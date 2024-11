Papa mladima: Nastavite sanjati i budite svjedoci nade

U govoru upućenom članovima Talijanskog Nacionalnog vijeća mladih papa Franjo je potaknuo nove generacije da budu svjedoci nade koja se ne razočara, ne dopuštajući da na njih utječu pestimizam i skepticizam. Iz sukoba, kao iz labirinta, možemo izići samo zajedno, ciljajući više od "živog pijeska neprijateljstva"

Molim vas, nemojte izgubiti sposobnost sanjanja: kada mlada osoba izgubi tu sposobnost, ne kažem da postaje stara, ne, jer starije osobe sanjaju. Tada postaje “umirovljenik života”. To je jako loše. Mladi, molim vas, nemojte biti "umirovljenici života" i ne dopustite da vam se ukrade nada! Nikada! Nada nikada ne razočarava!

Apel je to pape Franje koji je uputio članovima talijanskoga Nacionalnog vijeća mladih, savjetodavnoga tijela koje je pozvano zastupati ih u razgovorima s institucijama, a koje je primio u audijenciju danas, 16. studenog, povodom proslave dvadesete obljetnice ustanovljenja vijeća.

Papa je potaknuo nove generacije da budu nositelji ljepote i novosti života, pretvarajući različitosti u sposobnost slušanja i težeći idealima višim od „živoga pijeska“ neprijateljstva. Zlo, pesimizam, skepticizam neće imati posljednju riječ – istaknuo je Sveti Otac.

Mladi se prepoznaju u nadi

„Nada ne razočarava!“ Te riječi kojima je papa Franjo proglasio sljedeći Jubilej slažu se sa zaključcima Vijeća prema kojima je nada unutarnji stav u kojemu se mladi Talijani danas najviše prepoznaju. To je protivnost – primijetio je Papa – u usporedbi s mnogim ljudima koji su obeshrabreni jer u budućnost gledaju s nepovjerenjem i pesimizmom.

Papa s izaslanstvom talijanskoga Nacionalnog vijeća mladih

Aktivno sudjelovanje zajedno s institucijama

Riječ je o osjećaju koji – prema riječima pape Franje – valja promicati kroz aktivno sudjelovanje mladih u dijalogu s institucijama, čineći mrežu među brojnim stvarnostima nadahnutima vrijednostima kao što su solidarnost i inkluzija, ali i – kako jer rekao – stvarajući buku.

U toj vas zadaći potičem da budete glas sviju, posebno onih koji nemaju glasa. Danas ima mnogo ljudi koji nemaju glasa, brojni su isključeni, ne samo društveno, zbog problema siromaštva, nedostatka obrazovanja, diktature droge... ali i onih koji ne znaju sanjati. Uspostavite „mrežu“ za sanjanje i nemojte izgubiti tu sposobnost. Sanjajte.

Današnji slojeviti kontekst

Misija je to koju nije lako ostvariti, s obzirom na izazove koje nam ovih dana daju kronike. Papa je naveo neke od njih: dostojanstvo rada, obitelj, obrazovanje, građanski angažman, briga o svemu stvorenomu i nove tehnologije. Porast nasilja i samoozljeđivanja, sve do najekstremnijeg čina oduzimanja vlastitog života, znakovi su zabrinjavajuće i kompleksne nelagode – napomenuo je Papa te dodao – Znate li da se u svijetu ne objavljuju sva samoubojstva mladih, skrivaju se.

Uspostavljati odnose u različitosti

U vremenima obilježenima – kako je rekao – ne samo kulturnom nego i antropološkom metamorfozom, Papa je ponovno istaknuo potrebu za promicanjem "obrazovnog sela" koje dijeli, u različitosti, zauzimanje za stvaranje mreže ljudskih i otvorenih odnosa.

Potreban nam je pakt, savez, među onima koji žele u središte staviti osobu, a istodobno su spremni uložiti novu energiju u obuku onih koji će biti u službi zajednice.

Najljepši prinos

Postoji ljepota koja nadilazi izgled – rekao je Papa – koju utjelovljuju svaki muškarac i žena sposobni s ljubavlju živjeti svoj osobni poziv, u nesebičnom služenju zajednici, u velikodušnom radu za sreću obitelji, u besplatnom zauzimanju u razvijanju društvenoga prijateljstva. Isticati ju znači postaviti temelje društvene solidarnosti i kulture susreta.

Vaša nesebična služba za istinu i slobodu, za pravednost i mir, za obitelj i politiku, najljepši je i najpotrebniji prinos koji možete dati institucijama u svrhu izgradnje novog društva.

Papina pitanja

Papa je potom prisutnima postavio dva pitanja. Najprije je upitao znaju li se igrati s djecom; jesu li sposobni utrošiti vrijeme na igru ​​sa svojom djecom ili unucima; dok je drugo pitanje bilo jesu li spremni pomilovati stariju osobu? Pitanja su to koja papa Franjo smatra potrebnima u današnjoj kulturi u kojoj se – kako je rekao – djecu ostavlja da odrastaju sama, bez nježnosti, a starije se osobe šalje u domove za starije osobe, da tamo umru.

To treba promijeniti: valja se igrati s djecom, a starije osobe milovati. To će učiniti da vaša mladost bude plodna. Nemojte to zaboraviti: djeca i starije osobe.

Zlo neće imati posljednju riječ

Osim toga, postoji i jedna istina, najvažnija. „Vijest“ koju – prema riječima pape Franje – uvijek trebamo ponovno poslušati.

„„Bog te voli”, “Krist te spašava”, “On živi!”. Ako On živi, ​​onda nada nije uzaludna. Zlo, pesimizam, skepticizam neće imati posljednju riječ.“

Isus, ime i lice nade

Susret s Osobom, a ne etička odluka ili velika ideja, daje život novom horizontu kršćanskoga života. Ime i lice, sinteza te nade u kojoj se mladi Talijani prepoznaju: Isus – objasnio je Papa.

Imajte visoke ciljeve

Sveti se Otac osvrnuo i na teškoće s kojima će se mladi susresti na svom putu. Ne bojte se! – ohrabrio ih je. Nemojte se bojati proći i kroz sukobe – dodao je napominjući da je za to potrebno strpljenje kako bi se oni pretvorili u prepoznavanje drugoga i uzajamni rast. Sukobi su – prema Papinim riječima – poput labirinta iz kojega je za izlazak iz njega potrebno biti u društvu drugoga koji će nam pomoći i uvijek 'odozgo', kako život ne bi bio krug po labirintu, koji ubija mladost. Žalosno je vidjeti mlade ljude koji žive u površnosti, izbjegavajući prolazak kroz sukobe – primijetio je te dodao:

„Pokušaj da ih nadvladamo znak je da smo ciljali više, više od naših posebnih interesa, kako bismo izišli iz živoga pijeska neprijateljstva“

Blaženi Pier Giorgio Frassati

Tražite, čuvajte i donosite glas i nadu mladih Talijana u institucije – rekao je na kraju papa Franjo mladima te ih u molitvi povjerio blaženom Pieru Giorgiu Frassatiju i potaknuo da ga upoznaju i oponašaju njegovu dosljednost i hrabrost.

