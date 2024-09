Nikaragvanska vlada raspušta još 169 nevladinih organizacija

U Nikaragvi se nastavlja zatvaranje nevladinih organizacija (AFP or licensors)

Broj institucija civilnoga društva kojima je izvršna vlast predsjednika Daniela Ortege ukinula pravnu osobnost popeo se na više od 5600. Osim toga, Predsjednik je poslao Nacionalnoj skupštini nacrt reforme Kaznenog zakona čiji je cilj oštro kažnjavanje kažnjivih djela protiv države i javne uprave

Novo masovno zatvaranje nevladinih organizacija određeno je posljednjih dana u Nikaragvi, nakon što je Vlada predsjednika Daniela Ortege ukinula pravni status 169 neprofitnih institucija koje djeluju u toj zemlji. Prije 11 dana isti je postupak proveden u odnosu na drugih 1500 nevladinih udruga. Time se ukupan broj organizacija civilnoga društva koje su zabranjene od početka protuvladinih prosvjeda 2018. popeo na više od 5600.

Obveza suradnje s državom

Do sada su se te represivne mjere provodile protiv institucija koje pripadaju Katoličkoj Crkvi, ali neovisne mrežne stranice izvještavaju da su ovaj put pogođeni prije svega subjekti koji pripadaju evangelicima, pentekostalcima i baptistima, kao i organizacije poput Save the Children Canada. Općenito, organizacije se optužuju za netransparentnost svojih proračuna i za preusmjeravanje novca za slabljenje sandinističkog režima. Od sada, stoga, ako će htjeti nastaviti djelovati, morat će to činiti u bliskoj suradnji s državnim i vladinim tijelima.

Reforma Kaznenog zakona

Ortega, u svom četvrtom uzastopnom mandatu u toj srednjoameričkoj državi, poslao je također Nacionalnoj skupštini prijedlog zakona kojemu je svrha reforma Kaznenog zakona, dodajući, među ostalim, kaznena djela financiranja terorizma, kaznena djela protiv javne uprave, kaznena djela protiv države ili njezinih institucija i računalnih kaznenih djela. To su do sada bile najčešće optužbe koje je vlast rabila protiv svojih protivnika i za oduzimanje imovine raznim institucijama, iako nisu jasno definirane u Kaznenom zakonu.

Cilj je inicijative predsjednika Ortege također izmijeniti članak 410. kojim se kažnjavaju osobe ili institucije koje podrivaju nacionalni integritet, povećavajući kaznu s 15 na 30 godina zatvora za one koji organiziraju, financiraju ili na bilo koji način sponzoriraju takva kaznena djela. Reformom kaznenog zakona želi se proširiti načelo univerzalnosti počinjenja kaznenih djela tako da se ona mogu pripisati Nikaragvancima ili strancima, izravno ili putem nevladine organizacije, čak i ako su počinjena izvan nacionalnoga teritorija. Osim toga, kazne za najteža kaznena djela mogle bi se proširiti na doživotni zatvor.

(Vatican News - aa)