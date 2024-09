Új prímás apátot választott a Bencés Konföderáció – interjú a győri és tihanyi perjel atyákkal

Szeptember 14-én, Szent Kereszt felmagasztalása ünnepén Jeremias Schröder német bencés apát személyében új prímás apátot választott a római Szent Anzelm apátságban összegyűlt Bencés Konföderáció, köztük Hortobágyi Cirill pannonhalmi bencés prézes-főapát, Sárai-Szabó Kelemen győri és Mihályi Jeromos tihanyi bencés perjel.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

A gyűlés tagjai szerdán délelőtt részt vettek az általános kihallgatáson, melynek végén a két perjel felkereste a Vatikáni Rádió magyar szerkesztőségét.

Hallgassa meg a győri és a tihanyi perjel atyákkal készült interjúnkat!

Először is rövid „hangulatjelentés” a pápai kihallgatásról:

Jeromos atya: Nagy vitalitás van a Szentatyában, ahogy azt mindig tapasztaltuk. Azt várná az ember, hogy az utazást követően kicsit megviseltebben nézzen ki, de egészségileg és lelkileg, a mosolyában is ugyanolyan friss volt, mint ahogy azt megszoktuk tőle és ez erősíti az egyház közösségét.

Kelemen atya: Jó volt hallani, ahogy visszagondolt erre a pár napra, és ahogy megerősítette, milyen nagy életöröm van a délkelet-ázsiai keresztényekben, amit példáként is állított a Szentatya az egyház elé.

A Bencés Konföderáció munkájáról így nyilatkozott Kelemen atya: XIII. Leó pápa hozta létre a Bencés Konföderációt a 19. században és így született meg Rómában a Szent Anzelm bencés apátság, melynek apátja a „prímás apát”, aki valamiképp az egyetemes bencés rend szimbóluma, annak mintegy első embere, aki az egész bencésséget jelképezi a világ felé. A Bencés Konföderáció minden négy évben tart egy „apát és perjel kongresszust”, most 226-an voltunk jelen az egész világból, ami önmagában óriási élmény volt, napokon át együtt lenni.

A prímás-apát kifejezésről Jeromos atya elmondta: A bencés rend valójában nem is egy „rend”, mert különleges a felépítése, hiszen minden monostor önálló, melyek elöljárója önállóan rendezi a közösség életét. Ezek a monostorok szerveződnek össze aztán kongregációkba, melyek lehetnek nemzeti alapon, mint a magyar bencés kongregáció (pannonhalmi főapátság, tihanyi perjelség, győri perjelség és egy magyar alapítású brazíliai apátság). Ezek a prézes-apátok évente találkoznak, míg az apátok és perjelek a nagy Bencés Konföderációban négyévente találkoznak és nyolcévente választanak „prímás apátot”, aki az egész bencés rendnek mintegy látható jele.

A most megválasztott prímás apátot Kelemen atya mutatta be: Ő Jeremias Schröder német bencés, aki eddig a német Sankt Ottilien monostor prézes apátja volt, mely a világ egyik legnagyobb bencés kongregációja, hiszen missziós jellegénél fogva jelen van Afrikában, Ázsiában, Észak- és Dél-Amerikában, több, mint ezer tagjával. Jeremias apát 7-8 nyelven beszél, nagyon agilis ember, nagy nemzetközi tapasztalattal rendelkezik, aki épp emiatt megérzi a világ sokszínűségét, aki tud kommunikálni, kapcsolatot tartani a sok monostorral, látja, merre halad a világ és ezért is esett rá a választás.