Sa središnje lože vatikanske bazilike papa Franjo je uputio tradicionalnu božićnu poruku Urbi e torbi - Gradu i svijetu potičući na hrabrost kako bi utihnulo oružje i kako bi se prevladale podjele. Molio je za prestanak sukobā i krizā u Ukrajini, na Bliskom istoku, u Africi, Mjanmaru, Cipru i u više zemalja na američkom kontinentu. U jubilejskoj godini potiče da se ne bojimo, jer Božje milosrđe “razgoni mržnju”. Donosimo u cijelosti Papinu poruku Urbi e torbi – Gradu i svijetu

Papa Franjo

Svetkovina Rođenja Gospodnjega 2024. godine

Drage sestre i draga braćo, sretan Božić!

Večeras se obnovilo otajstvo koje nas ne prestaje oduševljavati i u srcu izazivati ganuće: Djevica Marija rodila je Isusa, Sina Božjega, povila ga u pelene i položila u jasle. Tako su ga pronašli betlehemski pastiri, puni radosti, dok su anđeli pjevali: „Slava Bogu i mir ljudima“ (usp. Lk 2, 6-14). Mir ljudima.

Dà, ovaj događaj, koji se zbio prije više od dvije tisuće godina, obnavlja se djelovanjem Duha Svetoga, istog Duha Ljubavi i Života koji je oplodio Marijino krilo i sazdao Isusa od njezina ljudskog tijela. I tako danas, u nevoljama ovog našeg vremena, ponovno se i zbiljski utjelovljuje vječna Riječ spasenja, koja govori svakom muškarcu i svakoj ženi, koja govori čitavomu svijetu – to je poruka: „Ljubim te, opraštam ti, vrati se k meni, vrata moga srca su otvorena za tebe!“

Sestre, braćo, vrata Božjeg srca uvijek su otvorena, vratimo se Njemu! Vratimo se srcu koje nas ljubi i oprašta nam! Dopustimo da nam On oprosti, dopustimo sebi pomiriti se s Njime! Bog uvijek oprašta! Bog sve oprašta. Dopustimo da nam On oprosti.

To znače Sveta vrata Jubileja, koja sam jučer navečer otvorio ovdje u Svetom Petru: ona predstavljaju Isusa, Vrata spasenja otvorena za sve. Isus je Vrata; Vrata koja je milosrdni Otac otvorio usred svijeta, usred povijesti, da se svi možemo vratiti Njemu. Svi smo poput izgubljenih ovaca i trebamo jednog Pastira i jedna Vrata za povratak u Očevu kuću. Isus je Pastir, Isus su ta Vrata.

Braćo, sestre, ne bojte se! Vrata su otvorena, Vrata su širom otvorena! Nije potrebno kucati na Vrata. Otvorena su. Dođite! Dopustimo si pomiriti se s Bogom i tada ćemo se pomiriti sa samima sobom i moći ćemo se pomiriti jedni s drugima, pa i s našim neprijateljima. Božje milosrđe može sve, razvezuje svaki čvor, ruši svaki zid podjele, Božje milosrđe raspršuje mržnju i duh osvete. Dođite! Isus je Vrata mira.

Često se zaustavljamo tek na pragu; nemamo hrabrosti prijeći taj prag, jer nas to stavlja pred jedan izazov. Ulazak kroz Vrata zahtijeva žrtvu koja se sastoji u tome da učinimo jedan korak – malu žrtvu; poduzeti korak za nešto tako veliko - zahtijeva da ostavimo iza sebe sporove i podjele, kako bi se prepustili raširenim rukama Djeteta koje je Knez mira. Na ovaj Božić, na početku Jubilarne godine, pozivam svaku osobu, svaki narod i državu da imaju hrabrosti proći kroz Vrata, postati hodočasnici nade, učiniti da oružje utihne i nadvladati podjele!

Neka utihne oružje u napaćenoj Ukrajini! Neka se tamo smogne hrabrosti otvoriti vrata pregovorima i gestama dijaloga i susreta, kako bi se došlo do pravednog i trajnog mira.

Neka utihne oružje na Bliskom istoku! Pogleda uprta u betlehemsku kolijevku, u mislima sam s kršćanskim zajednicama Palestini i u Izraelu, posebno s dragom zajednicom u Gazi, gdje je humanitarna situacija jako teška. Neka dođe do prekida vatre, neka se oslobode taoci i neka se pomogne stanovništvu iscrpljenom glađu i ratom. Izražavam također svoju blizinu kršćanskoj zajednici u Libanonu, posebno na jugu, kao i kršćanskoj zajednici u Siriji, u ovom tako osjetljivom trenutku. Neka se otvore vrata dijaloga i mira u cijeloj toj regiji, razdiranoj sukobom. Želim također spomenuti libijski narod i ohrabriti ga da traži rješenja koja će omogućiti nacionalno pomirenje.

Neka Spasiteljevo rođenje donese vrijeme nade obiteljima tisuća djece koja umiru od epidemije ospica u Demokratskoj Republici Kongo, kao i stanovništvu na istoku te zemlje i stanovništvu u Burkini Faso, Maliju, Nigeru i Mozambiku. Humanitarna kriza koja ih pogađa u prvom je redu uzrokovana oružanim sukobima i pošašću terorizma, a pogoršana je razornim učincima klimatskih promjena, koje uzrokuju gubitak ljudskih života i dovode do raseljavanja milijuna ljudi. U mislima mi je također stanovništvo zemalja Roga Afrike za koje molim darove mira, sloge i bratstva. Neka Sin Svevišnjega podrži predano zalaganje međunarodne zajednice oko poticanja pristupa humanitarnoj pomoći za civilno stanovništvo Sudana i otpočinjanja novih pregovora s ciljem prekida vatre.

Neka navještaj Božića donese utjehu stanovnicima Mjanmara, koji zbog neprekidnih oružanih sukoba podnose ozbiljne patnje i prisiljeni su napuštati svoje domove.

Neka Dijete Isus nadahne političke vlasti i sve ljude dobre volje na američkom kontinentu, kako bi se što prije pronašla učinkovita rješenja u istini i pravdi, kako bi se promicao društveni sklad, osobito mislim na Haiti, u Venezueli, Kolumbiji i Nikaragvi, te kako bi se, osobito u ovoj Jubilarnoj godini, poradilo na izgradnji općeg dobra i ponovnom otkrivanju dostojanstva svake osobe, nadilazeći političke podjele.

Neka Jubilej bude prigoda da se sruše svi zidovi razdvajanja: oni ideološki, koji tako često obilježavaju politički život, i oni fizički, poput podjele koja već pedeset godina pogađa otok Cipar i koja razdire njegovo ljudsko i društveno tkivo. Nadam se da će se uspjeti doći do zajedničkog rješenja, koje će okončati podjelu uz puno poštivanje prava i dostojanstva svih ciparskih zajednica.

Isus, vječna Riječ Božja koja je postala čovjekom, predstavlja širom otvorena Vrata kroz koja smo pozvani proći kako bismo ponovno otkrili smisao našeg postojanja i svetost svakog života – svaki je život svet -, te povratili temeljne vrijednosti ljudske obitelji. On nas čeka na pragu. Čeka svakoga od nas, posebno najslabije: čeka djecu, svu djecu koja trpe zbog rata i gladi; čeka starije osobe, često prisiljene živjeti u uvjetima samoće i napuštenosti; čeka one koji su izgubili svoje domove ili bježe iz svoje zemlje, u pokušaju da pronađu sigurno utočište; čeka one koji su ostali bez posla ili ne uspijevaju pronaći posao; čeka zatvorenike koji, unatoč svemu, ostaju djeca Božja, uvijek djeca Božja; čeka one koji su progonjeni zbog svoje vjere. Ima ih mnogo.

Na ovaj dan slavlja, neka ne izostane naša zahvalnost onima koji se tiho i predano trude oko dobra: mislim na roditelje, odgojitelje i učitelje, koji imaju veliku odgovornost odgajanja budućih naraštaja; mislim na zdravstvene djelatnike, pripadnike redarstvenih snaga, one koji se bave karitativnim djelovanjem, posebno na misionare rasute diljem svijeta, koji donose svjetlo i utjehu mnogim ljudima u poteškoćama. Svima njima želimo reći: hvala!

Braćo i sestre, neka Jubilej bude prilika za oprost dugova, osobito onih koji opterećuju najsiromašnije zemlje. Svi su pozvani opraštati primljene uvrede, jer Sin Božji, rođen u hladnoći i tami noći, oprašta sve naše dugove. On je došao izliječiti nas i oprostiti nam. Pođimo mu ususret kao hodočasnici nade! Otvorimo mu vrata svoga srca, Otvorimo mu vrata svoga srca, kao što je on nama otvorio vrata svoga Srca.

Svima želim sretan Božić.

Pogledajte cijeli video poruke pape Franje Urbi et Orbi - Gradu i svijetu

