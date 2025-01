Papa Franjo primio je u audijenciju, u subotu 18. siječnja, članove Katoličke zaklade iz Verone i potaknuo ih da gospodarska sredstva koriste za „dobrobit drugih“. U suprotnome, istaknuo je, ona opterećuju srce „čineći ga tvrdim i gluhim za glas siromaha“

Hodati svijetom kao hodočasnik podsjeća čovjeka da nije njegov gospodar, nego njegov čuvar, rekao je Papa, osvrćući se na godinu Jubileja nade. „To se tiče svih nas: pozvani smo brinuti o zajedničkom domu koji nam je Gospodin povjerio, tj. njegovati ga i čuvati prema mudrom i poštovanom pravilu: čuvajmo naš zajednički dom. Pojam 'ekonomija' znači upravo to: mudro 'kućno vođenje', gospodarenje vlastitim domom, zajedničkim domom, društvenim domom“, pojasnio je.

U tom pogledu, dodao je Papa, vaša je Zaklada aktivna na mnogim društvenim poljima. „Bilo mi je drago kad sam saznao za vaše inicijative solidarnosti, podršku volontiranju, kulturna i stručna usavršavanja kojima se posvećujete. Posebno pohvaljujem one koji podupiru obitelji i mlade u suradnji s veronskom biskupijom. Snalažljivost i velikodušnost vašeg rada u skladu je s nazivom Zaklade koju predstavljate: Cattolica. Stoga vas potičem da idete naprijed čineći dobro uvijek i za sve“, rekao je Papa te dodao da je to sjajan životni plan.

Potaknuo je prisutne da uvijek čine dobro jer „dosljednost nagrađuje one koji vjerno rade“ te dodao da u svojem karitativnom djelovanju svjedoče socijalni nauk Crkve.

Govoreći o novcu, papa Franjo je rekao da on donosi više kada se ulaže za dobrobit drugih. To je, rekao je, jako važno jer je danas jako teška situacija što se tiče investiranja novaca.

„Investicije koje donose najviše prihoda u nekim zemljama jesu tvornice oružja: to je ulaganje za ubijanje. To je ludost! To nije za dobrobit naroda. A kada se to učini, protivno ili izvan dobrobiti ljudi, novac opterećuje srce, čineći ga starim, tvrdim i gluhim za glas siromaha“, napomenuo je Papa te, među ostalim, rekao da se promicanjem općeg dobra zapravo poboljšavaju veze unutar društva u kojem svi sudjelujemo.

„Pred izazovima obrazovanja i rada, potičem vas da neprestano obnavljate svoje povjerenje u Božju providnost, koja vodi povijest s ljubavlju, pozivajući nas da gradimo budućnost po pravednost“, rekao je Papa te ih ohrabrio na njihovom putu.

(Vatican News - hk)