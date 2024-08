73 éves korában elhunyt Noël Treanor érsek, az EU apostoli nunciusa

Az Európai Unió apostoli nunciusa, az írországi Down és Connor nyugalmazott püspöke, Noël Treanor érsek szívrohamban hunyt el Brüsszelben, 73 éves korában.

Somogyi Viktória – Vatikán

Noël Treanor érsek, aki az Európai Unió apostoli nunciusaként szolgált, 73 éves korában elhunyt Brüsszelben. Az írországi Down és Connor nyugalmazott püspöke augusztus 11-én, vasárnap reggel szívroham következtében elhunyt. „Mélységes megrendüléssel és szomorúsággal értesültem Noël Treanor érsek haláláról” – nyilatkozta Alan McGuckian püspök, Treanor érsek utódja Down és Connor egyházmegyében. „Treanor érsek a Clogheri egyházmegye papjaként, a Down és Connor egyházmegye püspökeként, majd később az Európai Unió apostoli nunciusaként folyamatosan az Evangélium hirdetésének, illetve a kiszolgáltatottak és az egyház társadalmi küldetése érdekében végzett lelkipásztorkodásnak szentelte életét” – hangsúlyozta McGuckian püspök közleményében.

Az Ír Katolikus Püspöki Konferencia nevében Eamon Martin, Armargh érseke és Írország prímása kijelentette, hogy „elszomorította és nagyon megdöbbentette Noël érsek váratlan halála”. Martin érsek rámutatott, hogy az apostoli nuncius „hűen követte a szorosabb európai egység alapító atyáinak nyomdokait és szellemét”, és emlékeztetett Treanor érsek szolgálatára, amellyel „pozitív kapcsolatokat alakított ki az Európai Unió partnerországaival”, és elkötelezettségére, hogy segítse „táplálni Európa szívét és lelkét”. Csatlakozott mindazok imájához, akik a nuncius lelkének örök nyugalmáért imádkoznak. Martin érsek így fohászkodott: „Ragyogjon a Mennyek fénye Noël érsekre; Isten az Ő szerető irgalmában tekintsen rá kedvesen, vigasztalja rokonait, barátait, kollégáit és a volt plébániatagjait, továbbá részesüljön a jó és hűséges szolga fogadtatásában”.

Noël Treanor érsek életrajza

Noël Treanor Írországban Silverstream településen, Monaghan megyében született 1950 karácsonyán. Miután a Maynooth-i Szent Patrik Kollégiumban tanult, 1976. június 13-án szentelték pappá a Clogheri egyházmegyében. Felszentelését követően Treanor atyát a római Pápai Ír Kollégiumba küldték, ahol 1977-ben szerzett a szentségek teológiájából licenciátust a Pápai Gergely Egyetemen. 1989-ben kezdte meg tevékenységét az Európai Unió Püspöki Konferenciái Bizottságánál (COMECE); 1993-ban pedig a szervezet főtitkárává nevezték ki. XVI. Benedek pápa Treanort az írországi Down és Connor püspökévé nevezte ki Szent Péter apostol székfoglalásának ünnepén, 2008. február 22-én. Seán Brady bíboros szentelte püspökké Szent Péter és Pál ünnepén, 2008. június 29-én. 2022. november 26-án 14 éves püspöki szolgálata után Down és Connor egyházmegyében, Noël Treanort az Európai Unió apostoli nunciusává nevezték ki, és érseki rangra emelték. 2023 januárjában kezdte meg tevékenységét nunciusi pozíciójában.