Primivši 6. prosinca u audijenciju profesore i studente Teološkoga fakulteta svetoga Pavla iz Catanije, na Siciliji, papa Franjo ih je potaknuo da budu djelotvorni u crkvenom i društvenom životu u zemlji ugroženoj mafijaškim špekulacijama i korupcijom. Potaknuo je također na bratstvo s migrantima i onima koji su se pomirili s boli: "Neka formacija bude u službi ljudi, siromašnih, posljednjih"

U svom današnjem obraćanju zajednici Teološkog fakulteta Sv. Pavla iz Catanije, papa Franjo je naglasio da se spomenuti Fakultet može smatrati plodom Drugoga vatikanskog sabora, s obzirom da je ustanovljen 1969. godine. Tada su biskupije istočne Sicilije odlučile uspostaviti jedinstveno mjesto teološkog obrazovanja, što se pokazalo plodnim i za svećenike i redovnike i laike.

Potaknuo ih je da nastave hodati zajedno, nudeći i dalje bogatu formaciju, učinkovitu u crkvenom i društvenom životu. "Kada govorimo o zajedništvu, moramo uključiti i odnos između formativnih struktura, koje trebaju postati laboratoriji zajedništva i poslanja, nadahnuti teološkim promišljanjem", dodao je Sveti Otac i nastavio:

"Poslanje teološkog studija ne može zanemariti područje na kojemu se nalazi. Vi već u svojoj akademskoj karijeri kušate crkvenost, u različitosti zvanja i darova te istraživanju novih načina evangelizacije. I to je znak vremena koji treba mudro shvatiti; to je stil suodgovornosti koji danas 'vježbate' i to treba, jačanjem svih karizmi, nastaviti u životu vaših Crkava".

Trenutak s audijencije

Papa Franjo je u govoru spomenuo da je "njihova zemlja, iako prekrasnih prirodnih ljepota, nažalost, ugrožena mafijaškim špekulacijama i korupcijom koje usporavaju razvoj i iscrpljuju resurse, osuđujući unutarnja područja zemlje na iseljavanje mladih. Siciliji su potrebni muškarci i žene koji znaju gledati u budućnost s nadom i koji znaju formirati nove generacije da u brizi za opće dobro budu slobodni i transparentni".

Sveti Otac je okupljene studente i vodstvo Fakulteta potaknuo da uvijek znaju svjedočiti da su kultura i formacija teološkog studija namijenjeni služenju ljudima, siromašnima i najmanjima. Kako je rekao, "u vašu zemlju, koja je uvijek bila raskrižje naroda, dolaze mnogi migranti, a mnogi se zaustavljaju i integriraju". Zato ih je potaknuo da budu gostoljubivi i kreativni u bratstvu: "Taj će angažman biti plodniji budete li znali voditi dijalog s kulturama i religijama drugih naroda Mediterana, koji s nadom gledaju u budućnost. Molim vas, nemojte gasiti nadu siromaha, posebno migranata!", potaknuo ih je na kraju Sveti Otac.

(Vatican News - hjb)