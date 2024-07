Turkson: Ustrajno zauzimanje za prava djece u svijetu koji se mijenja

Kancelar Papinske akademije znanosti i Papinske akademije društvenih znanosti kardinal Turkson primio je nagradu Zaklade „Child“ i Plavog telefona za njegovo zalaganje i doprinos Svete Stolice u zaštiti ljudskih prava i borbi protiv trgovanja ljudima. Za ozdravljenje rana zlostavljanja potrebno je i duhovno ozdravljenje koje je Crkva uvijek spremna ponuditi, istaknuo je

Kancelar Papinske akademije znanosti i Papinske akademije društvenih znanosti kardinal Peter Kodwo Appiah Turkson primio je u srijedu 25. srpnja međunarodnu nagradu, koju dodjeljuju Zaklada za proučavanje i istraživanje djetinjstva i adolescencije „Child“ te savjetodavna linija za djecu i mlade Plavi telefon (Telefono Azzurro), za njegovo zalaganje i doprinos Svete Stolice u zaštiti ljudskih prava i borbi protiv trgovanja ljudima.

„Zlostavljanje je iskustvo bespomoćnosti koje obilježi osobu za cijeli život. Protiv njega se treba boriti svom snagom“. Kancelar Papinske akademije znanosti i Papinske akademije društvenih znanosti kardinal Turkson već se dugo zauzima za zaštitu prava djece i adolescenata u cijelome svijetu. Djeluje prije svega na područjima šire afirmacije ljudskih prava i borbe protiv trgovine ljudima, a sve to otkad je na čelu Dikasterija za promicanje cjelovitog ljudskog razvoja čiji je sada prefekt emeritus.

„Djeca i adolescenti nalaze se u ranjivoj fazi života i njihovo je obrazovanje u tome delikatnom razdoblju važno“, rekao je kardinal Turkson za vatikanske medije, ističući da je sposobnost učenja kod djece toliko izražena da ako netko pogriješi učeći ih negativnom ponašanju, postoji opasnost da ih zauvijek izgubi. Stoga je, dodao je, potrebna maksimalna pozornost ne samo obitelji, već i cijeloga društva.

Iskustvo zlostavljanja, nastavio je kardinal Turkson, je strašno te trajno pustoši srce žrtava. „Rješenje nije toliko u novčanoj naknadi, jer novac ne liječi takve rane. Rekao sam to i prije nekog vremena u Irskoj: potrebno je duhovno iscjeljenje i Crkva to može ponuditi. Snaga Duha Svetoga je realna stvarnost, ona djeluje i može promijeniti stvarnost“, naglasio je kardinal.

Crkva se, dodao je, sada također zalaže za obranu maloljetnika i ranjivih osoba na području umjetne inteligencije. Tu, dodao je, postoji opasnost da prava najslabijih budu zaboravljena. „Umjetna inteligencija otežava, ali i pomaže. To je vrijedan alat koji moramo naučiti koristiti. To je tehnologija u koju bismo trebali početi unositi više etike, a to može postati težak proces ako mislimo samo na profit, na novac“.



Uz kardinala Turksona, na dodjeli su bili i talijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani, predsjednik Talijanskog društva za međunarodnu organizaciju veleposlanik Riccardo Sessa, predsjednik Sveučilišta John Cabot u Rimu Franco Pavoncello te europska parlamentarka Silvia Costa.

„Svijet treba postaviti nova pravila i nove modele podrške“, istaknuo je predsjednik upravnog odbora zaklade „Child“ i osnivač Plavog telefona Ernesto Caffo. „Također, potrebna je kvalitetna i sveobuhvatna obuka obitelji, odraslih i same djece jer oni moraju biti protagonisti budućnosti“, dodao je.

Caffo, koji je također član Papinskog povjerenstva za zaštitu djece, smatra da se „mora stvoriti istinska globalna politika, kao što to traži papa Franjo“. Danas se, dodao je, problemima ne može prestupati na sektorski način, istaknuvši da je potrebno djelovati u Africi i zemljama Južne Amerike gdje je Crkva vrlo prisutna i aktivno djeluje.

