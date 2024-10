Na 79. općoj skupštini Ujedinjenih naroda nadbiskup Gabriele Caccia, stalni promatrač Svete Stolice, govorio je 7. listopada o prevenciji kriminala i kaznenom pravosuđu te međunarodnoj kontroli droga, ističući da bi pravni sustavi, osim kažnjavanja krivaca, trebali jamčiti njihov preodgoj i odgovarajuću reintegraciju u društvo. U prevenciji ovisnosti o drogama obrazovanje je ključni čimbenik

U doba u kojemu se nastavlja širiti pošast uporabe droga, Sveta Stolica potiče na "trostruki pristup" koji se temelji na provođenju zakona, odgovarajućem liječenju za one koji pate zbog ovisnosti i prevenciji kroz obrazovanje. Istaknuo je to nadbiskup Gabriele Caccia, stalni promatrač Svete Stolice pri Ujedinjenim narodima, koji je 7. listopada, u okviru 79. zasjedanja Opće skupštine u New Yorku, govorio na raspravi o međunarodnoj kontroli droga i tijekom koje je istaknuo da Sveta Stolica podupire svaku inicijativu usmjerenu na uspostavu učinkovitog kaznenopravnog sustava kako bi se spriječila i suzbijala proizvodnja i trgovina nedopuštenim drogama. Osim toga, potaknuo je međunarodnu zajednicu da odbaci smrtnu kaznu, torturu i druge okrutne kazne koje vrijeđaju ljudsko dostojanstvo.

Važnost obrazovanja

Sustavi kaznenog pravosuđa ne smiju se ograničiti na kažnjavanje počinitelja, nego trebaju nastojati zajamčiti njihov učinkoviti preodgoj i odgovarajuću reintegraciju u društvo – napomenuo je nadbiskup Caccia, ističući da Sveta Stolica podupire provedbu programa za ovisnike o drogama koji im, liječenjem, psihološkom potporom i rehabilitacijom vraćaju njihovo dostojanstvo koje im je Bog dao. Obrazovanje je ključni čimbenik u prevenciji ovisnosti o drogama – dodao je stalni promatrač, upozoravajući na dezinformacije koje se šire društvenim mrežama, a koje minimiziraju opasnosti od droga, te ističući važnost edukacije u obitelji i školi, koja bi trebala obuhvaćati najnovije znanstvene informacije o tome kako droge negativno utječu na mozak, tijelo, osobno ponašanje i na zajednicu.

Borba protiv trgovine organima

Nadbiskup Caccia se također osvrnuo na borbu protiv kriminala koji na neproporcionalan način pogađa najranjivije. Posebno su zabrinjavajući – primijetio je – zločini trgovine organima i ljudima povezanima s tom pošašću, kao i trgovina organima ljudi koji su osuđeni na smrt. Zbog toga Sveta Stolica potiče sve države da ojačaju svoje zakonodavne okvire i okvire za provedbu zakona u svrhu sprječavanja i suzbijanja takve trgovine. Također se potiču na posebne napore u borbi protiv trgovine i iskorištavanja maloljetnika na internetu. Nadbiskup je istodobno potaknuo na poštovanje ljudskoga dostojanstva također kod izricanja kaznenih sankcija i uvjeta pritvora.

(Vatican News - aa)