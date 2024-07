Az amerikai püspöki konferencia elnöke: A Trump elleni támadás után a megosztottság fölé kell emelkedni

Az Egyesült Államok Katolikus Püspöki Konferenciájának elnöke, Timothy Broglio érsek a Vatikáni médiának adott interjújában szörnyű „cselekvésre való felhívásnak” nevezi a Donald Trump volt amerikai elnök meggyilkolására tett kísérletet. Hangsúlyozza, hogy az amerikaiaknak tiszteletteljesen kell kifejezniük egyet nem értésüket egymásnak, mindig az egymás emberi méltósága iránti tiszteletből kiindulva.

Deborah Castellano Lubov / Somogyi Viktória – Vatikán

„Egy dolog, amit mindannyian megtehetünk, az az, hogy emlékezünk az emberi személy méltóságára és előmozdítjuk azt, valamint, hogy állandóan észben tartjuk azt a tényt, hogy ha valaki nem ért egyet velem, akkor is Isten képére és hasonlatosságára van teremtve...” – nyilatkozta a Vatikáni Rádiónak adott interjújában Timothy Broglio érsek, az Egyesült Államok Katolikus Püspöki Konferenciájának (USCCB) elnöke és az amerikai hadsereg tábori lelkésze. A beszélgetésben szólt a Donald Trump volt amerikai elnök elleni gyilkossági kísérletről. Szombaton a pennsylvaniai Butlerben tartott választási nagygyűlésen történt támadást „borzalmasnak” nevezte, amely „egy demokratikusnak vélt társadalomban megtörtént”. A feltételezett támadót a titkosszolgálati ügynökök azonnal lelőtték. A Trump elleni merényletben egy résztvevő meghalt, két másik pedig megsebesült. Trumpot egy helyi kórházba szállították a jobb fülén okozott sebbel, majd később New Jersey-be vitték.

Az interjúban Broglio érsek a hit és a vigasztalás szavait osztotta meg, kiváltképpen az Egyesült Államokban tartandó közelgő Eucharisztikus Kongresszusra tekintve, amely lehetőséget nyújt a béke és a kiengesztelődés előmozdítására. A merényletkísérletet elítélte Joe Biden amerikai elnök, Trump ellenfele a novemberi választásokon, valamint a világ vezetői is. A támadás óta a volt amerikai elnök jól van, miután a golyó csak a fülét súrolta, és azóta hivatalosan is megnevezte alelnökét, J. D. Vance-t, mivel a héten zajlik Milwaukee-ban, Wisconsin államban a republikánus nemzeti kongresszus.

Szentszéki közlemény

Vasárnap késő délelőtt kiadott sajtóközleményében a Szentszék kifejezte „aggodalmát az előző esti erőszakos epizód miatt, amely megsebzi az embereket és a demokráciát, szenvedést és halált okozva”. A Szentszék „egyesül az imában, amelyet az Egyesült Államok püspökei mondanak Amerikáért, az áldozatokért és az ország békéjéért, hogy soha ne kerekedjenek felül az erőszakos emberek indítékai...”

Először is, hogyan reagál erre a tragédiára, amely az Egyesült Államokat sújtotta a pennsylvaniai nagygyűlésen? – hangzott a vatikáni újságíró első kérdése az amerikai püspöki konferencia elnökéhez.

Nos, minden bizonnyal az első reakcióm az elborzadás, hogy erőszakra kerül sor egy demokratikusnak vélt társadalomban, és hogy nem tudunk egymással beszélni. És hogy nyilvánvalóan valaki, aki nem volt jól, mégis képes volt kísérletet tenni Trump elnök életének elvételére. Ez kétségtelenül nagyon-nagyon tragikus – válaszolta Timothy Broglio érsek, az amerikai püspöki konferencia elnöke.

Ez a rémület reakciója és az a tény, hogy ez megtörténhet, mit lehet tenni az ilyen helyzetek megelőzésére vagy ezek ellen? Soha senki nem gondolta volna még biztonsági szempontból sem, hogy ez megtörténhet, és akkor itt tartunk.

Nos, azt hiszem, nyilvánvalóan egy technikusnak kell elemeznie, hogy mit lehet tenni biztonsági szempontból. De azt hiszem, egy dolog, amit mindannyian megtehetünk, az az, hogy emlékezünk az emberi személy méltóságára és előmozdítjuk azt, valamint, hogy állandóan a fejünkben tartjuk a tényt, hogy ha valaki nem is ért egyet velem, akkor is Isten képére és hasonlatosságára van teremtve, és ezért méltóságát el kell ismernem és tisztelnem kell. Úgy gondolom, hogy ha a mi társadalmunk – és itt csak az Egyesült Államok társadalmára szorítkozom –, ha mi jobban tudatában lennénk ennek, akkor racionális emberi lényként képesek lennénk megvitatni azokat a problémákat és nézeteltéréseket, amelyekkel küzdünk, és talán el is jutnánk néhány megoldáshoz. De tragikus, hogy a politikai diskurzus ebben az országban elérte azt a pontot, ahol az emberek csak kiabálnak egymással, és nincs hely a másik meghallgatására. És azt hiszem, ez az, amire Ferenc pápa folyamatosan buzdít bennünket, hogy ismerjük el ezt az alapvető emberi méltóságot, és tiszteljük azt minden lehetséges módon.

Mit tehetnek a püspökök az amerikaiak közötti békés párbeszéd vagy akár az együttélés ápolása érdekében?

Nos, azt gondolom, hogy egyházmegyénkben mindannyian támogatni tudjuk a párbeszéd, a másik tiszteletének fontosságát. Még az emberi élet iránti elkötelezettségünk is azon a felfogáson alapul, hogy az emberi személy a fogantatás pillanatától a halál pillanatáig méltó a tiszteletünkre. Szerintem ebben ki kell tartanunk. Az egyik dolog, amit szerdán indítunk el, az Eucharisztikus Kongresszus. És úgy gondolom, hogy ez nagyszerű lehetőség lesz a párbeszéd és a megbékélés előmozdítására. És arra is emlékezzünk, hogy Jézus Krisztusban megtaláljuk üdvösségünket, és megtaláljuk az előre vezető utat is. Nyilvánvalóan Krisztus személyében találunk egy magatartási kódexet, és úgy gondolom, minél többet teszünk ennek elősegítése érdekében, annál jobb lesz a társadalmunk. Nem tehetjük meg mindezt egyedül, de mindenképpen lefektethetjük az alapot, és ösztönözhetjük azokat, akikért felelősek vagyunk, hogy mozdítsák elő ezt a méltóságot és ezt a párbeszédet – mutatott rá az amerikai püspöki konferencia elnöke az interjúban.

És a Trump volt elnök ellen irányuló támadás nyomán, amely egy ártatlan résztvevőt is megölt, milyen imát vagy milyen vigasztaló szavakat ajánl fel, Érsek úr?

Természetesen a meggyilkolt férfi családjának együttérzésemet és részvétemet fejezem ki, valamint biztosítom őket arról, hogy imádkozom lelke örök nyugodalmáért. És azokért is, akik megsebesültek, beleértve Trump volt elnököt is, vigasztaló üzenetet küldök és saját, valamint az Egyesült Államok összes hívének imáiról biztosítom.

Van még valami, amit hozzá szeretne tenni?

Ez a tragikus esemény valóban cselekvésre szólít fel mindannyiunkat, hogy mérsékeljük beszédünket, haladjunk előre a béke és a megbékélés útjain, és őszintén értékeljük a létező politikai nézeteltéréseket, és mindenesetre dolgozhatunk együtt, hogy megtaláljuk a megoldásokat – zárta interjúját Timothy Broglio érsek.