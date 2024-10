Ruševine u gradu Nabatiyehu na jugu Libanona (AFP or licensors)

Papa Franjo se u podnevnom nagovoru nakon molitve Anđeoskoga pozdravljenja ponovno osvrnuo na sukobe na Bliskom istoku i u Ukrajini, tražeći da se dade prostora diplomaciji i dijalogu. Kazao je da moli za sve žrtve, za prognanike, za taoce za koje se nada da će biti odmah oslobođeni, te posebno izrazio nadu da će ta velika beskorisna patnja koju stvaraju mržnja i osveta uskoro prestati

Traži se trenutačni prekid vatre na svim frontama, kako bi se dao prostor diplomaciji i dijalogu. Papa Franjo je, danas 13. listopada, na dan spomena na posljednje Gospino ukazanje u Fatimi, nakon molitve Anđeoskoga pozdravljenja ponovno podigao svoj glas kako bi podsjetio da je rat uvijek poraz te još jednom potaknuo da se na Bliskom istoku učini sve kako bi se postigao mir.

Blizu sam svemu uključenom stanovništvu u Palestini, Izraelu i Libanonu, gdje tražim da se poštuju mirovne snage Ujedinjenih naroda. Molim za sve žrtve, za prognanike, za taoce za koje se nadam da će biti odmah pušteni na slobodu, i nadam se da će ta velika beskorisna patnja koju stvaraju mržnja i osveta uskoro prestati. Braćo i sestre, rat je iluzija, poraz, on nikada neće donijeti mir, nikada neće donijeti sigurnost, on je poraz za sve, a posebno za one koji vjeruju da su nepobjedivi. Zaustavite se, molim vas.

Dosta je s ubijanjem nedužnih

Apel da se zaustave sve vrste nasilja papa Franjo je uputio upravljajući pogled i na Ukrajinu. Njegova je molba upućena međunarodnoj zajednici, da ne dopusti da Ukrajinci umru od hladnoće, a onda i da prekine zračne napade na civilno stanovništvo koje je uvijek najviše pogođeno jer – kako je istaknuo – dosta je s ubijanjem nedužnih.

(Vatican News - aa)