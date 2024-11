Povodom 70. obljetnice proglašenja svetoga Kristofora njihovim zaštitnikom, papa Franjo je podsjetio na izvanredno djelo očuvanja mira Korpusa Talijanske vojske za transport i logistiku te služenje stanovništvu u različitim trenutcima izvanrednih situacija: potresa, poplava, ali i pandemije bolesti Covid-19. Stoga ih je potaknuo da se nastave zauzimati za domovinu djelujući u stilu koji dostojanstvo svake ljudske osobe stavlja na prvo mjesto, odnosno u stilu Krista koji je došao služiti, a ne bi

Primajući danas, 7. studenog u audijenciju pripadnike Korpusa Talijanske vojske za transport i logistiku, povodom 70. obljetnice proglašenja sv. Kristofora njihovom zaštitnikom, papa Franjo ih je upozorio da imati sveca zaštitnika i ponositi se njime znači posvetiti se služenju domovini, djelovati na način koji dostojanstvo svake ljudske osobe stavlja na prvo mjesto, na sliku Stvoritelja.

"Što više nečija struka uključuje mogućnost spašavanja ili gubitka života, pružanja podrške, pomoći i zaštite, to više treba održavati visoki etički kodeks i nadahnuće koje crpi odozgo", podsjetio ih je Sveti Otac i potaknuo da nastave djelovati stilom koji se ističe zaštitom najslabijih i onih koji se nađu u opasnosti, bilo zbog ratova, prirodnih katastrofa ili pandemija. Dodao je da "častiti svoga zaštitnika znači priznati stručnost i samopožrtvovnost svakog pojedinca, ali u svijesti da je više od svega potrebno od Neba izmoliti dodatnu milost, neophodnu za najbolje izvršavanje poslanja."

Papa pozdravlja pojedinačno pripadnike Talijanske vojske

Papa je pripadnicima spomenutog Korpusa čestitao na činjenici da su svjesni vrijednosti i delikatnosti svojih zadataka, koji ne bi bili izvanredni sami po sebi, ali odjednom to mogu postati: "Vi to dobro znate: to se vidi kad vas pozovu na intervencije u operacijama za očuvanje mira, otklanjanje posljedica prirodnih katastrofa, obavljanje poslova Civilne zaštite i bitnih logističkih djelatnosti."

"Točno, dobro koordinirano i stalno provođenje svih tih djelatnosti ima precizan naziv: služenje. To uključuje stavljanje sebe na raspolaganje za opće dobro, ne štedeći energiju i trud i ne uzmičući pred opasnostima izvršavanja zadataka, koji često rezultiraju spašavanjem ljudskih života – iako mogu uključivati rizik za vlastitu sigurnost", naglasio je Sveti Otac.

Pozdravi na kraju audijencije

"Kristofor znači 'onaj koji nosi Krista'. Kad se vi zauzimate svakodnevno, ne štedeći se, za djelovanje vaših odjela, kada idete u pomoć stanovništvu pogođenom prirodnim katastrofama ili oružanim sukobima, vi – ponekad i ne znajući – u određenom smislu nosite stil Krista koji je došao služiti, a ne biti služen", istaknuo je papa Franjo.

Na kraju je izrekao molitvu koju često i sam moli: "Svemogući vječni Bože, zaštiti i blagoslovi službu koju pružamo svojoj braći i daj nam sposobnost korištenja naših sredstava da bismo pomagali i spašavali potrebite". Neka vas štiti i prati Marija, Majka Božja te vas učini umjetnicima mira", zaključio je Sveti Otac.

(Vatican News - hjb)