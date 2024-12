Papa: Božić nije samo obiteljsko slavlje, valja pomoći onima koji su u potrebi

Papa Franjo se 20. prosinca susreo s djecom i mladima talijanske Katoličke akcije i te ih potaknuo da svetkovinu Isusova rođenja dožive kao radosnu vijest koja svake godine donosi novost duši i srcu: nemojte izgubiti sposobnost divljenja i budite solidarni s brojnim mladima koji pate zbog gladi, rata, bolesti, a osobito s mladim Ukrajincima

Svetome Ocu danas su Božić čestitali mladi iz Katoličke akcije. Govoreći im o temi njihove ovogodišnje formacije “Izvezi na pučinu”, Papa je istaknuo da to podsjeća na prve Isusove učenike – koji su bili ribari, a Isus ih je učinio „ribarima ljudi” – te potaknuo na promišljanje o dvije slike, o ribarenju i divljenju.

Potom je Papa mlade upitao znači li “biti ribari ljudi” možda “hvatati” ljude, koristeći modernije mreže? “To sigurno nije ono što Gospodin želi, jer Bog ne želi nikoga zarobiti, s obzirom da poštuje našu slobodu. Naprotiv, On svima nudi svoju ljubav i spasenje, ne očekujući ništa zauzvrat i bez isključivanja. Isus oblikuje “ribare ljudi” zarazivši ih radošću i čudesima svoje Ljubavi”, naglasio je Sveti Otac.

Spominjući pak drugu točku, divljenje, Papa je napomenuo da ima ljudi koji su, nažalost, izgubili sposobnost divljenja. “Božić je u tom smislu uistinu poseban trenutak: ulice su pune svjetla, razmjenjuju se darovi, liturgija je obogaćena pjesmama i divnim zvucima. Razmislimo o jaslicama: koliko je samo tu udivljenja! Pastiri, kraljevi i ostali likovi okružuju špilju zadivljenih lica, uključujući životinje i sav krajolik. Ali ni u jednima ne nedostaju Isus, Gospa i Josip: tu ljubav koju nam je Bog darovao, Gospa i sveti Josip čine da raste”, istaknuo je Papa i pozvao na oprez. Kako je rekao, “sav naš život je izniman dar: svatko je od nas jedinstven i svaki je dan poseban. Jer, kako je volio govoriti blaženi Carlo Acutis, 'moramo biti originali, a ne kopije'.”

“Naučimo se zato diviti. Molim vas, nemojte izgubiti sposobnost čuđenja i divljenja. Hajdemo učiti nikad ništa ne uzimati zdravo za gotovo, a prije svega ljubav: onu Božju i onu ljudi koje susrećemo. Svojim čuđenjem i divljenjem zarazimo sve i svakoga: od kuće do kuće, od župe do župe, od grada do grada, od naroda do naroda i tako širimo sreću, povjerenje i utjehu. Božić je dobra vijest i blagdan koji je u temelju naše vjere”, potaknuo je mlade Sveti Otac.

Na kraju je mlade, primajući darove koje su prikupili za najpotrebnije, pozvao da nikad ne zaborave siromahe, da ih pogledaju u oči i dotaknu im ruke kada daju prilog. “Budite im blizu, bliskošću koju daje samo ljubav. I Marija i Isus bili su u potrebi. Nemojte zaboraviti djecu koja su u potrebi, potražite ih! I dajte im svoju ljubav, svoje društvo i pomozite im. Potičem vas da uvijek budete blizu, po molitvi i iskazanom milosrđu, onima koji pate, brojnoj djeci poput vas koja pate zbog gladi, rata i bolesti. Dragi naši, blagoslivljam vas, a s vama svu djecu i mlade Katoličke akcije. I molim vas, ne zaboravite moliti za mene. Bog vas blagoslovio!”, zaključio je Sveti Otac.

(Vatican News - hjb)