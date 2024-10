Svjetski dan misija. Papinska misijska djela: Donositi nadu, vjeru i djelovanje

Povodom 98. svjetskog dana misija 2024., koji se slavi u nedjelju 20. listopada, o temi „Pođite i pozovite sve na gozbu“, Papinska misijska djela objavila su video na više jezika koji sadrži lica i glasove misija diljem svijeta

„Dok zajedno krećemo na ovo putovanje, molimo vas da ne budete samo promatrači nego aktivni sudionici u ovoj misiji. To je više od poziva, to je poticaj da budete dio nečeg većeg. Ovo je naš trenutak: zajedno možemo donijeti nadu, vjeru i akciju u sve krajeve svijeta.“ Poruka je to videa koji su Papinska misijska djela objavila u povodu 98. svjetskog dana misija 2024., koji se slavi 20. listopada, o temi „Pođite i pozovite sve na gozbu“ (vidi Mt 22, 9 ).

Video Papinskih misijskih djela povodom Svjetskoga dana misija

Slaviti zajednicu

Narator koji prati video ostvaren zahvaljujući suradnji uprava Papinskih misijskih djela razasutih diljem svijeta objašnjava da je gozba slavlje zajednice, otvoreni dijalog vjere i svjedočanstvo našega zauzimanja u prihvatu, prije svega, naše braće i sestara koji su na marginama društva.

U gotovo tri minute videa na različitim jezicima, prolaze prizori iz djelovanja misija razasutih diljem svijeta, dok se izmjenjuju lica i glasovi misionarā i misionarki, nacionalnih ravnatelja i laika uključenih u Papinska misijska djela i, kao posebni gost, kardinal Soane Patita Paini Mafi, biskup Tonge, u Polineziji. U kratkim intervencijama ponavljaju se riječi "poći", "pozvati", "naviještati evanđelje", "slaviti", "dijeliti", "pravednost", "radost" i "bratstvo".

Na području ponovne evangelizacije

Prema riječima predsjednika Papinskih misijskih djela, nadbiskupa Emilija Nappe, misija znači ići i naviještati evanđelje. Sve što radimo pomaže da to bude moguće. Vodi nas evanđelje, a zadaća je Papinskih misijskih djela podizati svijest o misiji te u isto vrijeme ubirati duhovne plodove i financijske žrtve kako bismo ih potom preraspodijelili prema potrebama mjesnih Crkvi. Taj nas poziv – dodao je nadbiskup - danas tjera i na područje ponovne evangelizacije starih kršćanskih Crkvi, osobito na Zapadu gdje je kršćana sve manje.

Evangelizacija – napomenuo je predsjednik Papinskih misijskih djela – uistinu znači uroniti u kulturu drugih kako bismo zajedno otkrivali vrijednosti evanđelja. Papinska misijska djela veliko su blago, također zbog sinodalnosti njihove naravi i tradicije, s kojom nastavljaju djelovati u službi opće Crkve i u ime Pape – istaknuo je nadbiskup Nappa.

(Vatican News - ll; aa)