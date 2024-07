A libanoni maronita püspök szerint az emberek békéért imádkoznak, az egyház pedig segítséget nyújt

Munir Khairallah maronita püspök, a libanoni batrouni egyházmegye elöljárója úgy írja le az ottani helyzetet, hogy a feszültség nő délen az izraeli erők és a Hezbollah fegyveresei között, miközben a helyi egyház békéért imádkozik, és segítséget nyújt a területről elmenekült mintegy százezer menekültnek.

Marco Guerra / Somogyi Viktória – Vatikán

A libanoni Hezbollah és az izraeli erők közötti feszültség nem enyhül úgy, ahogy azt az emberek remélték. A helyi média által közölt legutóbbi erőszakos cselekmények között szerepelt egy izraeli drón is, amely egy járművet támadott meg a dél-libanoni Shaqram városában. Az izraeli légierő emellett csapást mért a Hezbollah fegyverraktárjára a szintén az ország déli részén fekvő Ayta ash Shab területén, valamint az általuk „terrorista infrastruktúra helyszíneinek titulált Houla és Ayta ash Shab térségében”.

Kétnapos dróntámadás

Az elmúlt napokban dróntámadásokra is sor került Izrael ellen. Július 22-én, vasárnap eltalálták Hanita és Ya'ara területét, több helyen tüzet okozva. Az izraeli hadsereg támadási hullámot hajtott végre Libanon déli részén, válaszul az incidensre.

Százezer ember kényszerült elhagyni Libanon déli részét

A Hamász harcosai által október 7-én Izrael ellen végrehajtott terrortámadás a Hezbollah harcosaival való összecsapások eszkalációjához is vezetett. Az elmúlt hónapokban minden nap történtek támadások Libanon Marjayoun kerületében. Egyes civil szervezetek szerint eddig 435-en haltak meg, köztük legalább 97 civil, és 96 829-en kényszerültek otthonuk elhagyására. Az olaszországi székhelyű AVSI Alapítvány jelentése szerint körülbelül 60 iskola csak távoktatásban működik. Az olasz civil társadalmi szervezet kiemelten foglalkozik az oktatással, amelynek célja a rövid és hosszú távú hatások elérése, amelyek pozitív változást generálhatnak, amelynek részeként mindenki az átfogó emberi fejlődés főszereplője lehet még válság- és vészhelyzetekben is. A libanoni oktatási minisztérium arra készül, hogy a következő tanévben is megkezdje a távoktatást, mivel sok szülőnek el kellett hagynia otthonát, mások elveszítették munkájukat és családjuk élelmezésével és eltartásával küzdenek.

Khairallah püspök hangsúlyozza a béke iránti elkötelezettséget

Munir Khairallah, a libanoni batrouni egyházmegye maronita püspöke a Vatikáni Rádiónak adott olasz nyelvű interjújában kifejtette, hogy „amíg nincs tűzszünet Gázában, az erőszak folytatódni fog Libanon déli részén is a Hezbollah és az izraeliek között. A dél-libanoniak szenvedik el ennek a háborúnak a következményeit, pedig nem akarnak konfliktust Izraellel.” Az ország déli részéről érkező, a lakóhelyüket elhagyni kényszerült emberek helyzetéről szólva azt is hangsúlyozta a maronita főpásztor, hogy „általában családtagok és barátok látják vendégül őket, de az egyház is kiveszi a részét a segítségnyújtásból azáltal, hogy tetőt kínál a rászorulóknak. Ezek a személyek hozzáadódnak a több mint másfél millió szíriai menekült számához, akik még mindig Libanonban vannak. Khairallah püspök a libanoni egyház lelkipásztori erőfeszítéseit is leírta az interjúban, mondván, hogy „visszatérés tapasztalható az egyházhoz és a hithez”. Múlt vasárnap, július 21-én volt Szent Charbel ünnepe, és „hívek ezrei jöttek el imádkozni a szent kegyhelyére, ami nagy reményre ad okot”. Az interjú végén rámutatott, hogy a fiatalok „növekvő elkötelezettsége” látható az egyházban.