Južni Sudan. Uz pomoć Zajednice sv. Egidija Vlada i naoružane skupine vraćaju se dijalogu

Trenutak sa sastanka u Rimu (od 12. do 14. kolovoza 2024.) koji je potaknula Zajednica svetoga Egidija između izvršne vlasti Južnog Sudana i vođa oporbenih skupina Južnog Sudana (Comunità di Sant'Egidio)

Proteklih je dana u Rimu održan sastanak izvršne vlasti Južnoga Sudana i čelnika oporbenih skupina

Još jedan korak u svrhu mira u Južnom Sudanu. Upravo je u tom smjeru bio prvi susret, održan nakon nekoliko mjeseci, između Vlade Južnoga Sudana i izaslanstva Saveza oporbenih pokreta te afričke zemlje (Ssoma,) koje je predvodio general Thomas Cirillo. Događaj je – kako ističe portal “Sudan Tribune” – bio prilika za razgovor o inicijativi “Tumaini”, uključivom i otvorenom procesu usmjerenom na postizanje dogovora o pravednom i održivom miru.

Traženje političkoga rješenja

Susret, čiji je domaćin bila Zajednica svetoga Egidija, održan je u Rimu od 12. do 14. kolovoza. U toj su inicijativi sudjelovali i predstavnici kenijske Vlade, među kojima je bio i general Lazarus Sumbeiywo te posebni izaslanik Predsjednika Južnog Sudana, veleposlanik Albino Aboug. Tijekom susreta strane su izrazile želju da nastave ići putem dijaloga kao jedinog rješenja za političku krizu koja pogađa tu zemlju. Osim toga, ponovno je istaknuta potreba rješavanja različitih stajališta putem kompromisa i konzultacija.

Pozitivni znakovi za budućnost

Sastanak, održan u Rimu na poticaj Zajednice svetoga Egidija – piše "Sudan Tribune" – znak je ključnog razvoja u mirovnom procesu u Južnom Sudanu. On također pokazuje obnovljeno zauzimanje i Vlade i oporbenih skupina te želju da idu putem dijaloga. Ostaju brojni otvoreni izazovi, ali spremnost obiju strana da se sastanu i razgovaraju pozitivan je znak za budućnost zemlje.

Organizacija ujedinjenih naroda: značajan korak naprijed prema miru

Međunarodna zajednica je sa zadovoljstvom primila nastavak mirovnih pregovora u Južnom Sudanu. Misija Ujedinjenih naroda u toj afričkoj zemlji (Unmiss) nazvala je taj susret "značajnim korakom naprijed" te potaknula obje strane da obnove svoje zauzimanje u traženju dijaloga. Narod te države, ustanovljene 2011. godine, iskusio je veliku patnju; riječ je o zemlji bogatoj resursima i okrvavljenoj sukobima i nasiljem.

Papa i Južni Sudan

Papa Franjo posjetio je Južni Sudan od 3. do 5. veljače 2023. godine. To je Papino putovanje bilo još jedan korak na putu koji je započeo 2019. u prigodi duhovnih vježbi za civilne i crkvene vlasti te afričke zemlje. Na kraju tog susreta Papa je kleknuo kako bi poljubio noge predsjedniku Republike Južni Sudan Salvi Kiiru Mayarditu i prisutnim imenovanim dopredsjednicima. Bila je to dirljiva gesta za traženje mira u Južnom Sudanu. Danas se ta nada u pomirenje obnavlja na putu dijaloga, najmoćnijega načina da se prevlada logika moći, rivalstva i rata.

