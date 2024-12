Papa telefonski razgovarao s Joeom Bidenom

Jučer je papa Franjo telefonski razgovarao s predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država na odlasku, o raznim aktualnim temama počevši od mirovnih nastojanja uoči božićnih blagdana. Američki je Predsjednik zahvalio Papi za njegov rad na promicanju ljudskih prava i zaštiti vjerskih sloboda. Potom je prihvatio poziv da u siječnju posjeti Vatikan

S obzirom na završetak njegova mandata u siječnju, sinoć, 19. prosinca, održan je telefonski razgovor između američkog predsjednika na odlasku Joea Bidena i pape Franje. S demokratskim čelnikom – s kojim je proteklih godina bilo više kontakata i susreta – Papa je razgovarao o naporima za promicanje mira u svijetu tijekom božićnih blagdana. Vijest o razgovoru objavljena je u priopćenju Bijele kuće, u kojemu stoji da je Biden „zahvalio Papi za njegovo kontinuirano zauzimanje u ublažavanju globalne patnje, uključujući njegov rad na promicanju ljudskih prava i zaštiti vjerskih sloboda“.

Bidenov posjet Rimu

Predsjednik je – kako stoji potom u priopćenju – „također ljubazno prihvatio poziv Njegove Svetosti pape Franje da sljedećeg mjeseca posjeti Vatikan". U drugom, kasnije objavljenom priopćenju Bijela kuća je izvijestila da će Predsjednik u odlasku biti u Rimu od 9. do 12. siječnja kako bi se pojedinačno susreo s papom Franjom, predsjednikom Sergiom Mattarellom i premijerkom Giorgiom Meloni. Susret u Vatikanu predviđen je za 10. siječnja. Stoga će posjet Papi biti jedan od posljednjih prije odlaska iz Bijele kuće 20. siječnja, kada će njegov nasljednik Donald Trump prisegnuti kao novi izabrani predsjednik Sjedinjenih Američkih Država.

Papina briga za zatvorenike osuđene na smrt

Jedno od pitanja koje je Papi posebno na srcu jest ono o zatvorenicima koji su u Sjedinjenim Američkim Državama osuđeni na smrt. Riječ je o pitanju koje je oduvijek u središtu pozornosti pape Franje koji je 2018. promijenio broj 2267 Katekizma Katoličke Crkve kako bi ponovno istaknuo nedopustivost smrtne kazne, uvijek i u svakom slučaju, jer – objasnio je – ljudsko dostojanstvo ne nestaje ni kada osoba počini teško kazneno djelo.

Nada povodom Jubileja

U jednom od videa s mjesečnim molitvenim nakanama 2022. godine, papa Franjo je ponovio svoje 'ne' toj mjeri koja ne daje pravdu, nego potiče osvetu. Prije otprilike dva tjedna ponovno se osvrnuo na to pitanje s obzirom na Jubilej, vrijeme nade i milosrđa tijekom kojega se – kako je napisao u buli Spes non confundit – nada da će se poduzeti konkretni koraci poput oprosta vanjskoga duga siromašnim zemljama i ukidanja smrtne kazne u svim zemljama svijeta (do 2022. ta je kazna bila na snazi ​​u 53 zemlje). Osuda je to suprotna kršćanskoj vjeri koja uništava svaku nadu u oproštenje i obnovu – napisao je papa Franjo.

Apel upućen tijekom Angelusa 8. prosinca

U podnevnom nagovoru na svetkovinu Bezgrješnoga začeća, 8. prosinca, Papa se obratio svim vjernicima okupljenima na Trgu svetog Petra i onima povezanima putem streaminga, te ih potaknuo da mole za zatvorenike koji u Sjedinjenim Američkim Državama čekaju na izvršenje smrtne kazne. Molimo – rekao je – da im kazna bude ublažena, promijenjena. Mislimo na tu našu braću i sestre i molimo Gospodina za milost da ih spasi od smrti.

(Vatican News - sc; aa)