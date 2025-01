Papa Franjo je 5. siječnja, u prvu nedjelju u 2025. godini, u podnevnom nagovoru potaknuo vjernike da učine prvi korak kako bi nasljedovali Gospodina i ponovno otkrili svjetlo u vremenu u kojemu su potrebni nada i mir. Nakon molitve Anđeoskoga pozdravljenja, ponovno je potaknuo na molitvu za zemlje pogođene napetostima i nasiljem te uputio apel međunarodnoj zajednici da djeluje odlučno kako bi se poštovalo humanitarno pravo: "Nemojmo zaboraviti da je rat uvijek poraz, uvijek"

Današnje evanđelje o Isusu, 'Riječi koja je tijelom postala', podsjeća nas koliko je moćna Božja ljubav koja se ne da ničim nadvladati i koja - poručio je uoči molitve Angelusa papa Franjo - unatoč svim preprekama i odbacivanjima, nastavlja svijetliti i prosvjetljivati naš put. Rekao je da Božji Sin - kod rođenja, postavši čovjekom - nadilazi tolike zidove i tolike podjele, te se suočava sa zatvorenošću pameti i srca moćnika svog vremena, jer oni su više zaokupljeni time kako obraniti moć, nego traženjem Gospodina.

Govorio je Sveti Otac i o skromnom životu koji je Isus dijelio s Marijom i Josipom. Također da se prikazuje krhak i nezaštićen, u susretu s pastirima, ljudima čija su srca obilježena gorčinama života i prezirom društva, i u susretu s mudracima koji, poticani željom da ga upoznaju, kreću na dug put i nalaze Gospodina u kući običnih ljudi, u velikom siromaštvu. No, Papa je naglasio da se pred tim i brojnim drugim izazovima, a što se čini kao kontradikcija, Bog nikada ne zaustavlja.

On nalazi bezbroj načina da dođe do svih i svakog pojedinog od nas, tamo gdje jesmo, bez kalkulacijâ i uvjetovanjâ, otvarajući i u najmračnijim noćima čovječanstva prozore svjetla koje tama ne može pokriti. To je stvarnost koja nas tješi, koja bodri, posebno u vremenu kao što je ovo naše - vrijeme nije jednostavno - kada postoji tolika potreba za svjetlom, nadom i potreba za mirom, u svijetu gdje ljudi nekada stvaraju tako složene situacije da se čini nemogućim naći iz njih izlaz.

Ali Božja riječ – nastavio je - ove nedjelje kaže da to nije tako i poziva na nasljedovanje Boga ljubavi, otvarajući tračak svjetla gdjegod možemo, sa svakim onim koga susretnemo, bilo u obiteljskoj, društvenoj ili međunarodnoj sredini. Nastavio je da je to i današnji Gospodinov poziv: Nemojmo se bojati poduzeti prvi korak. Za to je potrebna hrabrost, ali ne bojmo se: otvarajući širom svijetle prozore blizine onima koji pate - opraštanja, suosjećanja, pomirenja. To su mnogi prvi koraci koje moramo poduzeti kako bi put bio jasniji, sigurniji i moguć za svakoga.

... i taj poziv odjekuje na poseban način u Jubilejskoj godini, koja je upravo započela, potičući nas da budemo glasnici nade jednostavnim, ali konkretnim 'dà' životu, s odlukama koje donose život. Učinimo to, učinimo to svi: to je put spasenja.

Nagovor je zaključio riječima da se možemo i mi na početku nove godine zapitati: Kako mogu otvoriti prozor svjetla u svojoj sredini i svojim odnosima? Gdje mogu biti tračak svjetla koji propušta Božju ljubav?

Papa je nakon podnevne molitve pozdravio više hodočasničkih skupina, među njima vjeroučitelje iz Zagreba, poželjevši im puno uspjeha u radu važnom za kulturno, duhovno i moralno formiranje novih generacija.

I u ovoj je prilici na samome kraju, pozvao na ustrajnu molitvu za mir…

… u Ukrajini, u Palestini, Izraelu, Libanonu, Siriji, Mjanmaru, Sudanu. Neka međunarodna zajednica djeluje odlučno kako bi se u sukobima poštovalo humanitarno pravo. Dosta je ubijanja civila, neka se prestane gađati škole, bolnice, neka se prestane gađati mjesta gdje ljudi rade. Ne zaboravimo da je rat uvijek poraz. Uvijek.

