Francesco Patton szentföldi kusztosz Nagyboldogasszony-napi felhívása a békéért

Francesco Patton ferences kusztosz - Fohász Nagyboldogasszony üennepére készülve

Francesco Patton ferences testvér, a Szentföld kusztosza augusztus 10-én nyílt levelet intézett a kusztódia minden tagjához a honlapjukon, melyben arra kéri őket, hogy Szűz Mária mennybevételének ünnepét szenteljék a Szentföld, a Közel-Kelet és az egész föld békéjéért végzett imádságnak. A közös imádság elősegítésére a Szűzanyához intézett imádságot tett közzé, melyet Pierbattista Pizzaballa bíboros, jeruzsálemi latin pátriárka előzetesen jóváhagyott.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

Levél a szentföldi kusztódia minden tagjának. Kedves Testvérek, az Úr adjon nektek békét! Ahogy azt Pierbattista Pizzaballa bíboros, testvérünk és pátriárkánk jelezte, nagyon nehéz időket élünk, amelyben különösen fontos a békéért imádkozni. A remény bíztató jelét merem látni abban a tényben, hogy az érintett felek megegyeztek abban, hogy tovább folytatják a párbeszédet a gázai tűzszünetről, a túszok és a politikai foglyok szabadon bocsátásáról azon a napon, amelyen Szűz Mária testi és lelki mennybevételét ünnepeljük, mely „biztos remény és a vigasztalás jele nekünk, földi zarándokoknak” (GS 68). Ennélfogva a Getszemáni kolostor gvárdiánjával és testvéri közösségével egységben úgy gondoltuk, hogy a Mennybevétel napjának ünnepét a Szentföldért és az egész világért végzett intenzív imádságnak szenteljük. Tudjuk ugyanis, hogy amikor a mennyben megjelenik a szülésre kész Asszony alakja, feltűnik az alvilági sárkány is, és nekiesik az Asszony gyermekeinek (Jel 12,1), de a Szent Mihály arkangyal vezette égi seregek ellenállásába ütközik. Éppen ezért még fontosnak tartjuk, hogy ez az alkalom a benső imádság napja legyen és ezért egy olyan imádságot használunk, amihez kifejezetten kértem a Pátriárka jóváhagyását, és amit maga a Patriarchátus is használni fog. Szűz Mária nyerje el nekünk azt, amit már a Magnificatban elénekelt, és amit az ő isteni Fia meghirdetett a boldogmondásokban: „Szétszórja a szívük szándékában gőgösködőket. Uralkodókat taszít le a trónjukról, de fölemeli az alázatosokat. Éhezőket tölt be minden jóval, de üres kézzel bocsátja el a gazdagokat. A békességszerzőket Isten fiainak fogják hívni és a szelídek öröklik meg a földet”.

Akik tudnak, vegyenek részt a Getszemáni kolostorban augusztus 14-én és 15-én tartott ünnepségen, ahogy azt a kusztódia programja jelzi, a többiek saját közösségeikben ünnepeljenek velünk, mindenképpen használva a Mennybe fölvett Boldogságos Szűz Máriához intézett békefohászunkat!”

Az Úr áldjon és őrizzen benneteket! Francesco Patton ferences testvér, a Szentföld kusztosza

Békefohász a Mennybe fölvett Boldogságos Szűz Máriához:

Isten dicsőséges Anyja,

Kit angyalok kórusai fölé emeltek,

könyörögj érettünk Szent Mihály arkangyallal

és az egek minden angyali erejével és minden szenttel együtt,

szentséges és szeretett Fiad, Urad és Mestered mellett.

Nyerjed el e Szentföld,

az összes gyermeked és az egész emberiség javára

a kiengesztelődés és a béke adományát!

Teljen be a jövendölésed:

A gőgösök szóródjanak szét szívük gondolataiban;

a hatalmasokat taszítsák le a trónjukról,

de végül emeljék fel az alázatosokat;

az éhezők teljenek be jóval,

a békéseket Isten gyermekeinek ismerjék el

és a szelídek kapják meg ajándékba a földet.

Ezt adja meg Jézus Krisztus, a te Fiad,

Aki ma Téged az angyalok kórusa fölé magasztalt,

megkoronázott az ország diadémjával

és az örök ragyogás trónjára helyezett,

és Akinek legyen tisztelet és dicsőség, századokon át! Ámen!