Simbol Ujedinjenih naroda u New Yorku (©Lewis Tse Pui Lung - stock.adobe.com)

Od nedjelje 22. rujna do ponedjeljka 30. rujna, državni tajnik kardinal Pietro Parolin boravit će u New Yorku kako bi sudjelovao na 79. zasjedanju Opće skupštine Ujedinjenih naroda. Objavilo je to Državno tajništvo na platformi X putem računa @TerzaLoggia. Kardinal će također predvoditi misno slavlje povodom 60. obljetnice prisutnosti Svete Stolice u Ujedinjenim narodima.

Tijekom 79. zasjedanja Opća skupština Ujedinjenih naroda usredotočit će se na promicanje multilateralnih rješenja temeljenih na Povelji Ujedinjenih naroda te na ubrzavanje napora za provedbu Agende 2030. i ciljeva održivog razvoja. Među prioritetima su potpora međunarodnom miru i sigurnosti, promicanje održivog razvoja, borba protiv klimatskih promjena, gubitak bioraznolikosti i onečišćenje okoliša.

(Vatican News - aa)