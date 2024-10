Nadbiskup Caccia: Prijeko potrebne hitne akcije protiv opasnosti od nuklearnih postrojenja u ratnim zonama

Stalni promatrač pri UN-u u New Yorku govorio je na Općoj skupštini kako bi ponovno očitovao zabrinutost Svete Stolice zbog posljedica ionizirajućega zračenja i sudbine elektrana Zaporižja i Kursk. Uputio je apel međunarodnoj zajednici: smanjite dug najugroženijih zemalja

Ako bi nuklearna elektrana Zaporižja postala meta borbi, postala bi prijetnja okolišu, ugrožavajući zdravlje i sigurnost obližnjeg stanovništva. Zbog toga Sveta Stolica snažno potiče ratifikaciju Ugovora o zabrani nuklearnog oružja (TPNW) i Ugovora o potpunoj zabrani nuklearnih pokusa (CTBT)".

Važnost ugovorā

Nadbiskup Gabriele Caccia, stalni promatrač Svete Stolice pri Ujedinjenim narodima u New Yorku, govorio je na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda posvećenoj učincima atomskoga zračenja kako bi ponovno istaknuo upozorenje Vatikana o velikom riziku od nekontroliranoga ispuštanja ionizirajućeg zračenja što se tiče spomenute ukrajinske nuklearne elektrane, kao i one u Kursku u Rusiji. Ta situacija – objasnio je nadbiskup Caccia – zahtijeva pozornost i hitno djelovanje kako bi se ublažili rizici povezani s nuklearnim postrojenjima u područjima sukoba, osiguravajući da sigurnost ljudi i našega zajedničkog doma bude prioritet. Stoga su ugovori o zabrani nuklearnoga oružja (TPNW) te o potpunoj zabrani nuklearnih pokusa (CTBT) bitna sredstva za sprječavanje i smanjenje izloženosti štetnom zračenju, za očuvanje našega zajedničkog okoliša te zaštitu nevinih žrtava od učinaka atomskoga zračenja – istaknuo je stalni promatrač Svete Stolice.

Apel državama

Nadbiskup je stoga potaknuo države da provedu politike koje imaju na umu potencijalne negativne posljedice za zdravlje i okoliš, koje proizlaze iz uporabe i testiranja nuklearnih eksploziva, posebno na ženama, djeci, djeci koja se trebaju roditi i domorodačkom stanovništvu. Istodobno, istaknuo je da je prijeko potrebno uzeti u obzir važnu studiju koju je proveo Znanstveni odbor Ujedinjenih naroda o učincima atomskoga zračenja kako bi se pružila pomoć žrtvama i olakšalo čišćenje okoliša.

Smanjiti dug zemljama u teškoćama

I dalje u okviru 79. opće skupštine Ujedinjenih naroda, vatikanski se predstavnik obratio međunarodnoj zajednici kako bi u ime Svete Stolice zatražio također odlučnu akciju za smanjenje duga zemalja koje se nalaze u posebnim situacijama, kao što su one manje razvijene, one u razvoju bez izlaza na more ili male otočne države u razvoju, koje su u teškoćama u postizanju održivoga razvoja i osiguranja prosperitetne budućnosti za svoje stanovništvo. To će poslužiti u zaštiti ljudskoga dostojanstva svih, u promicanju rasta i izgradnji otpornosti, te osiguravanju da nijedna zemlja ne bude sputana teretom duga, nego, štoviše, da može ulagati u iskorjenjivanje siromaštva i druge temeljne stožere ljudskoga cjelovitog razvoja – istaknuo je nadbiskup Caccia.

