetet tanulnak általa.

Az előadás angol nyelven folyt, ezért nyitott a külföldi hallgatók előtt is. Milyen volt a kurzus fogadtatása? Kik vettek részt rajta?

Hat országból érkeztek hallgatók az angol nyelvű előadásokra: a magyar mellett nigériai, USA-beli, pakisztáni érdeklődők is voltak – ők a Pécsi Tudományegyetemen keresztül jutottak el a főiskolára. Az idegennyelvű, ezen belül is az angol nyelvű szemináriumok népszerűek a hallgatók körében, hiszen ablakot nyitnak a tágabb világra – mondta el Kovács Gusztáv rektor.

Hat országból érkeztek hallgatók az előadásokra

A nemzetközi együttműködés kiemelten fontos a PPHF számára. A PTE-n kívül milyen egyetemekkel ápolnak kapcsolatokat?

Főként a különböző Közép-európai egyetemekkel tartunk fönn szoros kapcsolatot: Kolozsvárhoz (természetes szövetség fűz minket össze), Bécs, Opole, Ljubljana... Ezen kívül a leuveni Katolikus Egyetemmel kötött megállapodás értelmében kettős diplomát adunk ki, de Málta után az Amerikai Egyesült Államok irányába is nyitottunk az elmúlt időszakban. Ezt a gazdag kapcsolati hálót igyekszünk a hallgatók javára fordítani. Más egyetemek viszonylatában is elmondható, hogy a PPHF hallgatói körében magas a mobilitás, sokan mennek szívesen külföldre, ami hosszútávon mindenképpen gyümölcsöző.

Tervezik-e, hogy szorosabbra fűzik Pécs és Róma szálait akár tudományos téren, akár tapasztalati szinten?

Rómával kapcsolatban régi vágyunk, hogy elvigyük a hallgatókat tanulmányi útra az Örök Városba és betekinthessenek a Vatikán falai mögé. 2022-ben az oktató kollégákkal jártunk Rómában, ami nagyszerű élmény volt. Ennek nyomán a most megtartott szeminárium lezárása után reményeik szerint tudunk szervezni egy tanulmányi utat Rómába.

Róma és a Vatikáni kiemelten fontos a pécsiek számára is

Várjuk Önöket szeretettel a Vatikáni Rádió székházába is, amely az Angyalvárral szemközt található, és ami a szentévre készülve megújult gyalogos övezettel várja a Szent Péter-bazilikába igyekvő zarándokokat!

Nagyon szépen köszönjük a meghívást, biztos vagyok benne, hogy ez nagy élmény lesz a hallgatóink számára, és bízom benne, hogy egyben motiváció is lesz nekik arra, hogy tanulják a teológiát, vagy akár az olasz nyelvet!