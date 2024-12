Papa Franjo u Ajacciu: Mir za cijeli svijet

Prije molitve Anđeoskoga pozdravljenja u Ajacciu – na kraju susreta u katedrali s biskupima, klerom i posvećenim osobama – Papa je spomenuo na sukobe koji okrvavljuju svijet te molio za žrtve ciklona koji je pogodio francuski arhipelag Mayotte u Indijskom oceanu

Gdje god se puca i ubija – od Bliskog istoka do Europe, do Azije – sve su to mjesta kojih se papa Franjo spomenuo u Ajacciu, na kraju prijepodnevnoga dijela njegova 47. apostolskog putovanja. Nakon obraćanja kleru, posvećenim osobama i sjemeništarcima Papa je prije molitve Anđeoskoga pozdravljenja ponovno uputio apel za mir.

Mir za sve zemlje koje gledaju na ovo more, posebno za Svetu zemlju gdje je Marija rodila Isusa. Mir za Palestinu, za Izrael, za Libanon, za Siriju, za cijeli Bliski istok!

Braća ili rođaci, neka da postignu dogovor

Papa se, kao uvijek, spomenuo i izmučenog Mjanmara, a potom ponovno prešao na rat između Ukrajine i Rusije.

Neka Presveta Bogorodica izmoli dugo očekivani mir ukrajinskom narodu i ruskom narodu. Oni su rođaci, braća, ne znam... Ali neka postignu dogovor.

Molitva za žrtve ciklona Chido

Na kraju, Sveti je Otac svoje misli upravio svima pogođenima ciklonom Chido koji je pogodio francuski arhipelag Mayotte u Indijskom oceanu, prouzročivši smrt petnaestak osoba i više od 25 ozlijeđenih. Svima njima sam duhovno blizu – rekao je papa Franjo.

(Vatican News - adc; aa)