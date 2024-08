Mentsük meg a templomainkat – új kezdeményezés indul online archívum létrehozására

A digitális adatbázisban a tervek szerint a világszerte valaha épült magyar templomokról fennmaradt információkat, dokumentumokat, fotókat és videókat gyűjtik egybe közösségi erőfeszítés által, hogy megőrizhessük a jövő nemzedékei számára is az egyházi, történelmi és kulturális örökségünk részét képező istentiszteleti helyeink emlékezetét.

Somogyi Viktória - Vatikán

A MENTSÜK MEG A TEMPLOMAINKAT projekt célja, hogy összegyűjtse és megőrizze egy helyen a virtuális térben, és megjelenítse egy online térképen a világszerte épült magyar, elsősorban, de nem kizárólagosan katolikus templomokat, amelyek a történelmi, kulturális és egyházi örökség részét képezik és a magyar (katolikus) emigráció egyik fontos hitközvetítő, valamint közösségépítő és megtartó erejét jelentik.

E templomok fizikai megmentése pedig hozzájárul a diaszpóra közösségek életének és összetartásának, történelmi emlékezetének, az Anyaországhoz kötődő kapcsolatának és jövőjének megerősítéséhez. Ezért igyekszünk segítő kezet nyújtani a templomuk elvesztésével fenyegetett közösségeknek a weboldalon található SOS csomagunkkal, amelyben hasznos információkat találhatnak a szükséges lépések megtételéhez kétségbeesett helyzetükben – olvasható a weboldalon.

Ez a virtuális tér egyben emléket kíván állítani a már bezárt, lerombolt vagy más vallási közösségek kezelésébe adott korábbi magyar templomoknak és a hozzájuk kötődött közösségeknek azáltal, hogy közzé teszi a róluk rendelkezésre álló, fennmaradt információkat, fotókat, videókat, amelyeket bárki feltölthet a weboldalon található, a Templomok címszó alatt a Csatlakozzon kifejezésre kattintva megnyíló dokumentumba. Segíthetik tehát a közösségi erőfeszítéseket a birtokukban levő információkkal, fotókkal, videókkal a világ bármely részén épült magyar templomokról. Ezáltal mások is megismerhetik azokat. Kitöltve az űrlapot gazdagítják a közös emlékezetünket!

Ezt a küldetést közösségi erőfeszítés és összefogás eredményeként kívánjuk megvalósítani, az adott templomközösségek, a diaszpórával foglalkozó kutatók és szakemberek bevonásával. Tehát buzdítjuk a határontúli és a diaszpórában élő magyar híveket, a kutatókat, és bárkit, aki rendelkezik információkkal a valaha épült magyar templomokról, hogy vegyenek részt ebben a közösségi erőfeszítésben egyházi, történelmi és kulturális örökségünknek a jövő nemzedékek számára is megőrzendő digitális archívumának megteremtésében.

Erdő Péter bíboros ajánlása

A Mentsük meg a templomainkat új kezdeményezést támogatásáról bíztosította Erdő Péter bíboros, Esztergom-budapesti érsek. Ajánlásában így fogalmaz:

"Örömmel értesültem a 'Mentsük meg a templomainkat' kezdeményezés elindításáról. Az elmúlt két évszázadban nagyobb arányban és különböző hullámokban kivándorolt magyar honfitársaink által épített templomok, istentiszteleti helyek meghatározó szerepet töltöttek be a diaszpóra közösségek életében, nemcsak vallási, hanem kulturális és szociális szempontból is. A közösségépítő és megtartó szerepüknek köszönhetően világszerte találkozhatunk ezekben a magyar egyházi, történelmi, kulturális örökség részét is képező épületekben működő, tovább élő diaszpóra csoportokkal.

Fontosnak találom, hogy a világ különböző pontjain a történelem során épült magyar jellegű templomokat, istentiszteleti helyeket digitális formában is megőrizzük és egy online archívumban elérhetővé, kutathatóvá tegyük. Ehhez az összefogást, közösségi erőfeszítést igénylő áldozatos munkához buzdítom az egyház tagjait, a világi intézményeket, a világszerte élő magyarokat és mindazokat, akik információval, fotókkal, videókkal, egyéb dokumentumokkal rendelkeznek e templomokról, istentiszteleti helyekről, hogy segítsék elő ennek a digitális adattárnak a megvalósulását. A kezdeményezés weboldalán található űrlapot kitöltve hozzájárulhatnak az adatbázis építéséhez ezzel is gazdagítva egyházi, történelmi és kulturális emlékezetünket. Egy ilyen adatbázis ma is hasznos segítség lehet a világon élő magyar szórvány lelkipásztori ellátásában.

Támogatásomról biztosítom a Mentsük meg a templomainkat kezdeményezést és áldásomat adom erre a közösségi erőfeszítésre."