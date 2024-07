Kardinal Tagle predvodio misu na kraju Nacionalnog euharistijskog kongresa u SAD-u

Nacionalni euharistijski kongres u SAD-u zaključen je 21. srpnja misnim slavljem koju je predvodio Papin izaslanik kardinal Luis Antonio Tagle. Filipinski kardinal, koji vrši službu proprefekta Odjela za evangelizaciju u Dikasteriju za evangelizaciju, pozvao je na obnovljenu posvećenost euharistijskom i misionarskom obraćenju.

Tema kongresa, koji je održan u Indianapolisu, nadahnut je Ivanovim evanđeljem: “Ostanite u meni”. Kardinal Tagle je na tome tragu istaknuo Isusovo poslanje kao dar od Oca. „Isus je poslan da ga Otac daruje drugima“, rekao je u homiliji, dodajući kako euharistija sažima taj dar, jer Isus nudi svoje tijelo i krv za život svijeta.

Nadalje je potaknuo vjernike da na svoj život i svijet gledaju u kontekstu dara, a ne pukog postignuća. Upozorio je kako gubitak takve perspektive vodi u zaokupljenost samim sobom i manjak misionarskog žara.

Kardinal Tagle osvrnuo se na tešku stvarnost učenika koji su napustili Isusa, kako je pripovijedano u 6. poglavlju Ivanova evanđelja te je pozvao na introspekciju o tome doprinose li postupci Crkve ponekad tom odlasku. „Je li moguće da mi učenici pridonosimo odlasku drugih od Isusa?” upitao je, pozivajući na dublje bavljenje euharistijom i njezinom preobražavajućom snagom.

Naglasio je i potrebu prihvaćanja onih koji se osjećaju marginaliziranima, poput siromašnih, migranata i starijih osoba, osiguravajući im da se osjećaju dijelom crkvene zajednice.

Kardinal Tagle rekao je da oni koji odluče ostati s Isusom također moraju biti spremni da ih On pošalje. „Ne bismo trebali držati Isusa za sebe. To nije učeništvo. To je sebičnost“, ustvrdio je i pozvao vjernike da ljubav i suosjećanje koje su primili od Isusa podijele s umornima, izgubljenima i podijeljenima.

Kardinal Tagle na kraju je prenio blagoslove i molitve pape Franje, za kojeg je rekao da mu je napisao pismo u kojem izražava nadu „da sudionici Kongresa, potpuno svjesni univerzalnih darova koje primaju od nebeske hrane, mogu ih prenijeti drugima”.

Papin izaslanik zaključio je homiliju pričom iz vremena kada je bio župnik, a oslikava potrebu življenja euharistije u svakodnevnom životu. Priča je to o ženi čija je iznimna pobožnost vodila do toga da bude prisutna u Crkvi u svim prilikama i u svakom trenutku. Međutim, kada joj je zahvalio na njezinoj predanosti i zamolio ju da zahvali svojoj obitelji što joj je dopustila da tako služi, rekla je da njezina stalna prisutnost proizlazi iz izbjegavanja vlastite obitelji. „Kada svećenik ili đakon kaže: ‘Misa je završena. Idite u miru Kristovu’, molim vas, idite! Ono što ste čuli, dodirnuli i okusili, morate podijeliti s drugima“, naglasio je kardinal Tagle.

(Vatican News - ika)