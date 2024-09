Europsko prvenstvo u biciklizmu započelo molitvom

Danas, 15. rujna, u Flandriji se održava kontinentalno prvenstvo u kojemu sudjeluje vatikanska sportska udruga Athletica Vaticana. Sinoć je u Hasseltskoj katedrali održano misno slavlje, uz molitvu za mir i da sport bude iskustvo susreta i dijaloga

Europsko prvenstvo u biciklizmu započelo je molitvom za mir u Europi. U katedrali u Hasseltu – gradu u kojem je danas, 15. rujna, postavljen cilj utrke: 222 km na cestama Flandrije koje su ispisale povijest biciklizma – Rien Schuurhuis (koji se s brojem 131 natječe za vatikansku sportsku udrugu Athletica Vaticanu), sinoć je na kraju mise ponovno odaslao poruku pape Franje za mir, posebice u Europi.

Molitva je to za mir koju Athletica Vaticana dijeli na svim međunarodnim sportskim događajima: od prvenstva malih europskih država u lipnju u Gibraltaru, do Ljetnih olimpijskih i paraolimpijskih igara u Parizu, s prijedlogom "olimpijskoga primirja" koji je podupro i papa Franjo. Molitva za to da sport bude također originalni diplomatski kanal koji, svojim jezikom dostupnim svima, omogućuje dijalog koji može prevladati naizgled nepremostive prepreke.

Ne možemo zaboraviti da se ne tako mnogo kilometara dalje, upravo u srcu Europe, vodi rat: vode se borbe, ljudi ginu, mnogi su životi uništeni – rekao je vatikanski biciklist koji danas uz sebe ima i dva ukrajinska natjecatelja.

Za nekoliko dana, od 26. do 29. rujna, papa Franjo bit će upravo u Belgiji – podsjetio je Rien, prije nego što je izgovorio “Molitvu maratonca” – izraz sportske duhovnosti vatikanske sportske udruge – koju je biskup Hasselta monsinjor Patrick Hoogmartens osobno preveo na nizozemski.

Tijekom susreta s vatikanskim biciklističkim predstavnicima, biskup je istaknuo da je biciklizam, posebno u Belgiji, iskustvo zajednice i naroda, a ne samo sport koji strastveno prate i mladi i stariji. Potaknuo je sportske inicijative usmjerene na bratstvo, uključivanje i solidarnost. Prisjetio se također svoje trkačke prošlosti: kao mladi svećenik 1983. je istrčao "klasični" polumaraton od Rima do Ostije (s vremenom 2h 04' 15").

(Vatican News - gm, aa)