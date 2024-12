Papa Franjo je s računa @Pontifex na platformi X uputio poruku uoči početka Svete godine o temi nade. U utorak 24. prosinca u 19 sati bit će otvaranje Svetih vrata u bazilici svetoga Petra, a 26. prosinca u rimskom zatvoru Rebibbia. Potom će uslijediti otvaranje Svetih vrata u papinskim bazilikama u Rimu, te hodočašća i događanja uz sudjelovanje, kako se očekuje, tisuća ljudi

Jubileji su dragocjeni trenutci za pregled našeg života, i kao pojedinaca i kao zajednice. Oni su, osim toga, prilike za razmišljanje, razmatranje i osluškivanje onoga što nam Duh Sveti danas govori (Otk 2,7). #Giubileo2025

Za nešto više od dvadeset i četiri sata papa Franjo će otvoriti Sveta vrata bazilike svetoga Petra kako bi označio početak Svete godine, jubilarne 2025., koju je želio posvetiti temi nade. Nadi koja ne razočarava, kako stoji u naslovu Bule proglašenja Jubileja Spes non confundit. Nadi potrebnoj u ovo doba svijeta koji, između ratova, podjela, siromaštva, klimatskih kriza, čini se kao da nudi samo tjeskobu i žalost.

Objavom sa svojega računa @ Pontifex na platformi X, sada već privilegiranoga kanala koji istovremeno dopire do milijuna ljudi na devet jezika, Papa skreće pozornost na taj događaj, ali ponajviše na intimnu narav tog velikog crkvenog događaja koji uključuje svijet i prekretnicu koju može predstavljati za život svakog čovjeka. Prilika je to za razmišljanje i sabranost – ističe Papa u objavi, implicitno ponovno izražavajući želju – već nekoliko puta očitovanu posljednjih mjeseci – da Jubilej prije svega bude vrijeme duhovnosti, ponovnoga rođenja, oprosta i društvenog oslobođenja. Rekao je to u molitvi 8. prosinca na svetkovinu Bezgrješnoga začeća, upozoravajući na opasnost od gušenja milosti zbog organizacije, zbog mnogo stvari koje treba učiniti ili pak zbog prigovora zbog brojnih gradilišta i promjena s kojima se grad Rim suočava i s kojima će se još suočavati.

Brojni "jubileji"

Brojni su, naime, događaji na programu od sutra, 24. prosinca, od Badnjaka i otvaranja Svetih vrata, do zatvaranja Jubileja 6. siječnja 2026. Predviđa se sudjelovanje više od 30 milijuna ljudi u raznim 'jubilejima' posvećenima različitim kategorijama: od svijeta komunikacije do umjetnikā, od oružanih snaga do volonterā, od bolesnikā i zdravstvenih djelatnika do posvećenoga života, đakonā, bratovštinā, od radnikā do poduzetnikā, od vladajućih do mladih i adolescenata. Upravo se na Jubileju adolescenata, koji je na rasporedu od 25. do 27. travnja, očekuje najviše hodočasnika i sudionika također zbog proglašenja svetim Carla Acutisa.

Otvaranje Svetih vrata u bazilici svetoga Petra

U međuvremenu, sutra, na Badnjak, u 19 sati započinje sugestivan obred otvaranja Svetih vrata, prije mise bdijenja. Očekuje se da će se na Trgu svetog Petra okupiti oko 30 tisuća vjernika koji će ceremoniju pratiti na velikim ekranima; jedna će pak grupa biti u bazilici. Papa Franjo će, dvadeset i pet godina nakon svetoga Ivana Pavla II., i devet godina nakon izvanrednog Jubileja milosrđa (otvorenog dirljivom svečanošću u katedrali u Banguiju) izreći formulu: Haec porta Domini (Ovo su vrata Gospodnja), na što će vjernici odgovoriti: Iusti intrabunt in eam (Kroz njih ulaze pravednici).

Vjernici sa svih kontinenata

Globalni opseg ove Svete godine odrazit će se prije svega u cvjetnom daru koji će Papi donijeti desetero djece iz različitih naroda (Austrije, Južne Koreje, Egipta, Filipina, Indije, Meksika, Nigerije, Samoe, Slovačke i Venezuele). Pedeset i četvero vjernika s pet kontinenata prvi će proći kroz Sveta vrata koja će Papa otvoriti kako bi tražili jubilejski oprost i ispovjedili svoju vjeru. Među zemljama iz kojih dolaze nalaze se također Kina, Kongo, Južna Koreja, Eritreja, Iran, Papua Nova Gvineja, Samoa, Sjedinjene Američke Države i Vijetnam.

"Simbol nade" za zatvorenike u rimskom zatvoru Rebibbia

U Svetoj godini koju Papa, kako je napisao u Buli, želi posvetiti ne samo jubilejskim znakovima nego i gestama skrbi i milosrđa prema ranjivima u društvu, nalazi se jedan trenutak bez presedana, a to je otvaranje Svetih vrata u zatvoru. Papa Franjo je to objavio u buli proglašenja Svete godine Spes non confundit, nakon čega je nadbiskup Rino Fisichella, zadužen za organizaciju Jubileja, izvijestio da je izabrana kaznionica Rebibbia koju je Papa već posjetio 2015. u prigodi Mise večere Gospodnje na Veliki četvrtak. Papa će otvoriti Sveta vrata Rebibbije 26. prosinca ujutro, na blagdan svetoga Stjepana, u prisutnosti nekoliko zatvorenika. Njima tom gestom želi, kako je napisao, pružiti konkretan znak blizine kako bi on bio simbol koji nas potiče da u budućnost gledamo s nadom i obnovljenim opredjeljenjem za život.

Obred u papinskim bazilikama u Rimu

Nakon vrata bazilike svetoga Petra i zatvora Rebibbije uslijedit će otvaranje Svetih vrata triju papinskih bazilika u Rimu: svetoga Ivana Lateranskoga 29. prosinca; svete Marije Velike 1. siječnja; te svetoga Pavla izvan zidina 5. siječnja. Obred će u njima obaviti nadprezbiteri tih bazilika. Sva će vrata ostati nezazidana kako bi bila mjesto hodočašća tijekom cijele godine. U nedjelju 29. prosinca 2024., u svim će katedralama i konkatedralama biskupi morati slaviti euharistiju u znak svečanoga otvaranja Jubilejske godine. Kao što je već učinio 2015. povodom Jubileja milosrđa, papa Franjo je potaknuo sve biskupe u cijelom svijetu da odrede glavni ulaz njihove katedrale ili nekog drugog jednako značajnoga mjesta štovanja kao što su Sveta vrata, kako bi olakšali hodočašće onima koji iz raznih razloga neće moći otputovati u Rim.

(Vatican News - sc; aa)