Primivši u audijenciju izaslanstvo izabranih predstavnika i upravitelja s juga Francuske, papa Franjo ih je potaknuo da aktiviraju politike za uključivanje novih generacija u prihvaćanje starijih osoba, osoba s invaliditetom, siromašnih i migranata, kao i za pratnju osoba do kraja života uz palijativnu skrb. U regiji-raskrižju gdje se različite stvarnosti susreću na temelju čovještva, a politika i religija zajedno se zauzimaju za opće dobro

Hitno je potrebno mladim ljudima pružiti odgoj koji će ih usmjeriti prema potrebama drugih i koji je sposoban potaknuti osjećaj obveze, jer ravnodušnost ubija ljudsku osjetljivost. Jednako je tako potrebno razvijati palijativnu skrb u svrhu praćenja života do njegova naravnog kraja. U tomu politika i vjera imaju zajedničke i podijeljene interese, i svjesne su uloge koju moraju ostvariti za opće dobro. Poticaji su koje je papa Franjo uputio izaslanstvu izabranih predstavnika i francuskih upravitelja s juga te Francuske, koje je danas, 30. studenog primio u audijenciju.

Južna Francuska, raskrižje tradicija

Pozdravljajući svoje goste, Papa je primijetio kako njihovu regiju snažno karakterizira mediteranska dimenzija i kako se nalazi se na raskrižju putova gdje se susreću različiti utjecaji i tradicije, ali gdje također nastaju sukobi koje su oni pozvani riješiti. Njezin je poziv stoga, kako je Papa istaknuo u prigodi putovanja u Marseille u rujnu 2023., da bude mjesto gdje se susreću različite zemlje i stvarnosti na temelju ljudskosti koju svi dijelimo, a ne na temelju ideologija koje razdvajaju ljude i zemlju.

Uključiti mlade u stvarni svijet

Prvi je Papin poticaj na razmatranje hitne potrebe da se mladima pruži odgoj koji će ih usmjeriti prema potrebama drugih i potaknuti njihov osjećaj obveze. Mladoj osobi koja raste – istaknuo je – treba ideal, jer je ona u osnovi velikodušna i otvorena egzistencijalnim pitanjima. Naime – prema Papinim riječima – griješe oni koji misle da mladi ne žele ništa drugo nego mirovati u naslonjaču ili biti na društvenim mrežama!

Uključiti mlade ljude, uključiti ih u stvarni svijet, u posjet starijim osobama ili osobama s invaliditetom, u posjet siromašnima ili imigrantima, to ih otvara radosti prihvata i dara, pružajući malo utjehe ljudima koje zid ravnodušnosti čini nevidljivima. Čudno je kako ravnodušnost ubija ljudsku osjetljivost: kako to ubija!

Istina o bitnom pitanju kraja života

Papa Franjo je potom političke predstavnike južne Francuske potaknuo na zauzimanje da se rasprava o bitnom pitanju kraja života vodi u istini, prateći život do njegova naravnoga kraja kroz širi razvoj palijativne skrbi.

Kao što znate, ljudi na kraju života trebaju potporu onih koji brinu o njima, koji su vjerni svojem pozivu, a to je pružanje pomoći i olakšanja iako ne mogu uvijek ozdraviti. Riječi nisu uvijek potrebne, nego primiti bolesnu osobu za ruku: primiti za ruku, to čini mnogo dobra i to ne samo bolesniku, nego i nama.

Politika i religija, zajednička uloga za opće dobro

Na kraju je Sveti Otac izrazio radost zbog toga što vidi da su njegovi gosti, koji imaju odgovornosti na gospodarskom i društvenom području, zainteresirani za poruku Crkve i odvajaju vrijeme kako bi ju bolje upoznali kroz susrete planirane tijekom njihova hodočašća. Jer, iako su različite, politika i religija imaju zajedničke i podijeljene interese, a svi smo na različite načine svjesni uloge koju moramo ostvariti za opće dobro – istaknuo je papa Franjo.

(Vatican News - adb; aa)