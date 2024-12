„Gledamo u Mariju Bezgrešnu i molimo je da nas njezino Srce puno ljubavi osvoji, da nas obrati i učini zajednicom u kojoj su sinovstvo, zaručništvo i majčinstvo pravilo i kriterij života: u kojoj se obitelji spajaju, supružnici dijele sve, očevi i majke prisutni su tijelom i srcem uz svoju djecu“, poručio je Papa, predvodeći misnog slavlje o svetkovini Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije

„Bezgrješna nije mit, neko apstraktno učenje ili nemogući ideal: to je ponuda lijepog i konkretnog projekta, potpuno ostvareni uzor naše ljudskosti, kojim, Božjom milošću, svi možemo pridonijeti tome da naš svijet promijenimo nabolje“, rekao je papa Franjo predvodeći u nedjelju 8. prosinca misno slavlje u bazilici sv. Petra u Vatikanu u zajedništvu s novim kardinalima. U homiliji je Papa govorio o tri vida života Bezgrješne Djevice Marije koji ju čine bliskom i poznatom svakom čovjeku: kćeri, zaručnice i majke.

„Prije svega gledajmo na Bezgrješnu kao kćer. Sveti tekstovi ne govore o njezinu djetinjstvu. Evanđelje nam ju, naime, predstavlja, u trenutku kad stupa na pozornicu povijesti, kao mladu djevojku bogate vjere, poniznu i jednostavnu. Ona je „djevica“ (usp. Lk 1, 27), u čijem se pogledu zrcali Očeva ljubav i u čijem su čistom Srcu velikodušnost i zahvalnost boje i miris svetosti. Ovdje nam se Gospa pokazuje lijepom poput cvijeta koji je neprimijećeno izrastao i konačno spreman procvjetati u sebedarju. Jer Marijin je život neprekidno darivanje sebe“, istaknuo je Papa.

To nas, dodao je Sveti Otac, dovodi do druge dimenzije njezine ljepote: ljepote zaručnice, to jest one koju je Bog izabrao kao družicu za svoj plan spasenja. „Ona odgovara s 'da' govoreći: 'Evo službenice Gospodnje' (Lk 1, 38). 'Službenica' ne u smislu 'sluškinje' i 'ponižene', nego u smislu osobe 'od povjerenja', osobe koja je 'cijenjena', kojoj Gospodin povjerava najdraža blaga i najvažnije misije. Njezina ljepota, dakle, poput ljepote dijamanta s puno ploha, otkriva novo lice: lice vjernosti, odanosti i brige koje karakteriziraju uzajamnu ljubav supružnika“, naglasio je papa Franjo.

Govoreći o trećoj dimenziji Marijine ljepote - ljepoti majke, Papa je primijetio da je to najčešći način na koji je predstavljena - s Djetešcem Isusom u naručju ili u jaslicama, prignutu nad Sinom Božjim koji leži u jaslama (usp. Lk 2, 7). „Uvijek prisutna uz svoga Sina u svim okolnostima života: bliska u brizi i skrivena u poniznosti; kao u Kani, gdje se zauzima za mladence, ili u Kafarnaumu, gdje ju se hvali zbog slušanja Božje riječi ili, konačno, podno križa, gdje nam je sâm Isus daje za majku. Ovdje je Bezgrješna predivna u svojoj plodnosti odnosno u svojoj sposobnosti da umire da bi dala život, u tome što zaboravlja samu sebe kako bi se brinula o onima koji se, maleni i bespomoćni, privijaju uz nju“, rekao je Papa te dodao da je sve to u čistom Srcu Marijinu, koje je čisto od grijeha, poučljivo djelovanju Duha Svetoga, spremno predati se Bogu iz ljubavi čitavim svojim umom i voljom.

Rizik bi, međutim, bio misliti da je ta ljepota daleka, previsoka, nedostižna, rekao je Papa. „Nije tako. I mi ju, naime, primamo kao dar, u krštenju, kada bivamo oslobođeni od grijeha i postajemo djeca Božja. Zajedno s njom nam je povjeren poziv da ju, poput Djevice, njegujemo sa sinovskom, bračnom i majčinskom ljubavlju, zahvalni u primanju i velikodušni u davanju, muškarci i žene zahvalnosti i pristanka, izrečenih riječima, ali prije svega životom; spremni dati mjesta Gospodinu u našim planovima i s majčinskom nježnošću prihvaćati svu braću i sestre koje susrećemo na našem putu. Bezgrješna, dakle, nije mit, neko apstraktno učenje ili nemogući ideal: to je ponuda lijepog i konkretnog projekta, potpuno ostvareni uzor naše ljudskosti, kojim, Božjom milošću, svi možemo pridonijeti tome da naš svijet promijenimo nabolje“, poručio je Sveti Otac.

Nažalost, nastavio je Papa, oko nas vidimo kako težnja prisutna u prvom grijehu, želji biti „kao Bog“ (usp. Post 3, 1-6), nastavlja ranjavati čovječanstvo i kako ta umišljenost samodostatnosti ne stvara ni ljubav ni sreću. „Oni koji veličaju odbacivanje svake čvrste i trajne veze kao neko postignuće, ne daju slobodu. Oni koji uskraćuju poštovanje očevima i majkama, oni koji ne žele djecu, oni koji druge smatraju predmetom ili smetnjom, oni koji solidarnost smatraju osiromašenjem, ne šire ni radost ni budućnost. Čemu služi novac u banci, udobnost stanova, lažni 'kontakti' virtualnog svijeta, ako srca ostaju hladna, prazna, zatvorena? Koja je svrha visokih razina financijskog rasta privilegiranih zemalja ako istodobno pola svijeta umire od gladi i rata, a ostali stoje sa strane i ravnodušno gledaju? Kakvu svrhu ima proputovati čitav planet, ako se pritom svaki susret svede na emociju trenutka, na fotografiju koje se više nitko neće sjećati već nakon nekoliko dana ili nekoliko mjeseci“, upitao je Papa.

„Braćo i sestre, danas gledamo u Mariju Bezgrješnu i molimo ju da nas njezino Srce puno ljubavi osvoji, da nas obrati i učini zajednicom u kojoj su sinovstvo, zaručništvo i majčinstvo pravilo i kriterij života: u kojoj se obitelji spajaju, supružnici dijele sve, očevi i majke prisutni su tijelom i srcem uz svoju djecu“, rekao je, među ostalim, Papa te podsjetio da misu slavi s novim kardinalima. „To su braća koju sam zamolio da mi pomažu u pastoralnoj službi opće Crkve. Dolaze iz mnogih krajeva svijeta, nositelji jedne Mudrosti s mnogo lica, kako bi pridonosili rastu i širenju Božjeg Kraljevstva. Povjerimo ih na poseban način zagovoru Spasiteljeve Majke“, istaknuo je Sveti Otac.

Podsjetimo, Papa će, kao i svake godine na svetkovinu Bezgrješnog začeća Blažene Djevice Marije, u popodnevnim satima moliti pred kipom Bezgrješnog začeća Blažene Djevice Marije u blizini Španjolskog trga u Rimu.

(Vatican News - hk)