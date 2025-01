Nuncij u DR Kongo: Stanje je vrlo ozbiljno. Poslušajmo Papu, potrebni su dijalog i pregovori

Građani Konga svjedoče uklanjanju tijela žrtava nedavnog nasilja u Gomi (AFP or licensors)

Regija Sjeverni Kivu opustošena je opsadom pobunjenika koje podupire Ruanda i humanitarnom krizom bez presedana. Na drugu godišnjicu putovanja pape Franje u tu afričku zemlju, papinski predstavnik u Kinshasi, nadbiskup Mitja Leskovar, osvrnuo se na stanje te ocrtao moguće načine izlaska iz krize: „Hitno je potrebno djelovanje međunarodne i nacionalne zajednice na jačanju državnih struktura, nastojeći suzbiti korupciju“

Zaštititi civilno stanovništvo Gome i moliti za brzo ponovno uspostavljanje mira i sigurnosti u Demokratskoj Republici Kongo. Dvije godine nakon apostolskog putovanja u najveću frankofonu katoličku zemlju u Africi, apel pape Franje, koji je uputio tijekom opće audijencije 29. siječnja, imao je velik odjek kod lokalnoga stanovništva. Više kongoanskih biskupa i Premijer zahvalili su Papi na tim riječim, izvijestio je apostolski nuncij u DR Kongu, monsinjor Mitja Leskovar. Govoreći za vatikanske medije papinski se predstavnik prisjetio kako je apostolska nuncijatura u Kinshasi u veljači 2023. bila mjesto susreta na kojemu se patnja stanovništva na nekoliko trenutaka pomiješala s nadom potaknutom Papinim dolaskom. Papa se, naime, tada u nuncijaturi susreo sa žrtvama nasilja na istoku zemlje.

Nuncij je u razgovoru prije svega izrazio nadu u povratak za pregovarački stol, traženje diplomatskih rješenja, u dijalogu sa svim zainteresiranim stranama, te prekid nasilja. U ovom je trenutku vrlo teško pružiti pomoć stanovništvu u Sjevernom Kivuu, jer je riječ o ratnom području, ceste su često neprohodne, ali i nije lako znati koje su stvarne potrebe ili u kojem su području najhitnije. Osim toga, možda najveća teškoća – kako je rekao – jest razmjer potreba, jer u Demokratskoj Republici Kongo između 6 i 7 milijuna ljudi treba pomoć. Pomažu im Ujedinjeni narodi, druge organizacije i mnoge nevladine udruge, ali potrebe su tolike da je gotovo nemoguće svima pomoći. To ne znači da se ništa ne radi, nešto možemo i moramo učiniti. Apostolska nuncijatura nastoji pomoći putem crkvenih institucija: Caritasa, biskupija ili redovničkih zajednica. Šaljemo pomoć unatoč logističkim teškoćama.

Osvrćući se na ulogu Katoličke Crkve u Demokratskoj Republici Kongo, nadbiskup Leskovar je istaknuo da je u procesu traženja mira vrlo važna otvorenost za kompromis. Bez toga je, nažalost, nemoguće postići mir – napomenuo je. Katolička se Crkva zauzima za takav pristup, nastojeći učiniti sve kako bi promicala širi društveni dijalog koji može dovesti, nadamo se, do političkog rješenja. To nije izravno u nadležnosti Crkve, ali je crkvena zajednica prisutna kako bi poduprla prvi korak društvenoga dijaloga.

Potrebno je djelovanje na različitim razinama – primijetio je nuncij – od međunarodne do nacionalne zajednice, jačajući državne strukture, nastojeći suzbijati korupciju i podizati svijest o odgovornosti svakog građanina prema općem dobru i razvoju zemlje. Kako kaže papa Franjo, to će zahtijevati obraćenje srca. Ne možemo očekivati da strukture države ili međunarodne zajednice riješe naše probleme, a da ne dotaknu naša srca, naše navike i naša uvjerenja. To su tri glavna načina za pronalaženje rješenja – istaknuo je nuncij Leskovar.

