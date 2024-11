Papa Franjo: 'Ne' tužnim redovnicima; prije nego što se žalite mislite na ljude u potrebi

Primivši skupinu španjolskih hodočasnika koji su stigli u Rim povodom proslave 450. obljetnice samostana sestara augustinki u Talavera de la Reina u Španjolskoj Papa je ponovno istaknuo svoju blizinu Valenciji. Potaknuo ih je da ne izgube dobro raspoloženje i da uvijek imaju na srcu potrebe drugih: "Kad se netko ide žaliti jer ima mnogo posla, neka misli na one koji ga nemaju. Kad je netko u samostanu za kišnih dana i snijega, neka misli na to da ima ljudi koji spavaju na otvorenom

Srdačan je pozdrav papa Franjo uputio hodočasnicima koji su povezani sa samostanom sestara augustinki u Talavera de la Reina u Španjolskoj, popraćen još jednom molitvom za stanovništvo Valencije pogođeno poplavom Dana i preporukom da nikada ne izgube dobro raspoloženje. i da uvijek imaju na srcu potrebe drugih, misleći na to da ima ljudi kojima nedostaju i najosnovnije potrepštine.

Znate li da ima ljudi koji nemaju posla? Kad se netko počne žaliti zato što ima puno posla, neka misli na one koji ga nemaju. Ima ljudi koji ne mogu platiti stanarinu i koji su deložirani, a kad netko uđe u samostan, u župnu kuću, neka misli na to kako sve to ima besplatno. Kad netko boravi u svojoj župnoj kući, u svom samostanu i dobro je zaštićen za snježnih i kišnih dana, neka se sjeti da ima ljudi koji spavaju na otvorenom, ispod svega.

Služenje i apostolat rađaju se iz susreta s Bogom

Papa je redovnice i hodočasnike primio danas, 7. studenog, u Apostolskoj palači. Skupina vjernika stigla je u Rim povodom 450. obljetnice ustanovljenja te redovničke zajednice, koja je od svog osnutka ujedinila kontemplativni život sa službom kršćanskoga odgoja. Upravo su zbog toga mnogi još od školskih dana došli u kontakt s redovnicama – primijetio je Papa te istaknuo koliko je važno da je kršćanima Bog uporište.

U ovoj godini posvećenoj molitvi, čini mi se značajnim primjerom kako naše služenje i naš apostolat, daleko od toga da nas sprječavaju u susretu s Gospodinom, moraju proizići od Njega.

Učiteljice u umijeću molitve

Papa Franjo je potom zamolio da njegov blagoslov ponesu časnim sestrama augustinkama s molbom da uvijek budu uzori unutarnjeg života, učiteljice u umijeću molitve i to kako bi se iz škole, među svim spoznajama koje se mogu prenijeti djeci, istaknula sposobnost za razgovor s Bogom, za slušanje, da ga osjećaju prisutnim u svim trenucima života te da s poslušnošću prihvaćaju njegova nadahnuća.

Blizina sa Španjolskom

Podsjećajući na podrijetlo skupine iz Španjolske, Papa je spomenuo dramu koja je pogodila pokrajinu Valenciju s poplavom Dana u kojoj je život izgubilo gotovo 220 osoba, a brojne su nestale. Dolazite iz Španjolske. Ovih sam dana posebno blizu Španjolske zbog tragedije u Valenciji – rekao je Papa te se prisjetio kipa Virgen de los Desamparados, zaštitnice Valencije, postavljene jučer tijekom opće audijencije na Trgu svetoga Petra, pred kojom se nekoliko trenutaka sabrao u molitvi. Tamo jako pate, jako – istaknuo je Papa te potaknuo prisutne da uvijek budu pozorni na potrebite, bez jadanja i zahvalni za ono što posjeduju.

Nemojte nikada izgubiti smisao za humor

Rimski je biskup hodočasnike potaknuo također da ne izgube radost, da ne izgube smisao za humor, jer kada kršćanin, još više redovnica ili redovnik, izgubi smisao za humor, postaje kiseo te je tako tužno vidjeti svećenika, redovnika, časnu sestru, kisele. Imajte uvijek osmijeh na licu i dobro raspoloženje – kazao je te ih u tom smislu potaknuo da svaki dan izmole vrlo lijepu molitvu svetog Thomasa Morea za smisao za humor, koji održava svježima u služenju Bogu:

Svetost je uvijek radosna, od izraza dobroga raspoloženja svetoga Filippa Nerija do izraza opreznijega dobrog raspoloženja, a to je osmijeh. Imajte osmijeh koji se ne pretvara, onaj koji dolazi iz srca koje je uvijek puno.

Molitva svetog Thomasa Morea

Sveti je Otac potom u pročitao cijelu molitvu svetog Thomasa Morea napominjući kako bi želio da ju nauče recitirati svaki dan.

Daruj mi dobru probavu, Gospodine, pa i nešto za probavu.

Daruj mi tjelesno zdravlje, zajedno s potrebnim smislom da ga što bolje sačuvam.

Daruj mi svetu dušu, Gospodine, koja čuva kao blago ono što je dobro i čisto, kako se ne bi prestrašila grijeha, nego u Tvojoj prisutnosti našla put da sve stvari stavi na svoje mjesto.

Daruj mi dušu koja ne poznaje dosadu… mrmljanje, uzdisanje i jadanje, i ne dopusti da se previše brinem za ono što se tako naširoko razmeće, a zove se 'ja'.

Gospodine, daruj mi smisao za humor.

Daj mi milost da razumijem šalu, kako bih u životu upoznao malo radosti i podijelio ju s drugima.

Amen.

