Papa Franjo prvi Papa na Korzici; najavljeno apostolsko putovanje 15. prosinca

Tiskovni je ured Svete Stolice danas najavio Papin jednodnevni posjet Korzici na kojoj se, u organizaciji biskupije Ajaccio, održava konferencija o temi "Pučka religioznost na Mediteranu", a na kojoj sudjeluju također talijanski, francuski i španjolski biskupi. Papa će predsjedati završnom sesijom, potom će se u katedrali susresti s klerom i slaviti misu. U zračnoj luci će se susresti s predsjednikom Macronom

Dva dana prije 88. rođendana, nešto više od tjedan dana prije božićnih slavlja i početka Jubileja, papa Franjo će godinu završiti putovanjem na Korziku koje će trajati gotovo dvanaest sati. On će biti prvi papa koji posjećuje taj otok, četvrti po veličini na Mediteranu, nakon Sicilije, Sardinije i Cipra, rodno mjesto Napoleona i mjesto prirodne ljepote koja obuhvaća šume, plaže i planine. Posjet – koji su ovih dana već najavljivali mediji francuskoga govornog područja i sâm biskup glavnoga grada Ajaccia, kardinal François-Xavier Bustillo – potvrdio je danas, 23. studenoga, ravnatelj Tiskovnoga ureda Svete Stolice Matteo Bruni.

Prihvaćajući poziv civilnih i crkvenih vlasti zemlje, papa Franjo će 15. prosinca otići na apostolsko putovanje u Ajaccio, povodom završetka kongresa "La religiosité populaire en Méditerranée".

Program putovanja

Papa Franjo će sudjelovati u završnoj sesiji konferencije, stoji u danas objavljenom programu. Točnije, Papa će iz zračne luke Rim-Fiumicino krenuti u 7 sati i 45 minuta te u 9 sati stići u međunarodnu zračnu luku Ajaccio, gdje će biti upriličen službeni doček. Potom će u 10 sati i 15 minuta biti u "Palais des Congrès et d'Exposition d'Ajaccio" na kongresu na kojemu će održati govor. Otprilike sat vremena poslije Papa će otići u katedralu svete Marije na nebo uznesene gdje će se susresti s biskupima, svećenicima, đakonima, posvećenim osobama i sjemeništarcima te s njima moliti Anđeosko pozdravljenje. I u toj se prigodi očekuje jedan Papin govor.

Poslijepodne u 15 sati i 30 minuta bit će slavljena misa na Place d'Austerlitz, u velikom parku nazvanom "U Casone" u znak sjećanja na staru zgradu, mjesto na koje je, prema predaji, Napoleon odlazio kao dijete. Upravo na trgu Place d'Austerlitz stoji veliki kip posvećen Bonaparteu. Nakon euharistijskoga slavlja, u 17 sati i 30 minuta uslijedit će Papin susret s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom u zračnoj luci Ajaccio. Nakon što završi ceremonija oproštaja, polazak prema Rimu planiran je u 18 sati i 15 minuta te u 19 sati i 5 minuta slijetanje u rimsku zračnu luku Fiumicino.

Kardinal Bustillo, biskup Ajaccia, pokraj plakata putovanja pape Franje na Korziku

Logo i moto

Biskup Ajaccia kardinal François-Xavier Bustillo održao je u četvrtak 21. studenog konferenciju za novinare na kojoj je, čekajući službenu potvrdu putovanja, pokazao logo putovanja pod nazivom "Papa Franjo na Korzici" s datumom 15. prosinca 2024.

Pozadina logotipa potpuno je zeleno-plava i predstavlja more, a u lijevom gornjem kutu plavim okomitim linijama stilizirana je Korzika. Najviša linija završava u obliku križa te tako simbolizira vjeru u Krista, a vezana je uz žutu liniju koja se spušta odozgo, kao aluzija na Duha Svetoga. Desno od stiliziranoga otoka vidi se, u istoj žutoj boji, u boji svjetla i Svete Stolice, naslov na korzikanskom jeziku "Papa Francescu in Corsica" a ispod, u bijeloj boji, moto apostolskoga putovanja „Isus je prošao čineći dobro” (“Jésus passa en faisant le bien”) (Dj 10,38). Riječi su to iz Djela apostolskih koja, primijenjena na događaj, podsjećaju da Papa posjećuje Crkvu na Korzici poput pastira koji prolazi među svojim narodom. U donjem dijelu je, istom plavom bojom kao i stilizirani otok, ocrtan lik Gospe, Kraljice Korzike, koja je prikazana od bokova prema gore, te također s licem i rukama okrenutima prema gore. U odnosu na pozadinu, čini se kao da je uronjena u more.

(Vatican News - sc; aa)