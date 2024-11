Prije molitve Anđeoskoga pozdravljenja na svetkovinu Svih svetih, papa Franjo je podsjetio da je sveti život, koji slijedi Blaženstva, dar Božji, ali također traži naš odgovor na njegove planove i na njegova dobra nadahnuća. Stavljajući se, kako nas je on učio, u službu drugih. Pritom je istaknuo: "Koliko je skrivene svetosti u Crkvi!"

Bog nam nudi svetost, ali poštuje našu slobodu, istaknuo je papa Franjo u današnjem nagovoru prije molitve Anđeoskog pozdravljenja.

Poručio je da danas, na svetkovinu Svih svetih, u Evanđelju Isus naviješta blaženstva, kršćansku osobnu iskaznicu i put prema svetosti. „Isus nam pokazuje put, put ljubavi, kojim je On sam prvi prošao postavši čovjekom, a koji je za nas ujedno Božji dar i naš odgovor“, rekao je te pojasnio da je to Božji dar jer je Bog taj koji posvećuje. „Svojom milošću On nas liječi i oslobađa od svega što nas sprječava da ljubimo kao što On nas ljubi, tako da u nama, kako je rekao blaženi Carlo Acutis, uvijek ima 'manje mene kako bih ostavio mjesta Bogu'“, istaknuo je Sveti Otac dodavši da to dovodi do druge točke – našeg odgovora.

Otac nebeski nam, naime, nudi svoju svetost, ali nam je ne nameće. Sije ju u nas, daje da je kušamo i vidimo njenu ljepotu, ali onda čeka naš odgovor. Ostavlja nam slobodu da slijedimo njegova dobra nadahnuća, da se prepustimo u njegovim projektima, da njegove osjećaje učinimo svojima, stavljajući se, kako nas je on učio, u službu drugih, s uvijek univerzalnijom, otvorenijom ljubavlju, usmjerenom prema svima, prema cijelom svijetu.

Sve to vidimo, kako je istaknuo Papa, u životima svetaca, čak i u našem vremenu. Spominjući Maksimilijana Kolbea, Majku Tereziju i biskupa Oskara Romera, rekao je da su oni, kao i brojna naša braća i sestre, oblikovani blaženstvima: siromašni, krotki, milosrdni, gladni i žedni pravde, radnici mira.

„Oni su ljudi puni Boga, nesposobni ostati ravnodušni prema potrebama drugih; svjedoci svijetlih putova, mogućih i za nas“, kazao je Sveti Otac, potičući nazočne da se zapitaju traže li od Boga dar svetoga života, dopuštaju li da ih vode dobri poticaji Duha i trude li se slobodno živjeti blaženstva u sredinama u kojima jesu.

Nakon molitve Anđeoskog pozdravljenja, papa Franjo je izrazio svoju blizinu obiteljima žrtava terorizma u Čadu i s narodima pogođenim poplavama i drugim prirodnim katastrofama, ali i ratovima.

Kazao je da je sutra Dušni dan te je potaknuo one koji mogu da ovih dana odu na grobove svojih najmilijih i mole za njih. Ne zaboravimo: Euharistija je najveća i najučinkovitija molitva za duše pokojnika, istaknuo je na kraju Sveti Otac.

