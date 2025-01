Papa Franjo je nakon kateheze na kraju opće audijencije 15. siječnja, ponovno uputio apel protiv rata koji je "uvijek poraz". Potom je potaknuo na molitvu za obraćenje onih koji proizvode oružje i za žrtve odrona u Hpakantu u Mjanmaru: "Neka ne izostane potpora i solidarnost međunarodne zajednice“

Na već sada stalni poticaj vjernicima da nastave moliti za mir i upozorenje, koje je također postalo dio svakog apela, da je rat uvijek poraz, Papa je danas, obraćajući se stotinama vjernika okupljenih u Dvorani Pavla VI. na općoj audijenciji srijedom, dodao još jedan poticaj. Potaknuo je, naime, za 'gospodare' cvjetajućeg tržišta oružja. Onoga koje je u ovim godinama izbijanja novih ratova utrostručilo promet, dosegnuvši čak 2500 milijardā dolara. Gotovo tisuću milijardi (959) upotrijebile su, u dvije godine, globalne financijske institucije za potporu proizvodnje i trgovine oružjem, kako je prije godinu dana navedeno u izvještaju Global Alliance for Banking on Values (Gabv).

Molim vas, molimo za obraćenje srca proizvođača oružja, jer svojim proizvodima pomažu ubijati.

"Rat je uvijek poraz"

To je apel-upozorenje pape Franje koji je ovih godina uvijek upirao prstom u proizvodnju oružja. Gladi bi u svijetu nestalo da se godinu dana ne proizvodi oružje – često ponavlja Papa, navodeći razgovore koje je vodio sa stručnjacima o toj temi. I mnogo je, mnogo puta, posebno protekle godine, od poruke konferenciji COP29 u Dubaiju do Bule proglašenja jubileja 'Spes non confundit', Papa dao prijedlog da se, koristeći fiksni postotak novca koji se ulaže u vojne troškove, ustanovi Globalni fond za konačno uklanjanje gladi i promicanje održivoga razvoja cijelog planeta. Želja je to za koju se rimski biskup nada da će se ostvariti u ovoj Svetoj godini, zajedno s onom za prekidom vatre na svim ratnim frontama. Nadu u mir ponovio je i danas na općoj audijenciji, kada je još jednom nabrojao teritorije mučene nasiljem.

Nemojmo zaboraviti napaćenu Ukrajinu, Mjanmar, Palestinu, Izrael i brojne zemlje koje su u ratu; molimo za mir. Rat je uvijek poraz.

Misli za žrtve odrona u Mjanmaru

Papa je uputio apel također zbog tragedije koja je pogodila Mjanmar, a koja se nadovezuje na već teško stanje zbog nasilja i napetosti. U noći 12. siječnja odron je pogodio i odnio više kuća u okrugu Hpakant, u saveznoj državi Kachin. Točnije, urušio se bazen s muljem na mjestu iskopavanja žada, što je uzrokovalo odron. Više desetaka kuća je zatrpano, a brojni se stanovnici vode kao nestali, prema prvim informacijama. Blizu sam stanovništvu pogođenom tom katastrofom i molim za one koji su izgubili život i za njihove obitelji – istaknuo je papa Franjo.

Neka toj našoj braći i sestrama koji se nalaze u kušnji ne izostanu potpora i solidarnost međunarodne zajednice.

Pročitajte također 15/01/2025 Papa: Zlostavljanje djece je okrutno; nemojte sudjelovati u iskorištavanju maloljetnika Na općoj je audijenciji Papa govorio o milijunima djece koja su danas prisiljena raditi, te istaknuo da su najmanji ti koji plaćaju najveću cijenu raširenoga siromaštva, nedostatka ...

Nastup Rony Roller Circusa

Nakon kateheze je, kao i prošle srijede, u Dvorani Pavla VI. Nastupila skupina Rony Roller Cirkusa, stare talijanske cirkuske obitelji, koja je u prošlosti već pokazala papi Franji svoje umijeće. Papa je, naime 2023. godine ponudio Rony Roller show u Rimu za dvije tisuće ljudi, uključujući izbjeglice, beskućnike, zatvorenike, obitelji s djecom iz Ukrajine, Sirije, Konga, Sudana, obitelji iz okupiranih zgrada u Rimu, ljude s ulice i iz raznih domova, u pratnji volontera. Danas, nakon što je sa zadovoljstvom gledao žonglere, akrobate, pa čak i jednog malog psa, koji su sudjelovali u predstavi, papa Franjo je ponovno izrazio svoju zahvalnost cirkuskim umjetnicima na tom poslu kojemu je svrha vratiti ljudima osmijeh.

(Vatican News - sc; aa)