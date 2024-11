Papa Franjo je danas u bazilici svetoga Petra predvodio misno slavlje za duše kardinala i biskupa preminulih u posljednjih dvanaest mjeseci, te se osvrnuo na razgovor između Isusa i dobrog razbojnika koji je raspet pokraj njega. Istaknuo je da Gospodin uvijek sluša molitvu grješnika, sve do kraja.

U homiliji je Papa razmatrao riječi desnoga razbojnika "Isuse, sjeti me se kad uđeš u svoje kraljevstvo". Kako je rekao, to su "posljednje riječi koje je Gospodinu uputio jedan od dvojice razapetih s Njime. Ne izgovara ih učenik, ni jedan od onih koji su slijedili Isusa ulicama Galileje i dijelili s Njim kruh na Posljednjoj večeri. Naprotiv, čovjek koji se obraća Gospodinu zločinac je, onaj koji ga sreće tek na kraju života; jedan od onih kojima ne znamo ime", naglasio je Sveti Otac.

Papa je dodao da "taj osuđenik predstavlja sve nas, možemo mu dati svoje ime. Iznad svega, možemo moliti da njegova molba bude i naša: 'Isuse, sjeti me se', odnosno održi me živim u svom sjećanju. Ne zaboravi me!"

Taj čovjek, raspet s Isusom, snažnu bol pretvara u molitvu: "Isuse, primi me u svoje srce". Ne pita to srceparajućim glasom poraženog čovjeka nego, naprotiv, tonom punim nade. To je sve što želi kriminalac koji umire kao učenik posljednjeg časa: traži gostoljubivo srce. To je sve što mu je važno u trenutku kada se nalazi gol pred smrću. A Gospodin uslišava molitvu grešnika, do samoga kraja, kao i uvijek.

"Probodeno bolju, Srce Isusovo otvara se kako bi spasilo svijet. Dok se ljudski život približava kraju, Božja ljubav pruža slobodu od smrti. Tada je osuđenik otkupljen; stranac postaje prijatelj; a kratak sastanak na križu vječno će trajati u miru", podsjetio je Papa i nastavio:

To nas tjera da se malo zamislimo. Kako susrećem Isusa, ili još bolje, kako se prepuštam susretu s Isusom? Zatvaram li se u svoju sebičnost, u svoju bol, u svoju samodostatnost? Osjećam li se kao grešnik ili se osjećam ispravnim što sam dopustio da me Gospodin upozna, pa Mu kažem: "Ne trebam te, idi dalje!"?

Ističući da je Gospodin suosjećajan i milosrdan sudac, Papa je pozvao na molitvu za kardinale i biskupe preminule u proteklih dvanaest mjeseci.

Neka danas naše sjećanje bude zagovorna molitva za tu našu braću. Bili su izabrani članovi Božjega naroda, kršteni u Kristovu smrt, da bi ponovno uskrsnuli s Njime. Oni su bili pastiri i uzori Gospodinovog stada: neka sada sjednu za Njegov stol, nakon što su na zemlji lomili Kruh života. Ljubili su Crkvu, svatko na svoj način – ali svi su ljubili Crkvu. Pomolimo se za njih, kako bi zauvijek mogli uživati u društvu svetaca. A mi čekajmo, s čvrstom nadom, da ćemo se s njima radovati u raju. Isuse, sjeti nas se!

