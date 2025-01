Sveta vrata u bazilici svetoga Pavla. Kardinal Harvey: Ima nade u ovom ranjenom vremenu

Uoči svetkovine Bogojavljenja, u drugu nedjelju po Božiću, nadsvećenik kardinal Harvey prešao je prag bazilike dok je odjekivala himna Jubileja. U propovijedi tijekom mise kardinal je istaknuo kako Crkva poziva svakog hodočasnika na duhovno putovanje tragovima vjere

Obradovah se kad mi rekoše: “Hajdemo u Dom Jahvin!” Eto, noge nam već stoje na vratima tvojim, Jeruzaleme. Riječi psalmista i zvuk roga pratili su obred otvaranja posljednjih Svetih vrata, u bazilici svetoga Pavla izvan zidina, kojim je danas, u nedjelju 5. siječnja, predsjedao kardinal nadsvećenik James Michael Harvey. Današnji su prizori bili povezani s onim što je već doživljeno, na početku Jubileja nade, u bazilici svetoga Petra, u zatvoru Rebibbia, u bazilici svetoga Ivana Lateranskoga i u bazilici svete Marije Velike.

Otvaranje Svetih vrata

U bazilici svetoga Pavla, koja se nalazi u Via Ostiense u istoimenoj četvrti u blizini lijeve obale Tibera i nekoliko kilometara od mjesta gdje je apostol podnio mučeništvo, obred otvaranja Svetih vrata obilježen je molitvom. Kardinal Harvey je prišao vratima, s desne strane pročelja, izrađenima od bronce s reljefima koji prikazuju značajne trenutke iz života svetoga Pavla. Potom je otvorio vrata u molitvenoj tišini vjernika. Zvonjava zvona bazilike prethodila je sljedećim trenucima. Kardinal Harvey je prešao prag dok je odjekivala himna Jubileja. Kardinal je, zajedno s ostalima, među kojima je bio i nadbiskup Rino Fisichella, proprefekt Dikasterija za evangelizaciju i organizator Jubileja, prošao lađom bazilike. U euharistijskom slavlju sudjelovalo je više od 2800 osoba.

Radost i nada

U svojoj propovijedi nadsvećenik bazilike svetoga Pavla izvan zidina usredotočio se na otvaranje Svetih vrata, na taj čin toliko jednostavan koliko i sugestivan. S neizmjernom smo radošću prešli prag svetoga hrama, jer smo na simboličan način prešli vrata nade. Upravo ta povezanost koja je ocrtala liturgijski obred koji se vodio u bazilici, uništenoj požarom u 19. stoljeću, bila je obilježena dvjema glavnim riječima Svete godine: radost i nada. Radost – rekao je kardinal Harvey – jer se rodio Spasitelj; nada jer Krist je naša nada.

Oprost i milosrđe

Radost, pravi osjećaj i za dar Otkupljenja u Isusu Kristu, ujedinjuje vrijeme koje, u sadašnjem trenutku, proživljavaju Crkva i Božji narod. u ovoj godini Jubilej, put koji u oprostu nalazi zvijezdu za sve korake svakog čovjeka. Radost božićnog vremena ove godine, naime, prati i Jubilej, hod koji u oprostu nalazi zvijezdu za sve korake svakog čovjeka. Otvaranje Svetih vrata – istaknuo je kardinal u homiliji – označava spasonosni prolaz koji je otvorio Krist svojim utjelovljenjem, smrću i uskrsnućem, pozivajući sve članove Crkve na pomirenje s Bogom i bližnjima“.

Prijeći s vjerom prag Svetih vrata znači ući u vrijeme milosrđa i praštanja, kako bi se svakom čovjeku otvorio put nade koja ne razočarava. Koliko nam sada treba nada! U ovom razdoblju nakon pandemije – napomenuo je u homiliji nadsvećenik bazilike svetoga Pavla izvan zidina – nažalost ranjenom tragedijama, ratovima i različitim krizama, nada, iako nedvojbeno vezana za budućnost, iskušava se i u sadašnjosti.

Hodočasnici nade

Uostalom, nada, kako je rekao papa Franjo na općoj audijenciji 11. prosinca, nije isprazna riječ, ni naša neodređena želja da stvari idu na bolje. Nada je – rekao je kardinal Harvey, podsjetivši na Papine riječi – sigurnost, jer je utemeljena na Božjoj vjernosti svojim obećanjima. Ne smijemo misliti da je nada neka pasivna vrlina, vrijeme u kojem se ograničavamo na čekanje da se stvari dogode. To je zapravo, kako je istaknuo papa Franjo, vrlo djelatna krepost koja pomaže da se one ostvare. Jubilej 2025., kao i svaka Sveta godina, traži od nas da postanemo hodočasnici. To pak – primijetio je kardinal Harvey – uključuje da se osjećamo dijelom zajednice koja već dvije tisuće godina hodi ulicama ovoga svijeta, naviještajući uskrsnuće Gospodina Isusa. Crkva potiče svakog hodočasnika na duhovno putovanje tragovima vjere. Kršćanska nada – zaključio je kardinal – istinski nas podupire u našem hodočašću. Božić, jubilej i hod čovječanstva sada čekaju korake hodočasnikā nade.

(Vatican News - al; aa)