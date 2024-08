Sima'an Jaraisi atya: a Közel-Keleten elveszett az emberi élet méltósága és szentsége

A názáreti melkita plébánia és az izraeli katolikus cserkészek káplánja részt vett a Názáreti Opera által szervezett „Tonalestate 2024” rendezvényen, amely augusztus 7-én nyílt meg az olaszországi Reggio Emilia közelében. „Sok muzulmán, keresztény, drúz, zsidó támogatja a békét és ellenzi ezt a gyűlölet”.

Michele Raviart / Somogyi Viktória – Vatikán

Változnak az idők, változik-e velük az emberiség? Egy fontos kérdés, amelyre – csakúgy, mint más kérdésekre – keresik a választ a Tonalestate Nemzetközi Nyári Egyetem 2024-es rendezvényén, amely augusztus 9-ig tart az olaszországi Reggio Emilia tartományban. A program fő témája a „Le temps vaincu – Az idő lejárt”. Giovanni Riva, a Názáreti Operatársulat alapítója kezdeményezésére 2000-ben született az esemény, amely egy kerekasztal beszélgetéssel nyílt meg, amelynek témája: „Tempora mutantur, et nos mutamur in illis?” (Változnak az idők, változunk vele mi is?).

Közel-Kelet, hogyan éljünk együtt

Olyan korban élünk, amikor a háborúk, legyenek akár nagyok, akár kicsik, olyan hellyé teszik a világot, ahol az éhség és a nyomor osztozik a hatalmas gazdagsággal – hangsúlyozzák a szervezők. Ez a „negatív és segítség nélküli magány” idejében történik, a „gonosz globalizációja uralta” időben, amelyben az alapvető kérdés az, hogyan lehet visszaszerezni az „élő, tiszta és boldog reményt”. Idén ez a vágy hatja át az eseményt. A Tonalestate rendezvényt nagy intenzitás jellemzi a diákok, felnőttek, tanárok, művészek és tudósok megszokottan fontos találkozása, amely elmélkedésre és mélyreható elemzésre hívja őket, hogy az esemény ez alkalommal is az emberiség iskolája legyen a világ kihívásai láttán. Sok mindenről szó esett a találkozó e három napján, beleértve a Közel-Keleten átélt nagy drámát is, amelyről augusztus 8-án adott elő Sima'an Jaraisi atya, a názáreti melkita plébánia káplánja és az izraeli katolikus cserkészek káplánja, aki az „Együtt lehet élni” témáról beszélt.

Elveszett a méltóság és az élet szent mivolta

Ma a Közel-Keleten elveszett az „emberi élet méltósága és szentsége” annak ellenére, hogy évekig éltek meg pozitív és negatív pillanatokat, „de lehetséges volt békében együtt élni és ma is lehet békében élni” – hangsúlyozta a názáreti melkita káplán. Sima'an atya egy példát hozott néhány cserkésztérről, amelyet arab-keresztényekkel, zsidókkal, arab-muzulmánokkal közösen használnak, és mindezt az „emberiség és az ember méltósága iránti nagy tisztelet övezi”. Ma „sötét és zord a légkör, de nem szabad reagálni rá” – állapította meg azok fájdalmával, akik nem tudják elképzelni a jövőjüket. „A gyűlölet gyűlöletet teremt. A szeretet szeretetet teremt. Mi a szeretetet támogatjuk, és sokan vannak muzulmánok, keresztények, drúzok, zsidók, akik támogatják a békét és ellenzik ezt a gyűlöletet”.

Aki gyűlöl, az nem keresztény

Sima'an Jaraisi atya felidézett a cserkészekkel töltött pillanatokat, amikor mindenki „testvérnek” nevezte egymást, de amelyeket ma eláraszt a háború és az erőszak légköre, amely nem engedi, hogy előrelépjünk, és amely miatt azt gondoljuk, hogy lejárt az idő. „Nekünk, keresztényeknek nincsenek korlátai, nincsenek határai a megbocsátásnak vagy a szebb holnapnak, különben nem lennénk keresztények. Keresztényként csak a békét látom, az ember és az élet méltóságát. Aki gyűlöl, az már nem keresztény” – nyilatkozta a názáreti melkita plébánia és az izraeli katolikus cserkészek káplánja.