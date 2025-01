U apelima koje je papa Franjo uputio nakon molitve Anđeoskoga pozdravljenja 1. siječnja 2025., snažno odjekuje poticaj političkim vođama kršćanske tradicije da dadu dobar primjer provodeći u djelo sugestiju Svjetskoga dana mira koji se, na društvenoj razini, podudara sa značenjem Jubileja. Na početku 2025. godine, Papa je zahvalio onima koji se zauzimaju za dijalog i pregovore u područjima sukoba i koji manifestiraju za mir

U prisutnosti vjernika, turista i hodočasnika s transparentima na kojima su ispisana imena dijelova svijeta razdiranih dugim sukobima i napetostima, od Sudana do Iraka, od Afganistana do Svete zemlje, od Libanona do Ukrajine, papa Franjo je na Svjetski dan mira, nakon molitve Anđeoskoga pozdravljenja, ponovno istaknuo svoje 'ne' ratu koji uvijek uništava. Osim toga, zatražio je da nijedan narod ne bude pritisnut dugovima.

Zahvala onima koji se zauzimaju za dijalog i mirovne pregovore

Dok je u Gazi zbog obilnih kiša poplavljeno više od 1500 šatora u izbjegličkim kampovima i skloništima u kojima su smješteni prognanici, dok je proglašen prekid prolaska ruskoga plina preko Ukrajine, dok je u Demokratskoj Republici Kongo zbog rata humanitarna kriza vrlo zabrinjavajuća, a u bivšoj Burmi popis stanovništva obavljen ovih dana pokazao pad upravo zbog napetosti u zemlji, Papa je spomenuo neka područja svijeta, poput tih, zahvaljujući onima koji se u izmučenim područjima planeta zauzimaju na diplomatskoj razini i koji rade na promicanju pravednosti i mira.

Izražavam svoju zahvalnost svima koji u brojnim područjima sukoba rade u svrhu dijaloga i pregovora. Molimo za to da prestanu borbe na svim ratnim područjima i da se odlučno teži miru i pomirenju. Mislim na napaćenu Ukrajinu, Gazu, Izrael, Mjanmar, [Sjeverni] Kivu i na brojne narode koji su u ratu.

Hvala onima koji promoviraju manifestacije za mir

Papa je zahvalio onima koji organiziraju manifestacije i molitvena bdijenja kako bi održali živom čežnju za mirom. Brojne su inicijative u svim dijelovima svijeta, u kojima prednjače biskupijske i župne zajednice, udruge, pokreti i crkvene skupine. Sveti je Otac posebno spomenuo tradicionalni talijanski nacionalni Hod za mir koji se održao jučer u Pesaru. Poseban je pozdrav uputio sudionicima inicijative pod nazivom "Mir u svim zemljama" koju je organizirala Zajednica svetoga Egidija, čiji su predstavnici bili prisutni na Trgu svetoga Petra.

Neka kršćanski politički vođe oproste dug siromašnim zemljama

Papa je potom podsjetio na početke Svjetskoga dana mira, sa svetim Pavlom VI., koji je želio da prvi dan u godini bude Svjetski dan mira. Ove je godine taj dan u potpunosti uključen u početak Svete godine i upravo je zbog jubileja obilježen temom oprosta dugova – primijetio je Papa te uputio apel:

Prvi koji oprašta dugove je Bog, kako ga uvijek molimo moleći "Oče naš", misleći na svoje grijehe i obvezujući se da ćemo zauzvrat oprostiti onima koji su nas povrijedili. Jubilej traži od nas da taj oprost prenesemo na društvenu razinu, kako nijedna osoba, nijedna obitelj, nijedan narod ne bi bili pritisnuti dugovima. Stoga potičem vladajuće u zemljama s kršćanskom tradicijom da dadu dobar primjer brisanjem ili smanjenjem dugova najsiromašnijih zemalja koliko god je to moguće.

Rat je poraz

Spomenuvši da je vidio snimke i fotografije razaranja izazvanih ratom, Papa je i danas istaknuo ono što ponavlja na gotovo svakom javnom događaju, popraćeno poticajem "Borite se za mir!" koje je uputio nekim skupinama prisutnima na Trgu svetoga Petra.

Braćo, sestre, rat uništava. Uvijek uništava! Rat je uvijek poraz. Uvijek.

