Kardinal Parolin: Papa će u Aziju i Oceaniju donijeti blizinu i mir

Jakarta čeka Papin posjet (AFP or licensors)

Indonezija, Papua Nova Gvineja, Istočni Timor i Singapur spremaju se dočekati Petrova nasljednika. Papin državni tajnik, kardinal Pietro Parolin, uoči najduljeg putovanja pontifikata, ističe očekivanje i želju za susretom s Papom. Kardinal ne putuje danas papinskim zrakoplovom jer će 3. rujna predvoditi sprovod svoje majke koja je preminula 31. kolovoza

Četiri zemlje očekuju Papu koji će od 2. do 13. rujna biti između Azije i Oceanije, kako bi donio Kristovo svjetlo. Bit će svjedok dijaloga za izgradnju bratske i solidarne stvarnosti. Papin državni tajnik kardinal Pietro Parolin uoči 45. apostolskog putovanja u razgovoru za vatikanske medije ponovno ističe središnje mjesto blizine u pontifikatu pape Franje te napominje da se mir u svijetu ranjenom ratovima i nasiljem gradi susretom, ulazeći u odnose iskreno i ostavljajući po strani sebičnosti. Kardinal neće otputovati danas papinskim zrakoplovom jer će u utorak, 3. rujna, u Schiavonu, nedaleko od Vicenze predvoditi sprovod svoje majke Ade, koja je preminula 31. kolovoza u 97. godini života. Intervju s kardinalom obavljen je 27. kolovoza.

Najdulje je to apostolsko putovanje pontifikata pape Franje. On se nada osobnom susretu sa stanovnicima tih zemalja te očitovanju blizine slušanjem, blizine u prihvaćanju teškoća, patnji i očekivanja naroda, blizine kako bi svima donio radost, utjehu i nadu evanđelja. Osvrnuvši se najprije na posjet Indoneziji, koja ima najveće muslimansko stanovništvo na svijetu, kardinal Parolin je podsjetio kako će Papa posjetiti mjesta koji su zaista raznolika u kulturama, konfesijama i religijskim tradicijama. Takva se pluralistička stvarnost posebno odnosi na Indoneziju, gdje se zahvaljujući temeljnim načelima, poznatima kao Pancasila, do sada živjelo u međusobnom prihvaćanju, dijalogu, poštovanju i umjerenosti.

“Protiv svake težnje da se promijeni ova situacija, protiv bilo kakve napasti radikalizma, nažalost prisutnih u svakom dijelu svijeta, riječi Svetoga Oca i njegove geste bit će snažan i hitan poziv da se ne napušta taj put te će podržati i poticati bratstvo, koje je, kako on voli reći, jedinstvo u različitosti. Društveni i politički problemi koji su izazov ovom velikom arhipelagu također se moraju rješavati u svjetlu tog načela“, kazao je kardinal.

Papa će zatim posjetiti Papuu Novu Gvineju – zemlju bogatu resursima, ali s velikom stopom siromaštva uzrokovanom nepravdom, korupcijom, političkim i ekonomskim nejednakostima. Ima predivnu netaknutu prirodu, a s druge strane dolazi do neselektivnog iskorištavanja prirodnih dobara, primijetio je državni tajnik. Sveti Otac namjerava potaknuti političke institucije, vjerske zajednice, ali i svakog pojedinca na promjenu, na vitalno i postojano zalaganje za pravdu, na pažnju prema najsiromašnijima i skrb za zajednički dom, objasnio je kardinal.

Kardinal Parolin je osobno pratio stanje u Istočnom Timoru za vrijeme svoga rada u Državnome tajništvu te je bio izravni svjedok patnji koje su obilježile povijest te zemlje. „Imao se osjećaj da je to potpuno zatvorena, blokirana situacija. Stoga sam ono što se dogodilo prije 25 godina, sa stjecanjem neovisnosti, uvijek smatrao svojevrsnim 'čudom'. Kršćanska vjera, koja Istočni Timor čini prvom katoličkom zemljom u Aziji, odigrala je odlučujuću ulogu u praćenju napora prema tom cilju. Sada mislim da ista vjera, također kroz dublju duhovnu formaciju, mora potaknuti njezine stanovnike u preobrazbi društva, prevladavanju podjela, učinkovitoj borbi protiv nejednakosti i siromaštva i suprotstavljanju negativnim pojavama kao što su nasilje među skupinama mladih i kršenje dostojanstva žena. Prisutnost Svetoga Oca sigurno će dati odlučujući poticaj u tom smislu“, napomenuo je državni tajnik.

Na kraju tog apostolskog putovanja, Papa će posjetiti Singapur, „primjer mirnog suživota u današnjem multikulturalnom i multireligijskom društvu“. Posebno će se susresti s mladima koji sudjeluju u međureligijskom dijalogu te će im povjeriti budućnost tog puta, kako bi postali protagonisti bratskijeg i miroljubivijeg svijeta, napomenuo je kardinal Parolin.

Putovanje u Aziju otvara i druge prilike za jačanje odnosa Svete Stolice i azijskih zemalja. Kardinal je istaknuo Singapur, čije stanovništvo čine uglavnom etnički Kinezi te je „povlašteno mjesto za dijalog s kineskom kulturom i ljudima općenito”. Posjet Jakarti mogao bi biti povoljna prilika za daljnji susret s islamom, dodao je. Dvije, uskoro tri od zemalja koje će Papa posjetiti dio su Saveza država Jugoistočne Azije koju čine i zemlje poput Vijetnama i Mjanmara. “Blizina i poruka mira koju će papa Franjo donijeti tijekom ovog putovanja jednako je usmjerena na sve te stvarnosti”, napomenuo je kardinal Parolin u intervjuu za vatikanske medije.

(Vatican News - pk; aa)