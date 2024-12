Papa: Evanđelje neka dopre do sviju; ogovaranje je suprotno navještaju evanđelja

Papa Franjo je danas primio u audijenciju sestre karmelićanke Glasnice Duha Svetoga, povodom 40. obljetnice njihova utemeljenja, proslavljene u srpnju istodobno s četvrtim generalnim kapitulom. Papa se usredotočio na poslanje svih kršćana, na evangelizaciju, u kojoj se redovnice, utemeljene u Brazilu, a potom stigle i u Europu, zauzimaju kroz pastoralne aktivnosti u župama i medijima

Služba evangelizacije i širenja Riječi Božje mora doprijeti do sviju, a za to je potrebno svakodnevno zauzimanje – istaknuo je papa Franjo obraćajući se sestrama karmelićankama Glasnicama Duha Svetoga koje je danas, 6. prosinca, primio u audijenciju u Apostolskoj palači, povodom 40. obljetnice njihova utemeljenja koju su proslavile u srpnju, istodobno s četvrtim generalnim kapitulom.

Riječ Božja mora doprijeti do svakoga. Nemojte to zaboraviti: do svakoga.

Evangelizacija, kontemplacija, apostolat

Ta mlada redovnička ustanova, povezana s redom bosih karmelićana i ukorijenjena u kontemplativnoj tradiciji terezijanskoga Karmela, ustanovljena je u Brazilu, ali se proširila i u Europi, a u Italiji ima šest zajednica. Njezina je posebna karizma evangelizacija, sjedinjena s kontemplacijom i apostolskim djelovanjem. Upravo se na te aspekte osvrnuo Papa, podsjećajući na odlomak iz Evanđelja koji prikazuje Isusa u sinagogi u Nazaretu i koji je nadahnuo utemeljenje karmelićankā glasnicā Duha Svetoga: „Duh Gospodnji na meni je [...] i posla me […]proglasiti godinu milosti Gospodnje”.

Naviještati evanđelje cijelom svijetu poslanje je svih kršćana. To su riječi svetoga Pavla koje bi trebale odjeknuti u srcu svakog krštenika: „Jao meni ako ne naviještam Evanđelje!“.

Papa Franjo je potom upozorio na ogovaranje, koje je suprotno naviještanju evanđelja, jer je ogovaranje uvijek osuda drugoga, te potaknuo na pomoć onima koji padnu u ogovaranje da se iz njega izvuku što je prije moguće.

Evangelizacija i molitva

Što se tiče misionarskog poticaja redovnica na evangelizaciju, papa Franjo je istaknuo kako je on na raznim područjima usko povezan s kontemplacijom i životom molitve koji slijedi vrlo staru i lijepu karmelićansku tradiciju. Na kraju je zazvao na redovnice Božji blagoslov i molio zagovor Gospe od Aparecide da prati hod te redovničke ustanove.

Karmelićanke Glasnice Duha Svetoga

Sestre karmelićanke Glasnice Duha Svetoga ustanovila je 30. srpnja 1984. sestra Maria Josè do Espirito Santo. U središtu je njihove duhovnosti molitva življena osobno i u zajednici, a zauzimaju se u evangelizaciji u različitim pastoralnim aktivnostima u župama, molitvenim skupinama, posjetima obiteljima, animaciji liturgije, duhovnim vježbama, pučkim misijama, ali i putem radija, televizije, društvenih mreža, glazbe i knjigā. Njihova karizma proizlazi iz hitnosti i potrebe da evangeliziraju osobe koje žive daleko od Boga, uronjene u svoje probleme, patnju, tjeskobu i depresiju, tražeći izvanjske duhovne oblike kao odgovore na svoje želje i vapaje.

