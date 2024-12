Papa Franjo je 7. prosinca u bazilici svetoga Petra predsjedao konzistoriju tijekom kojega je u Kardinalski zbor uvrstio 21 novog kardinala. Potaknuo ih je da ne dopuste da ih zaslijepi privlačnost prestiža, zavodljivost moći i izgleda, nego da oslanjaju svoj život na istinitom i jedinom stožeru koji je Isus. Njihovu službu, napomenuo je Papa, treba uvijek biti poticati pustolovina puta, radost susreta s drugima, briga o najkrhkijima

Tijekom desetoga konzistorija u pontifikatu, papa Franjo je danas poslijepodne u bazilici svetoga Petra, u prisutnosti 5500 vjernika, u Kardinalski zbor uvrstio 21 novog kardinala. Od samoga se početka obreda ponavljala riječ 'jedinstvo'. Nalazimo ju u Papinoj homiliji kao i u uvodnim riječima koje je izrekao najstariji kardinal, bivši apostolski nuncij 99-godišnji Angelo Acerbi, koji je podsjetio na potrebu zajedničkoga hoda, izraženu tijekom nedavne sinode.

Nemojte dopustiti da vas zaslijepi privlačnost prestiža

Sveti je Otac u homiliji komentirao odlomak iz 10. poglavlja Evanđelja po Marku, odnosno stav učenika koji nisu imuni na neuspjeh, krhkost, dezorijentiranost, nevjeru, nesporazume. Naime, dok Isus kroči uzbrdo napornim putem koji će ga odvesti na Kalvariju – napomenuo je Papa – oni misle na ravni put Mesije pobjednika. Ne trebamo se zbog toga sablazniti, nego ponizno postati svjesni toga – rekao je te objasnio:

To se može dogoditi i nama: da se naše srce izgubi, dopustivši da ga zaslijepi privlačnost prestiža, zavodljivost moći, previše ljudski entuzijazam za našeg Gospodina. Zato je važno pogledati u sebe, postaviti se ponizno pred Boga i pošteno pred samim sobom i zapitati se: kamo ide moje srce? U kojem se smjeru kreće? Možda idem krivim putem?

Vratiti se srcu

To je "povratak srcu" koji preporučuje sveti Augustin, kojega je Papa citirao. To je povratak onomu što je bitno, duboko, istinski potrebno. Jer često se događa da se planovi pobrkaju, smatrajući bitnim ono što to nije. Oslonac, gravitacijsko središte kojemu valja povjeriti život mora biti Krist – napomenuo je Papa te dodao:

Danas, posebno vama, draga braćo koja primate kardinalat, želim reći: budite pozorni da slijedite Isusov put. Što to znači? Ići Isusovim putem prije svega znači vratiti se Njemu i ponovno Ga staviti u središte svega. U duhovnom životu, kao i u pastoralnom životu, katkada postoji opasnost da se usredotočimo na okolne stvari, zaboravljajući bitno.

Hodati ulicama, u susret drugima

Ići Isusovim putem znači također njegovati zanos za susretom. Isus je došao liječiti čovječje rane, olakšavati teret njegova srca, uklanjati gromade grijeha i slamati okove ropstva. Kardinalat – istaknuo je rimski biskup – nije izolacija, nego stalna uronjenost u život ljudi, u njihove napore i rane, u njihova razočaranja. Don Primo Mazzolari, kojeg je Papa spomenuo nazivajući ga "velikanom talijanskoga klera", govorio je o potrebi hodanja ulicama, slobodnog djelovanja. To je i danas potrebno – istaknuo je Papa te napomenuo:

Pustolovina puta, radost susreta s drugima, briga o najslabijima: to treba animirati vašu službu kardinala.

Tražiti jedinstvo, a ne prva mjesta

U skupini učenika crv natjecanja uništava jedinstvo – napomenuo je potom papa Franjo. Kardinali su pozvani da ne padnu u to iskušenje, nego da ruše zidove neprijateljstva, potaknuti žarom u potrazi za jedinstvom, tako dragim svetomu Pavlu VI. To je duh koji čini razliku u svijetu obilježenom "nagrizajućom konkurencijom", u društvu kojim dominira opsjednutost izgledom i potraga za prvim mjestima.

Stoga, polažući svoj pogled na vas koji dolazite iz različitih povijesti i kultura i predstavljate katolištvo Crkve, Gospodin vas poziva da budete svjedoci bratstva, umjetnici zajedništva i graditelji jedinstva. To je vaša misija.

(Vatican News - ap; aa)