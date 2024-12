Papa Franjo je poslao pismo nadbiskupu metropolitu Siracuse mons. Francescu Lomantu povodom privremenog prijenosa tijela svete Lucije iz Venecije, gdje se čuva, u taj sicilijanski grad, rodno mjesto mučenice: neka nas njezin primjer odgoji za plač, suosjećanje i nježnost, vrline koje nisu samo kršćanske, nego i političke

"Naklonost koja vas veže uz svetu Luciju podsjeća na jednu od najstarijih kršćanskih istina: 'Bog je svjetlo i u njemu nema tame nikakve'. Mjesec prosinac ove godine kulminirat će otvaranjem Jubileja 'Hodočasnici nade', ali za vas je obilježen drugim hodočašćem, onim svete Lucije od Venecije do Siracuse, odnosno od grada koji je osam stoljeća čuvao njeno tijelo do grada u kojemu je njeno svjedočanstvo u početku sjalo, šireći svjetlo u cijelom svijetu. Sveta Lucija dolazi k vama, da i sami budete muškarci i žene koji čine prvi korak, odnosno kćeri i sinovi Boga koji dolazi ususret", naglasio je papa Franjo.

"Sveta Lucija je žena i njezina svetost pokazuje svima u Crkvi da žene imaju vlastit način nasljedovanja Gospodina. U evanđeoskim pripovijestima, Isusove su učenice svjedoci inteligencije i ljubavi bez koje poruka uskrsnuća ne bi mogla dosegnuti do toliko ljudi", dodao je papa Franjo i nastavio: "Lik vaše zaštitnice, ako ga pažljivo pogledate, izražava energično dostojanstvo i sposobnost gledanja u daljinu. Tu sposobnost kršćanke i danas donose u središte društvenoga života, ne dopuštajući svijetu da njihovo svjedočanstvo zatvori u nevidljivost i šutnju."

U Crkvi koja izlazi potrebni su nam rad i riječi žena, kako bi bili kvasac i svjetlo kulture i zajedničkog života. To je još više naglašeno u srcu Mediterana, kolijevke civilizacije, u tragičnom središtu nepravdi i neravnoteža za koje sam od prvog apostolskog putovanja na Lampedusu, predlagao da se preobraze – iz kulture odbacivanja u kulturu susreta. Mučeništvo svete Lucije odgaja nas za plač, suosjećanje i nježnost: to su vrline potvrđene Gospinim suzama u Siracusi. To su vrline i kršćanske i političke", dodao je Sveti Otac.

Simulakrum svete Lucije (Siracusa, 13. prosinca 2024.)

"Biti na strani svjetla izlaže nas mučeništvu. Okupiti se oko sveca – pritom mislim na neizmjerno mnoštvo koje u Siracusi okružuje svetu Luciju – znači vidjeti kako se život očituje i izabrati ga znači biti dijelom svjetla. Pozvani smo biti jasni, transparentni, iskreni ljudi; komunicirati s drugima na otvoren, jasan način i s poštovanjem; pobjeći od dvosmislenosti života i zločinačkog udruživanja, ali ne bojte se teškoća!", potaknuo je papa Franjo i zaključio:

"Nemojmo se nikada umoriti poučavati djecu, mlade i odrasle – počevši od nas samih – osluškivati srce, prepoznavati svjedoke, njegovati kritički osjećaj, pokoravati se savjesti. Bog je svjetlo i Njegov je odraz zajednica braće i sestara formiranih u slobodi, koji se ne prepuštaju skeptično onomu što se - kako se kaže - nikada neće promijeniti".

