Papa mladima: Svijet je pred velikim kušnjama, nada pobjeđuje

Logo susreta Zajednice iz Taizéa uTallinu, u Estoniji, od 28. prosinca 2024. do 1. siječnja 2025.

U poruci koju je potpisao državni tajnik kardinal Parolin, Papa se obraća sudionicima Europskoga susreta Zajednice iz Taizéa u Tallinnu u Estoniji: usred sukoba i nasilja promičite duh dijeljenja i bratstva, prevladavajući umor, krize i tjeskobu

Papa i cijela Crkva računaju na mlade i imaju povjerenja u njih. „Nada ponad svake nade“, nada koja pobjeđuje umor, krize i tjeskobu, poticaj je upućen novim generacijama, još hitniji u svijetu obilježenom nasiljem i sukobima, gdje ljudi trpe neljudsko postupanje postajući dezorijentirani zbog nejednakosti i opasnosti koje nameću klimatske promjene.

Tim se riječima papa Franjo obratio sudionicima Europskoga susreta mladih Zajednice iz Taizéa koji se ove godine održava u Tallinnu u Estoniji. Učinio je to u poruci koju je potpisao državni tajnik kardinal Pietro Parolin, upućujući svoje srdačne pozdrave upravljene također čelnicima različitih kršćanskih vjeroispovijesti prisutnima u toj sjevernoeuropskoj zemlji.

"Izraziti ono što mislimo i želimo"

Papa se u poruci prisjeća svog apostolskog putovanja u baltičke zemlje 2018. godine i susreta s mladima Luteranske crkve svetoga Karla u Tallinnu. Tom je prigodom istaknuo ljepotu okupljanja kako bismo – kako je tada rekao – dijelili svjedočanstva života, te izrazili ono što mislimo i želimo.

"Velike kušnje" s kojima se suočava svijet

Četrdeset i sedmi susret, koji predvodi kršćanska ekumenska zajednica sa sjedištem u Francuskoj, promiče duh dijeljenja i bratstva koji se pokazuje još potrebnijim kada se gledaju velike kušnje s kojima se globalna zajednica mora suočiti. Papa Franjo spominje brojne zemlje obilježene nasiljem i ratom i ljude koji trpe izravne posljedice.

Nada koja pobjeđuje umor, krizu i tjeskobu

„Nada ponad svake nade“ poruka je koja odjekuje iz Tallinna. Tema koju je izabrao brat Matthew, prior Zajednice iz Taizéa, koja je u skladu s upravo započetim Jubilejom. U tom smislu Papa navodi odlomak iz svoje poruke za XXXIX. Svjetski dan mladih.

„hodajte u nadi! Nada pobjeđuje svaki umor, svaku krizu i svaku tjeskobu, dajući nam snažan poticaj da idemo naprijed, jer ona je dar koji primamo od samoga Boga: On ispunjava smislom naše vrijeme, rasvjetljuje nam put, pokazuje nam smjer i cilj života"

"Dragi mladi, Sveti Otac računa na vas"

Dragi mladi, Sveti Otac računa na vas – napominje papa Franjo. Pouzdanje je to koje se proteže na cijelu Crkvu, u potrebi da se danas naviješta radosna vijest Božje ljubavi. To je svrha koja je na tragu sinodskog procesa koji je započela crkvena zajednica, a koji je sposoban dovesti do velikog napretka u ekumenskom prijateljstvu s našom braćom i sestrama različitih kršćanskih vjeroispovijesti – piše u poruci papa Franjo.

Poruke drugih autoriteta

Papinim su se pozdravima pridružili pozdravi drugih vjerskih i civilnih autoriteta. Svojim primjerom pokazujete da je kršćanska vjera transformirajuća snaga sposobna donijeti mir i nadu i u najmračnijim vremenima – napisao je carigradski ekumenski patrijarh Bartolomej I. Svoje sjećanje na prvi posjet Taizéu poslao je pak nadbiskup Yorka, Stephen Cottrell. Glavna tajnica Svjetske luteranske federacije Anne Burghardt nada se preobrazbi u srcima sudionika susreta, napominjući da je za to potrebna ustrajnost i strpljenje.

Predsjednica Svjetskog metodističkog vijeća, biskupica Debra Wallace-Padgett, primijetila je da se kršćani ističu budući da su puni nade unatoč nedaćama svijeta, dok je glavni tajnik Svjetskog baptističkog saveza, Elijah Brown, pohvalio predanost i zauzimanje u svrhu promicanja zajedničke vjere. Odgovoran za ekumenizam Svjetskog evangeličkog saveza Samuel van der Maas zahvalio je prisutnima što se nisu predali sadašnjim crnim danima. Od glavnog tajnika Ujedinjenih naroda, Antonija Guterresa, stiglo je sjećanje na njegovo sudjelovanje, kao studenta, u susretu s mladima iz Taizéa, dok je predsjednica Europske komisije, Ursula Von Der Leyen, izrazila nadu da će ovogodišnji susret u srca sudionika utisnuti „trajne“ vrijednosti i emocije.

(Vatican News - eg; aa)