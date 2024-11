Papa u pismu nunciju u Ukrajini: Posljednja riječ o ovoj tragediji bit će Božja

Papa Franjo je poslao pismo nunciju u Ukrajini nadbiskupu Kulbokasu povodom tisuću dana od izbijanja sukoba u toj zemlji, zahvaljujući mu što je ostao uz stanovništvo tijekom dugog razdoblja patnje. Papa moli Boga da obrati srca i učini ih spremnima krenuti putovima dijaloga, pomirenja i sloge i želi da riječ 'mir' odjekuje u obiteljima, domovima i na ulicama. Bog će, ističe Papa, tražiti objašnjenje za sve prolivene suze

Zagrljaj svim Ukrajincima, gdje god bili. Molitva i šutnja, poput one kojom se svakog jutra u 9 sati stanovnici Kijiva i drugih gradova spominju žrtava sukoba i zarobljenika koji su u jadnim uvjetima. Apel onima koji imaju odgovorne uloge da budu u stanju potaknuti putove dijaloga, pomirenja i sloge. Osim toga, i sigurnost da Bog ostaje uvijek uz nas čak i kad se ljudski napori čine uzaludni, a djela nedostatna. Izrazio je to papa Franjo u kratkom, ali srdačnom pismu upućenom nadbiskupu Visvaldasu Kulbokasu, apostolskom nunciju u Ukrajini, povodom tužnoga obilježavanja tisuću dana od početka velike ruske vojne agresije. Strahovita je to tragedija – napominje Papa – o kojoj će posljednja riječ biti Božja.

Neka se srca obrate

Riječi koje Papa upućuje svom predstavniku u toj – kako je napisao – napaćenoj i voljenoj zemlji, nisu "jednostavne riječi" pune solidarnosti. Naprotiv – napisao je papa Franjo – one su žarka molitva Bogu, jedinom izvoru života, nade i mudrosti, da obrati srca i učini ih sposobnima krenuti putovima dijaloga, pomirenja i sloge.

Neka posvuda odjekuje riječ "MIR"

Papa se upravlja svoj pogled na sve Ukrajince i kaže da je svjestan kako nijedna ljudska riječ ne može zaštititi njihove živote od svakodnevnih bombardiranja, niti utješiti one koji žale za mrtvima, niti liječiti ranjene, niti vratiti djecu u domovinu, niti osloboditi zarobljenike, niti ublažiti teške posljedice zime, ni vratiti pravednost i mir. Međutim, to ne uklanja nadu da će riječ „MIR“ – napisana velikim slovima kako bi se istaknula snaga te želje – koju je, nažalost, današnji svijet zaboravio, ponovno odzvanjati u obiteljima, domovima i na trgovima drage Ukrajine. Nažalost, barem za sada, to nije tako – primjećuje Papa.

Sjedinjen u molitvi s Ukrajincima

Potom jamči da svoju molitvu pridružuje molitvi Ukrajinaca koji se svakoga jutra u 9 sati, 'nacionalnom minutom šutnje' s bolom sjećaju brojnih žrtava sukoba, djece i odraslih, civila i vojnika, kao i zarobljenika koji se često nalaze u jadnim uvjetima. Pridružujem im se kako bi vapaj koji se uzdiže prema nebu, odakle nam dolazi pomoć, bio jači: “Pomoć je moja od Gospodina koji stvori nebo i zemlju” (Ps 121) – istaknuo je Papa.

Suze za koje će Bog tražiti objašnjenje

Pismo završava molitvom Bogu da, dok skuplja sve prolivene suze za koje će tražiti objašnjenje, utješi srca i ojača nadu u svoju prisutnost: Bog će izreći posljednju riječ o ovoj strašnoj tragediji – istaknuo je Sveti Otac te uputio blagoslov cijelom ukrajinskom narodu, počevši od biskupa i svećenika, s kojima si ti, dragi brate – piše papa Franjo nunciju Kulbokasu – ostao uz sinove i kćeri ovog naroda tijekom ovih tisuću dana patnje.

(Vatican News - sc; aa)