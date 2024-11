Papa Franjo je 29. studenog primio u audijenciju izaslanstvo Stomatološkog odsjeka Sveučilišta u Napulju Frederik II., povodom 800. obljetnice ustanovljenja sveučilišta, te podsjetio da se nijedan život ne smije odbaciti; osobu valja liječiti u njezinoj cjelovitosti, a ne samo jedan njezin dio, i to s blizinom, suosjećanjem i nježnošću

Papa Franjo danas je u audijenciju primio izaslanstvo Stomatološkog odsjeka Sveučilišta u Napulju "Federico II.", povodom 800. obljetnice osnutka spomenutog Sveučilišta.

Kako im je rekao Sveti Otac, njihova ustanova i danas nosi ime Fridrika II. Švapskog, cara koji je ustanovio jedno od najstarijih sveučilišta na svijetu: "Obljetnica koju slavite posebno poziva vas liječnike da se prisjetite svijetle tradicije klinike čiji ste nasljednici. Sve je to dobro sažeto u geslu koji ujedinjuje pouku Grka Hipokrata s autoritetom latinskog Skribonija: najprije ne škoditi, zatim zbrinuti, a potom liječiti. To je uvijek dobar i aktualan program!", dodao je papa Franjo.

Briga o drugima uz blizinu, suosjećanje i nježnost

"Brinuti o drugima vrhunsko je djelovanje po evanđelju, kao dobroga Samaritanca; ali treba biti učinjeno u 'Božjem stilu'. Koji je to Božji stil?", zapitao se Papa i nastavio: "To su blizina, suosjećanje i nježnost. Uz to, svaku osobu treba tretirati u njenoj cjelovitosti, a ne samo djelomično."

Nove tehnologije i etika

Okupljene liječnike podsjetio je da u tome mogu nalikovati Isusu koji je liječio sve vrste bolesti i slabosti među ljudima. Dodao je i da se danas klasična mudrost susreće s tehnologijom koja se brzo razvija, ali njen se razvoj nikada ne smije odvajati od etike.

"Inače bi zanemarivanje etike značilo zanemarivanje ljudskog dostojanstva, koje je za sve jednako! Medicina riskira podvrgavanje interesima tržišta i ideologije, umjesto da se posveti dobru života u rađanju, života u patnji i oskudici. Liječnik postoji da bi liječio zlo: uvijek liječite! Nijedan život ne smije se odbaciti. Uvijek budite pozorni i svaki život pratite do kraja!", naglasio je Sveti Otac.

Na kraju ih je potaknuo da njeguju znanost koja je uvijek u službi ljudi, zahvalivši im na stručnosti i dosljednosti u obavljanju njihovoga posla te da, i nakon osam stotina godina, nastave poučavati druge.

