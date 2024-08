Letartóztatták a Matagalpai Szeminárium rektorát Nicaraguában

A nicaraguai hatóságok letartóztatták a Matagalpai Szeminárium rektorát és a Guadalupei Szűz Mária elnevezésű templom plébánosát. Jarvin Tórrez atya augusztus 5. óta van börtönben emberi jogi aktivisták és szervezetek szerint, akik egy sébacói plébánia világi munkatársa, Lesbia Rayo Balmaceda őrizetbe vételéről is beszámoltak.

Somogyi Viktória – Vatikán

A nicaraguai hatóságok augusztus 5-én letartóztattak egy újabb papot a Matagalpai egyházmegyében. Jarvin Tórrez atyát, a Gonzága Szent Lajos Filozófiai Főszeminárium rektorát és Matagalpa Guanuca kerületében a Santa María de Guadalupe nevet viselő templom plébánosát is börtönbe szállították a plébániatagok által a médiának küldött jelentések szerint. A „La prensa” országos napilap által idézett emberi jogi aktivisták és szervezetek elítélték a pap letartóztatását Nicaraguában. Arról is beszámoltak, hogy őrizetbe vették a sébacói plébániatemplom egyik világi munkatársát is, Lesbia Rayo Balmacedát.

Tizenhárom papot börtönöztek be egy hét leforgása alatt Nicaraguában. A legtöbben a Matagalpai egyházmegyéből származnak, amelynek püspökét Rolando Álvarezt január 14-én száműzték. 2023 márciusában a Nicaraguai Köztársaság arra kérte a Szentszéket, hogy zárja be a diplomáciai képviseletét, de a kapcsolatok teljes megszakítása nélkül.